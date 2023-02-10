Почему дети воруют: в чем причина, и как спасти ребенка

Для любых родителей может настать момент, когда они узнают, что их ребенок ворует. Кто-то увидит и поймет сам, кому-то скажут сотрудники школы или уже сотрудники полиции.
Часто такое явление, как детское воровство, ставит взрослых в тупик. И первой реакцией родителей не редко становится агрессия, крики и наказание непослушного чада.
Такая реакция только заставляет детей замыкаться в себе и копить негатив на окружающих, особенно это касается подростков.
В чем причина воровства
Ни один ребенок не рождается с геном «воровства». Этому всегда способствует какая-то причина, которая толкнула взять не свое. Таких причин может быть несколько:
- Ребенок связался с дурной компанией.
- Он воспитывается в неблагополучной семье, где взрослые сами оказываются замешанными в присвоении чужого.
- Педагогическая запущенность и вседозволенность.
- Ребенка обижают, вымогая денежные средства
- Сильное спонтанное желание владеть вещью, которую ему не купили ввиду забывчивости или отсутствия средств
- Чрезвычайная опека и контроль могут спровоцировать протест, который выльется в кражу
- Зависть по отношению к другому ребенку
- Реакция на резкую смену в жизни – это может быть перемена места жительства или смерть близкого
- Расстройство психики или клептомания.
Любой случай детского воровства индивидуален, и чтобы понять, как следует поступить, нужно выявить истинную причину такого поступка.
Как реагировать
Самое главное правило – это не пускать ситуацию на самотек.
- Если не принимать никаких действий, или того хуже, защищать такое поведение ребенка и вставать на его сторону, то рано или поздно это приведет его на учет в органы профилактики или детскую колонию.
Первым пунктом станет откровенный и спокойный разговор.
- Ни в коем случае не стоит ругать ребенка и кричать на него, особенно в присутствии посторонних взрослых или ровесников.
Родителям или опекунам нужно спокойно узнать обстоятельства, при которых произошло присвоение чужой вещи. При этом ребенок не должен бояться.
Разговор нужно строить, учитывая возраст, в котором было совершена кража.
- До ребенка нужно донести мысль, что взятое нужно как можно быстрее вернуть владельцу. Поговорить с ним о чувствах и что бы он ощущал в такой ситуации.
Если было воровство из зависти или желания иметь новую вещь, то можно оговорить с ребенком возможность накопления средств на нее. Рассказать, как он будет гордиться, и беречь вещь, на которую сам накопил.
В процессе разговора с ребенком нужно узнать, было это его желание, его заставили или же обвинение было безосновательно.
- Иногда встречаются случаи, когда несовершеннолетний не виноват и его просто оговорили или свалили вину.
Поэтому задача взрослого разобраться в ситуации.
Труднее, если при совершении кражи несовершеннолетний отказывается признавать вину и начинает выдумывать отговорки и перекладывать ответственность на других. Тогда с ним нужно обстоятельно поговорить о том, что лгать другим людям плохо.
Лучше, если приведут примеры из жизни или вымышленные примеры, когда ложь оборачивалась против лгущего человека.
И не смотря на факт кражи донести, что родители любят его любым. Проявить заботу и внимание.
При этом просить ребенка давать знать о его передвижениях и контролировать ребенка. Отсутствие контроля взрослых может в дальнейшем стать посылом к повторению ситуации.
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