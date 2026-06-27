Если добавить к творогу банан и какао-порошок, получаются необычные и очень вкусные сырники. Готовятся очень просто и быстро. Такие сырники можно пожарить на сковороде, на растительном масле. Но я предпочитаю запекать в духовке.
Муку можно использовать любую, я использовала для этого рецепты рисовую муку, без глютена.
Ингредиенты
Творог - 250 г
Яйцо - 1 шт.
Банан - 1-2 шт.
Соль - 1 щепотка
Сахар - 30 г
Какао-порошок - 20 г
Ванильный сахар - 1 ч.л.
Мука рисовая - 30 г
Масло сливочное - 20 г
- 195 кКал
- 0 ч. 45 мин.
- Б: 10.12
- Ж: 8.64
- У: 18.72
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку ингредиенты для приготовления сырников с какао и бананом.
Творог разомните вилкой или пробейте блендером для получения более нежной структуры.
Вмешайте в творог яйцо.
Добавьте соль, сахар и ванильный сахар, смешайте.
Просейте в творожную массу какао-порошок, смешайте.
Добавьте банан и разомните его вилкой.
Добавьте муку, смешайте в однородную массу.
Разделите тесто по 8 равных частей.
Нарежьте банан на ломтики толщиной примерно 5 мм.
Насыпьте на тарелку небольшое количество муки, выложите творожную заготовку, в центр поместите ломтик банана. Всё это можно делать непосредственно в ладони.
Сформуйте сырники.
Выложите сырники на бумагу для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Сверху на каждый сырник добавьте по небольшому кусочку сливочного масла. Выпекайте сырники с какао и бананом примерно 30 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте сырники со сметаной, с вареньем, со свежими ягодами. Они очень вкусные.
Такие сырники и в холодном виде тоже очень вкусные, а ломтик банана внутри сырника добавляет ему особую "изюминку")).
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