Что такое оазис? Простое объяснение для детей

Оазис — это участок земли в пустыне или другой очень сухой местности, где есть вода и поэтому могут расти растения.

Вокруг обычно находятся пески, камни и почти безжизненные пространства, а в оазисе можно увидеть траву, кустарники, деревья и иногда целые рощи.