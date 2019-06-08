Назло маме отморожу уши. Что делать, если подросток бунтует

Бунт на корабле

«А я все равно буду курить!», «Не спрашивай, зачем мне нужны деньги!», «Прийти до девяти? Я явлюсь в час!», «Я не просил тебя меня рожать!», «Я тебя ненавижу!» - это далеко не полный список дерзких заявлений подростка, которые могут услышать родители в ответ на самую безобидную свою реплику.

Причем с одинаковым постоянством родителям грубят почти все дети - как воспитанные гувернантками, так и выросшие на окраинах рабочих кварталов. Наши дети смотрят на нас злобными глазами, и мы в растерянности… Что же делать?

- Это только в слащавых голливудских фильмах все просто - заставили обстоятельства трудного подростка пройти через недельку трудностей, и он тут же воспылал любовью к родителям, - говорит психолог Анастасия Литвиненко. - В реальности построение взаимоотношений с повзрослевшим сыном (дочерью) - это весьма долгий (и далеко не всегда приятный) процесс. Давайте же попробуем разобраться, что творится с нашими «бунтарями» и как можно преодолеть этот кризис с наименьшими потерями…

До предела не доводи

Прежде всего, необходимо знать, что в ряде случаев кризис подросткового возраста провоцируется… самими мамами и папами. В особенности это относится к родителям, которые сами не были примерными детьми. Они помнят себя «хороших» и неосознанно ожидают нечто подобное от собственных детей. Но если ребенок ощущает, что от него ждут самого плохого, то тем вероятнее, что он сделает все возможное, чтобы эти ожидания оправдать.

Вторая самая распространенная ошибка родителей - зацикливание на рубеже, после которого якобы все и начинается. Почему-то считается, что этот рубеж - 13 лет. На самом деле возрастной планки, при достижении которой у подростков «крышу сносит», не существует - все зависит от гормонального развития ребенка и окружающей его среды.

Проблемы, связанные со взрослением, могут начаться уже с десяти лет! Просто проявляются они редко и в менее яркой форме. И самое неправильное - пропускать эти «первые звоночки» мимо ушей (все это мелочи, а вот скоро начнется…). Проще говоря, бдительность необходимо проявлять всегда, а не только когда жареный петух клюнет!

Какой бес вселился?

А теперь о том, что же, собственно, происходит с нашими детьми. Ответ очевиден: они просто растут. И мир вокруг предъявляет к ним - повзрослевшим - абсолютно новые требования, ставит новые проблемы, которые надо как-то решать. В частности, нужно выстраивать отношения уже не только внутри семьи, но и в коллективе (в школе, дворовой компании и т. д.).

Подросток нуждается в самоутверждении и признании окружающих. А поэтому ваши безобидные слова, которые раньше решали все вопросы («Не водись с этим мальчиком», «Сразу после школы - домой», «Эту передачу тебе смотреть нельзя»), - могут не только усугубить его новые (взрослые) проблемы, но и превратить их в нечто болезненное. Бывает, подростки и вены себе режут, и из дома сбегают.

Отсюда правило: у каждого из нас есть право на личную жизнь вне дома - уважайте его в своих детях. Да, естественно, что вы волнуетесь, но поймите, что при помощи железных команд вы никогда не заставите подростка считаться с вами. (Всепрощающая любовь, кстати, также весьма плохая помощница).

Отпустите сына к друзьям, но постарайтесь объяснить так, чтобы он понял: мама места себе не находит, когда его долго нет, а потому лучше приходить вовремя; что она очень переживает из-за его здоровья, а потому лучше одеть шапку и так далее. Вот увидите: спокойное обращение «к взрослому» действует гораздо лучше ругани «на ребенка».

Кто на свете всех милее?

Ребенок растет, и в определенный момент в его организме начинается самая настоящая гормональная буря. Вот уже и сексуальные желания появляются... Именно в момент подросткового созревания у ребенка формируются взаимоотношения с противоположным полом - и родителям об этом нельзя забывать категорически!

Процесс этот болезненный (вспомните-ка свои тревоги и переживания), и если наступить ненароком на больную мозоль - вполне может статься, что личная жизнь у вашего чада уже не сложится никогда. Очень многим девочкам именно в переходном возрасте родители (бабушки, старшие братья и сестры) «перебивают» формирующуюся сексуальность.

И, какими бы они ни были красавицами и умницами, нажитые комплексы («Ты одеваешься, как проститутка», «Красятся только дуры») все перечеркнут, ни один нормальный мужчина надолго рядом не задержится. То же самое случается и с мальчиками («Ты так сутулишься - ни одна девочка тебя не полюбит»), и впоследствии они попадают в рабство к деспотичным женам, которые их ни в грош не ставят, либо - превращаются в маменькиных сынков и классических неудачников.

Жить станет лучше

Итак, мы выяснили: подросток спорит с родителями не потому, что он плохой. Просто он переживает гормональную бурю, ему приходится полностью перестраивать свои отношения с миром и определяться с выбором собственного пути. Очень многое на него давит, очень ему непросто. И именно родители должны его поддержать и помочь на этом непростом пути становления...

Вот увидите, спустя несколько лет ваши отношения выровняются. Конечно, прежними (когда мама и папа были единственно главными и любимыми) они уже не будут никогда. Но не печальтесь. Ваши качественно новые отношения могут оказаться даже более близкими и теплыми, чем когда-то.

И именно к этому нужно стремиться.

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 6 08/02/2012