Почему дети воруют: в чем причина, и как спасти ребенка

Для любых родителей может настать момент, когда они узнают, что их ребенок ворует. Кто-то увидит и поймет сам, кому-то скажут сотрудники школы или уже сотрудники полиции.

Часто такое явление, как детское воровство, ставит взрослых в тупик. И первой реакцией родителей не редко становится агрессия, крики и наказание непослушного чада.

Такая реакция только заставляет детей замыкаться в себе и копить негатив на окружающих, особенно это касается подростков.

В чем причина воровства

Ни один ребенок не рождается с геном «воровства». Этому всегда способствует какая-то причина, которая толкнула взять не свое. Таких причин может быть несколько:

Ребенок связался с дурной компанией .

. Он воспитывается в неблагополучной семье , где взрослые сами оказываются замешанными в присвоении чужого.

, где взрослые сами оказываются замешанными в присвоении чужого. Педагогическая запущенность и вседозволенность .

. Ребенка обижают, вымогая денежные средства

Сильное спонтанное желание владеть вещью , которую ему не купили ввиду забывчивости или отсутствия средств

, которую ему не купили ввиду забывчивости или отсутствия средств Чрезвычайная опека и контроль могут спровоцировать протест, который выльется в кражу

Зависть по отношению к другому ребенку

по отношению к другому ребенку Реакция на резкую смену в жизни – это может быть перемена места жительства или смерть близкого

Расстройство психики или клептомания.

Любой случай детского воровства индивидуален, и чтобы понять, как следует поступить, нужно выявить истинную причину такого поступка.

Как реагировать

Самое главное правило – это не пускать ситуацию на самотек.

Если не принимать никаких действий, или того хуже, защищать такое поведение ребенка и вставать на его сторону, то рано или поздно это приведет его на учет в органы профилактики или детскую колонию.

Первым пунктом станет откровенный и спокойный разговор.

Ни в коем случае не стоит ругать ребенка и кричать на него, особенно в присутствии посторонних взрослых или ровесников.

Родителям или опекунам нужно спокойно узнать обстоятельства, при которых произошло присвоение чужой вещи. При этом ребенок не должен бояться.

Разговор нужно строить, учитывая возраст, в котором было совершена кража.

До ребенка нужно донести мысль, что взятое нужно как можно быстрее вернуть владельцу. Поговорить с ним о чувствах и что бы он ощущал в такой ситуации.

Если было воровство из зависти или желания иметь новую вещь, то можно оговорить с ребенком возможность накопления средств на нее. Рассказать, как он будет гордиться, и беречь вещь, на которую сам накопил.

В процессе разговора с ребенком нужно узнать, было это его желание, его заставили или же обвинение было безосновательно.

Иногда встречаются случаи, когда несовершеннолетний не виноват и его просто оговорили или свалили вину.

Поэтому задача взрослого разобраться в ситуации.

Труднее, если при совершении кражи несовершеннолетний отказывается признавать вину и начинает выдумывать отговорки и перекладывать ответственность на других. Тогда с ним нужно обстоятельно поговорить о том, что лгать другим людям плохо.

Лучше, если приведут примеры из жизни или вымышленные примеры, когда ложь оборачивалась против лгущего человека.

И не смотря на факт кражи донести, что родители любят его любым. Проявить заботу и внимание.

При этом просить ребенка давать знать о его передвижениях и контролировать ребенка. Отсутствие контроля взрослых может в дальнейшем стать посылом к повторению ситуации.