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Сырники с какао и бананом

Если добавить к творогу банан и какао-порошок, получаются необычные и очень вкусные сырники. Готовятся очень просто и быстро. Такие сырники можно пожарить на сковороде, на растительном масле. Но я предпочитаю запекать в духовке.

Муку можно использовать любую, я использовала для этого рецепты рисовую муку, без глютена.

Это дело вкуса и предпочтений. Меняйте подход к самому обычному и привычному блюду и получите новый уникальный вкус, который точно оценят ваши близкие.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Банан - 1-2 шт.

Соль - 1 щепотка

Сахар - 30 г

Какао-порошок - 20 г

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Мука рисовая - 30 г

Масло сливочное - 20 г

8 штук
  • 195 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 10.12
  • Ж: 8.64
  • У: 18.72

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку ингредиенты для приготовления сырников с какао и бананом.

 

Фото 1

 

 

Творог разомните вилкой или пробейте блендером для получения более нежной структуры.

 

Фото 2

 

 

Вмешайте в творог яйцо.

 

Фото 3

 

 

Добавьте соль, сахар и ванильный сахар, смешайте.

 

Фото 4

 

 

Просейте в творожную массу какао-порошок, смешайте.

 

Фото 5

 

 

Добавьте банан и разомните его вилкой.

 

Фото 6

 

 

Добавьте муку, смешайте в однородную массу.

 

Фото 7

 

 

Разделите тесто по 8 равных частей.

 

Фото 8

 

 

Нарежьте банан на ломтики толщиной примерно 5 мм.

 

Фото 9

 

 

Насыпьте на тарелку небольшое количество муки, выложите творожную заготовку, в центр поместите ломтик банана. Всё это можно делать непосредственно в ладони.

 

Фото 10

 

 

Сформуйте сырники.

 

Фото 11

 

 

Выложите сырники на бумагу для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов.

 

Фото 12

 

 

Сверху на каждый сырник добавьте по небольшому кусочку сливочного масла. Выпекайте сырники с какао и бананом примерно 30 минут при температуре 180 градусов.

 

Фото 13

 

 

Подавайте сырники со сметаной, с вареньем, со свежими ягодами. Они очень вкусные.

 

Фото 14

 

 

Такие сырники и в холодном виде тоже очень вкусные, а ломтик банана внутри сырника добавляет ему особую "изюминку")).

 

Фото 15

 

 

Сырники с какао и бананом, рецепт с фото
Фото 16
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