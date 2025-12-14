Как материнский иммунитет защищает младенца

Вся жизнь человека — непрерывный процесс изучения окружающего мира. Наша иммунная система тоже постоянно обучается. Для того чтобы эффективно уничтожать врага, она должна знать его в лицо.
Иммунная система новорожденного начинает с чистого листа. Для того чтобы окрепнуть и превратиться в надежный щит для организма, ей нужно «познакомиться» со всеми микробами и вирусами. А пока проходят первые тренировки, тело ребенка защищает «опытный» мамин иммунитет.
Плод получает антитела от мамы через плаценту
Это происходит в течение трех последних месяцев беременности. Представьте себе государство, которое ведет войну и отправляет двум союзникам просьбу о помощи. У одного союзника стотысячное, закаленное во многих боях, войско. У другого – всего тысяча солдат, да и те по большей части новобранцы. Чья помощь окажется эффективнее? Так и с иммунитетом.
Количество и типы антител, которые получает плод, зависят от иммунного статуса мамы.
Например, если женщина до беременности переболела ветрянкой или была привита, она сможет обеспечить защиту для ребенка. Если же не болела и не прививалась, защиты не будет.
Другой пример – генитальный герпес. Во время родов (намного реже во время беременности через плаценту) мама может заразить ребенка.
Недоношенные дети защищены хуже, потому что они не успели получить от мамы все антитела.
Мамины бактерии защищают ребенка после родов
Когда ребенок появляется на свет, первыми его встречают не акушеры, а бактерии. Микрофлора маминого влагалища незамедлительно проникает в организм новорожденного и начинает заселять его кишечник.
Кишечная микробиота выполняет многие полезные функции, и одна из них – «тренировка» иммунной системы. Кроме того, «свои» бактерии защищают территорию от «чужих». Таким образом, во время родов малыш получает свою первую «прививку».
Антитела передаются с грудным молоком
Доказано, что дети на грудном вскармливании страдают инфекциями реже, чем искусственники, и быстрее выздоравливают.
Есть несколько разновидностей антител, все они присутствуют в грудном молоке. Больше всего иммуноглобулинов класса А (в то время как через плаценту передаются иммуноглобулины G). Они защищают кишечник, ведь именно через него в организм зачастую проникают вредные микробы. Материнские антитела избирательны: они не трогают представителей нормальной кишечной микрофлоры.
Когда организм мамы сталкивается с новыми микробами, он быстро вырабатывает нужные иммуноглобулины и передает их ребенку.
Через полгода ребенок становится более самостоятельным
Когда ребенок получает от мамы готовые антитела, – это пассивная иммунизация. Она сохраняется лишь на некоторое время. После рождения уровень материнских антител постепенно снижается и через 6-12 месяцев сходит на нет.
Отныне организм малыша остается один на один с жестоким миром, наполненным возбудителями опасных болезней. К счастью, врачи знают, как провести детский иммунитет через ускоренный и безопасный «курс молодого бойца», чтобы он смог дать отпор самым злостным инфекциям. В качестве тренажеров используют вакцины. Такая иммунизация называется активной, то есть антитела вырабатывает сам организм ребенка, доктора его лишь «обучают».
Параллельно происходят регулярные тренировки в полевых условиях. Например, коварные вирусы ОРВИ подстерегают за каждым углом. Их около 200 разновидностей, и они постоянно мутируют, меняются.
Семь-восемь простуд за год для дошкольника — норма, ведь его иммунитет пока еще только учится распознавать возбудителей.
