Собрать продукты для приготовления бананового кекса на сковороде.

Банан очистить от кожуры, чистый вес мякоти - 110 граммов. Банан разломить и выложить в миску.

Размять банан вилкой и добавить к банану шоколадную пасту.

Перемешать массу и добавить яйца.

Перемешать массу, влить молоко.

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель.

Перемешать тесто венчиком, добавить растительное масло.

Перемешать тесто венчиком до однородного состояния. Сковороду 24 см в диаметре смазать сливочным маслом.

Выложить тесто в сковороду.

Закрыть сковороду крышкой и поставить ни минимальный огонь.

Выпекать банановый кекс на сковороде примерно 15 минут, дно и края уже пропекутся.

Перевернуть кекс и выпекать еще минут 5-7.

Готовый кекс переложить на тарелку, присыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

Готовый кекс разрезать на кусочки и подать к чаю.

Очень вкусный кекс получился.

