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  • Sergey Ivanov
    Меня читать научил отец. Перед школой я уже мог бегло читать, причем не только детские книжки, но и газетный текст дл...Должен ли ребенок...
  • Вовладар Даров
    Не должен!!! На то и школа, чтобы научить этому!!!!Должен ли ребенок...

«Смертность высоченная». Что родителям надо знать об опасном РС-вирусе

Крайне опасен для детей и при этом очень коварен — так характеризуют РС-инфекцию, вызванную респираторно-синцитиальным вирусом. Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус отнесли его к смертельно опасным у детей. «Когда он захватывает детей, он буквально выкашивает их, смертность высоченная», — предупредила Елена Малышева.

 

Андрей Продеус добавил, что разница между попаданием в реанимацию и интенсивную терапию для детей от ковида и РС-вируса разнится в 133 раза, то есть из-за РС-вируса дети оказываются на грани жизни и смерти чаще. 

Симптомы болезни

Коварство вируса в том, что он не вызывает каких-то особо специфических симптомов, отметила Елена Малышева. Так, он очень похож на обычную простуду, причем даже температура может и не быть высокой. Андрей Продеус добавил, что показатели если повышаются, то в пределах 38 градусов. 

Отличительной характеристикой такого вируса можно назвать одышку. Так что родителям необходимо тщательно следить за дыханием у детей. «Этот вирус обожает ткань легких и дыхательной системы. Поражаются мелкие бронхи и альвеолы, слизистая отекает, там возникает мокрота, часть этих альвеол исключается из дыхания», — рассказал Андрей Продеус. Елена Малышева отметила, что ребенок дышит оставшимися здоровыми и нетронутыми кусочками легких. Поэтому и начинает задыхаться. 

Иммунолог Продеус пояснил, что растут и риски присоединения вторичной бактериальной инфекции, так как отек возникает на всех уровнях дыхательной системы, а мы живем не в стерильном мире, и бактерии легко могут попасть в зону повреждения. Это дополнительно мешает полноценной функции легких. 

Группа риска

Врачи выделили группу риска по развитию респираторно-синцитиальной инфекции. В нее входят:

  • недоношенные дети, родившиеся на 32-35-й неделе беременности;
  • дети с пороком сердца при рождении;
  • дети с болезнями бронхов и легких. 

Однако и вполне здоровые дети, родившиеся в срок, могут заразиться таким вирусом и тяжело заболеть. 

Елена Малышева порекомендовала: если родители видят, что ситуация с ОРВИ ухудшается, а ребенок начинает задыхаться, не надо тянуть — следует поскорее обращаться за помощью. 

При подготовке материала использованы следующие источники:

Жить здорово!

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здоровье детей

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