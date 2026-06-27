Сырники с какао и бананом

Если добавить к творогу банан и какао-порошок, получаются необычные и очень вкусные сырники. Готовятся очень просто и быстро. Такие сырники можно пожарить на сковороде, на растительном масле. Но я предпочитаю запекать в духовке.

Муку можно использовать любую, я использовала для этого рецепты рисовую муку, без глютена.

Это дело вкуса и предпочтений. Меняйте подход к самому обычному и привычному блюду и получите новый уникальный вкус, который точно оценят ваши близкие.