Как материнский иммунитет защищает младенца

Вся жизнь человека — непрерывный процесс изучения окружающего мира. Наша иммунная система тоже постоянно обучается. Для того чтобы эффективно уничтожать врага, она должна знать его в лицо.

Когда в организм проникает незнакомый патоген, иммунитет внимательно его изучает и в следующий раз встречает уже во всеоружии.