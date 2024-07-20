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Променять на смартфон. Эксперты отметили, что матери сами лишают детей речи

Ученые из Техасского университета изучили влияние смартфона в руках матери на развитие речи ребенка. Были отобраны 16 пар добровольцев — женщин с младенцами (в среднем их возраст был четыре месяца). Использование смартфонов отслеживали с помощью специальных журналов.

 

По итогам работы выяснилось, что если матери часами сидят в телефоне, то это приводит к задержке развития речи у их детей. Ведь в этом случае они на 26% меньше времени общаются с ребенком. В среднем использование телефона приводит к тому, что мать произносит на 16% меньше слов в минуту своему ребенку. Причем вред наносит даже небольшой срок использования телефона — даже 1-3 минуты уже нехорошо. 

Кроме того, специалисты выявили и временные промежутки, в которые телефон в руках матери оказывает наибольший вред. Это 9-10 утра, 12-13 часов, 15-16 часов. Ранее поведенные исследования показывали, что общение словами даже с младенцами крайне важно для развития их языковых навыков. 

Конечно же, подчеркнули ученые, полный отказ от смартфона не требуется. Но все же стоит более правильно расставлять приоритеты и акценты, чтобы не навредить развитию малыша. 

При подготовке материала использованы следующие источники:

Child Development

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здоровье детей

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