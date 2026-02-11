РЕБЁНОК.РУ
Свежие комментарии

Банановый кекс на сковороде

К домашнему чаепитию можно приготовить простой и быстрый кекс на сковороде с добавлением банана. Кекс выпекаем на сковороде под крышкой. Тесто для кекса замешаем с помощью венчика. Кекс получается очень вкусный, с влажной текстурой, не очень сладкий. При подаче кекс присыпать сахарной пудрой или полить топпингом.

Ингредиенты

Банан - 1 шт.

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 150 мл

Растительное масло - 100 мл

Мука пшеничная - 300 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Шоколадная паста (типа Нутелла) - 80 г

Сливочное масло - для смазывания сковороды

Получается кекс диаметром 24 см.
  • 322 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 6.15
  • Ж: 17.64
  • У: 34.84

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать продукты для приготовления бананового кекса на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Банан очистить от кожуры, чистый вес мякоти - 110 граммов. Банан разломить и выложить в миску.

 

Фото 2

 

 

Размять банан вилкой и добавить к банану шоколадную пасту.

 

Фото 3

 

 

Перемешать массу и добавить яйца.

 

Фото 4

 

 

Перемешать массу, влить молоко.

 

Фото 5

 

 

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель.

 

Фото 6

 

 

Перемешать тесто венчиком, добавить растительное масло.

 

Фото 7

 

 

Перемешать тесто венчиком до однородного состояния. Сковороду 24 см в диаметре смазать сливочным маслом.

 

Фото 8

 

 

Выложить тесто в сковороду.

 

Фото 9

 

 

Закрыть сковороду крышкой и поставить ни минимальный огонь.

 

Фото 10

 

 

Выпекать банановый кекс на сковороде примерно 15 минут, дно и края уже пропекутся.

 

Фото 11

 

 

Перевернуть кекс и выпекать еще минут 5-7.

 

Фото 12

 

 

Готовый кекс переложить на тарелку, присыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

 

Фото 13

 

 

Готовый кекс разрезать на кусочки и подать к чаю.

 

Фото 14

 

 

Очень вкусный кекс получился.

 

Фото 15

 

 

Банановый кекс на сковороде, рецепт с фото
Фото 16
