Ингредиенты
Банан - 1 шт.
Яйцо - 2 шт.
Молоко - 150 мл
Растительное масло - 100 мл
Мука пшеничная - 300 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Шоколадная паста (типа Нутелла) - 80 г
Сливочное масло - для смазывания сковороды
- 322 кКал
- 0 ч. 30 мин.
- Б: 6.15
- Ж: 17.64
- У: 34.84
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать продукты для приготовления бананового кекса на сковороде.
Банан очистить от кожуры, чистый вес мякоти - 110 граммов. Банан разломить и выложить в миску.
Размять банан вилкой и добавить к банану шоколадную пасту.
Перемешать массу и добавить яйца.
Перемешать массу, влить молоко.
Всыпать просеянную муку и разрыхлитель.
Перемешать тесто венчиком, добавить растительное масло.
Перемешать тесто венчиком до однородного состояния. Сковороду 24 см в диаметре смазать сливочным маслом.
Выложить тесто в сковороду.
Закрыть сковороду крышкой и поставить ни минимальный огонь.
Выпекать банановый кекс на сковороде примерно 15 минут, дно и края уже пропекутся.
Перевернуть кекс и выпекать еще минут 5-7.
Готовый кекс переложить на тарелку, присыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.
Готовый кекс разрезать на кусочки и подать к чаю.
Очень вкусный кекс получился.
Свежие комментарии