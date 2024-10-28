«Смертность высоченная». Что родителям надо знать об опасном РС-вирусе

Крайне опасен для детей и при этом очень коварен — так характеризуют РС-инфекцию, вызванную респираторно-синцитиальным вирусом. Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус отнесли его к смертельно опасным у детей. «Когда он захватывает детей, он буквально выкашивает их, смертность высоченная», — предупредила Елена Малышева.

Андрей Продеус добавил, что разница между попаданием в реанимацию и интенсивную терапию для детей от ковида и РС-вируса разнится в 133 раза, то есть из-за РС-вируса дети оказываются на грани жизни и смерти чаще.

Симптомы болезни

Коварство вируса в том, что он не вызывает каких-то особо специфических симптомов, отметила Елена Малышева. Так, он очень похож на обычную простуду, причем даже температура может и не быть высокой. Андрей Продеус добавил, что показатели если повышаются, то в пределах 38 градусов.

Отличительной характеристикой такого вируса можно назвать одышку. Так что родителям необходимо тщательно следить за дыханием у детей. «Этот вирус обожает ткань легких и дыхательной системы. Поражаются мелкие бронхи и альвеолы, слизистая отекает, там возникает мокрота, часть этих альвеол исключается из дыхания», — рассказал Андрей Продеус. Елена Малышева отметила, что ребенок дышит оставшимися здоровыми и нетронутыми кусочками легких. Поэтому и начинает задыхаться.

Иммунолог Продеус пояснил, что растут и риски присоединения вторичной бактериальной инфекции, так как отек возникает на всех уровнях дыхательной системы, а мы живем не в стерильном мире, и бактерии легко могут попасть в зону повреждения. Это дополнительно мешает полноценной функции легких.

Группа риска

Врачи выделили группу риска по развитию респираторно-синцитиальной инфекции. В нее входят:

недоношенные дети, родившиеся на 32-35-й неделе беременности;

дети с пороком сердца при рождении;

дети с болезнями бронхов и легких.

Однако и вполне здоровые дети, родившиеся в срок, могут заразиться таким вирусом и тяжело заболеть.

Елена Малышева порекомендовала: если родители видят, что ситуация с ОРВИ ухудшается, а ребенок начинает задыхаться, не надо тянуть — следует поскорее обращаться за помощью.

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