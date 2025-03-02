Подготовка к ОГЭ по информатике в 2025 году: как все успеть в сжатые сроки

До экзамена осталось всего несколько месяцев, и многим кажется, что подготовка к ОГЭ по информатике 2025 уже превращается в гонку на время. Но даже если вы только сейчас решили взяться за дело всерьез, не стоит паниковать: главное — грамотно организовать учебный процесс.

Новости СМИ2 Подготовка к ОГЭ по информатике — задача вполне решаемая, даже если осталось немного времени. источник: https://ru.freepik.com

В статье мы разберем, на чем сосредоточиться в последние месяцы перед экзаменом, какие источники использовать для подготовки и как тренироваться, чтобы набрать максимальное количество баллов. Также дадим советы, которые помогут избежать типичных ошибок и уверенно чувствовать себя на экзамене. Подготовка к ОГЭ по информатике в 2025 году — задача вполне решаемая, даже если осталось немного времени.

Полезная информация об ОГЭ по информатике в 2025 году

Прежде чем погружаться в подготовку, важно разобраться с основными параметрами экзамена. Собрали в удобную таблицу всю важную информацию: даты, формат, критерии оценивания и другие аспекты.

Даты экзамена Досрочный период — 29 апреля Резервные дни досрочного периода — 13 и 17 мая Основной период — 26 мая Резервные дни основного периода — 27—28 июня и 1—2 июля Дополнительные дни — 12 сентября Резервные дополнительные дни — 19, 22 и 23 сентября Форма экзамена Базовый тест на листочках в первой части. Во второй части выполнение практических заданий на компьютерах Минимальный балл для сдачи Устанавливается Рособрнадзором, в каждом году возможны изменения. В 2025 — это 5 баллов для получения аттестата и 14 для поступления в профильный класс Максимальное количество баллов 21 балл. Оценивается правильность решений и полнота ответов Продолжительность 2 часа 30 минут (150 минут) без перерывов. Структура экзамена 16 заданий разного уровня сложности: от простых тестов до программирования на Python или Pascal Разрешенные материалы Никакие дополнительные материалы (справочники, калькуляторы) не разрешены. Используется только компьютер без выхода в интернет Как оцениваются задания Баллы начисляются за правильность решения, оформление кода и использование эффективных алгоритмов Кому нужно сдавать ОГЭ по информатике обязателен только для тех, кто выбрал его в качестве экзамена по выбору

Структура ОГЭ по информатике

Чтобы успешно подготовиться к экзамену, важно понимать его структуру. ОГЭ по информатике включает две части и охватывает несколько ключевых тем. В первой проверяются теоретические знания, а во второй — практические навыки работы с компьютером.

Часть 1 — 10 заданий с кратким ответом, проверяющих знания основных понятий и правил.

Часть 2 — 6 заданий, выполняемых на компьютере, с развернутым ответом в виде файлов.

Как оцениваются задания ОГЭ по информатике

Оценивание ОГЭ по информатике основано на балльной системе. Каждый правильный ответ приносит определенное количество баллов в зависимости от сложности задания. Максимум, который можно получить за всю работу, — 21.

Часть 1 (теоретическая, тестовая):

содержит 10 заданий;

каждое задание оценивается в 1 балл, независимо от сложности;

ответ — слово или число, которые записываются в бланк ответов.

Часть 2 (практическая, на компьютере):

включает 5 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере;

задания № 11 и 12 — оцениваются по 1 баллу (ответ — слово или число);

задания № 13, 14 и 15 — самые сложные, за них можно получить 3 балла.

Итог выполнения каждого практического задания — отдельные файлы, которые проверяются экспертом.

Основные разделы и темы экзамена по информатике

ОГЭ по информатике охватывает несколько ключевых разделов, которые проверяют как теоретические знания, так и практические навыки. Вот основные темы, встречающиеся в экзаменационной работе.

Цифровая грамотность — основы работы с информацией, защита персональных данных, кодирование и декодирование информации.

— основы работы с информацией, защита персональных данных, кодирование и декодирование информации. Теоретические основы информатики — системы счисления, логические операции, основы булевой алгебры, представление данных в памяти компьютера.

— системы счисления, логические операции, основы булевой алгебры, представление данных в памяти компьютера. Алгоритмы и программирование — принципы построения алгоритмов, работа с исполнителями, основы программирования на Python или Pascal, создание и анализ программных кодов.

— принципы построения алгоритмов, работа с исполнителями, основы программирования на Python или Pascal, создание и анализ программных кодов. Информационные технологии — работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных, создание графиков и диаграмм.

— работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных, создание графиков и диаграмм. Компьютерные системы и сети — устройство компьютера, принципы работы операционных систем, локальные и глобальные сети, интернет-безопасность.

Начинайте подготовку к ОГЭ по информатике в начале учебного года. источник: https://ru.freepik.com/

Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по информатике в 9-м классе

Идеальный вариант — начать подготовку еще в начале учебного года. Так можно спокойно разобраться со всеми темами, закрепить материал и успеть натренироваться на заданиях экзаменационного формата. Но далеко не все задумываются об экзамене заранее, и это нормально.

Если до ОГЭ осталось несколько месяцев, например, вы решили начать подготовку в феврале или марте, важно грамотно распределить время. Для этого стоит:

ознакомиться со структурой экзамена и определить, какие темы уже понятны, а какие требуют доработки;

регулярно решать пробные варианты, чтобы привыкнуть к формату заданий;

больше внимания уделять практическим заданиям, особенно программированию и работе с таблицами.

Даже если вы начинаете подготовку поздно, не стоит паниковать. Главное — системность: лучше заниматься понемногу, но регулярно. При правильном подходе можно существенно подтянуть знания даже за пару месяцев. Да, на отлично сдать вряд ли получится, но на твердую «4» реально.

Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по информатике: пошаговый план

Подготовка к экзамену требует системного подхода, особенно если до ОГЭ осталось не так много времени. Чтобы изучить весь материал и успеть потренироваться, важно двигаться по четкому плану. Вот несколько шагов, которые помогут вам эффективно подготовиться.

Оцените текущий уровень знаний

Перед началом подготовки попробуйте решить пробный вариант ОГЭ. Это поможет понять, какие темы уже освоены, а какие требуют доработки. Обратите внимание на ошибки — именно они покажут, что стоит повторить в первую очередь. В вашей школе, скорее всего, уже проводились пробники. Проанализируйте их. По возможности попросите учителя помочь в оценке уровня знаний.

Составьте план подготовки по темам

После анализа пробного варианта составьте расписание занятий. Разбейте темы на недели и чередуйте изучение теории с решением практических заданий. Более сложным вопросам стоит уделить больше времени.

Изучите теорию по информатике

Хорошее знание теории — залог успешного выполнения тестовой части. Освойте системы счисления, логические операции, основы программирования и работу с информацией. Используйте учебники, видеолекции и онлайн-курсы.

Решайте задания по каждому разделу

Теория сама по себе не даст результата, если не применять ее на практике. Решайте задания по каждой теме, начиная с простых и постепенно переходя к более сложным. Обязательно разбирайте ошибки, чтобы не повторять их на экзамене. Это можно делать как на специальных сайтах, так и в книжках по подготовке к ОГЭ.

Практикуйтесь в программировании

Часть экзамена проходит на компьютере, поэтому важно овладеть хотя бы базовым синтаксисом. Тренируйтесь на Python или Pascal, решайте задачи на алгоритмы и пробуйте разные варианты решений. Писать какой-то уникальный и «красивый» код вас никто не заставляет. Главное, чтоб он работал и корректно решал задачу даже при изменении переменных. Сами задания несложные. Основная проблема у учеников — это расписать условия и решение в коде.

Работайте с пробными вариантами ОГЭ

Регулярное решение полных вариантов экзамена — лучший способ проверить готовность. Это поможет привыкнуть к формату заданий, научиться распределять время и справляться с волнением. Постарайтесь выполнять работы в условиях, приближенных к реальному экзамену. В школах обычно устраивают пробники, поэтому не пропускайте их. Это отличная возможность получить обратную связь от вашего преподавателя.

Повторяйте сложные темы

За пару недель до экзамена пересмотрите те темы, которые вызывали трудности. Повторите ключевые формулы, алгоритмы и часто встречающиеся типы задач. Это поможет закрепить знания и избежать ошибок.

Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по информатике с нуля

Если вы только начинаете подготовку к ОГЭ по информатике, важно выбрать правильные материалы. Хорошая новость в том, что нужную информацию можно найти в разных форматах: от онлайн-платформ до учебников и курсов. Вот лучшие ресурсы для изучения теории и практики.

Онлайн-платформы с заданиями

Интерактивные тренажеры и базы заданий помогают отработать навыки на практике. Популярные платформы предлагают задания, похожие на реальные экзаменационные, с автоматической проверкой ответов. Среди полезных сайтов — «Решу ОГЭ», Яндекс Учебник, «Учи.ру». На них можно не только решать тесты, но и разбирать ошибки.

Онлайн-курсы

Курсы — отличный вариант, если хочется структурированного обучения. Многие платформы, такие как Stepik, «Фоксфорд», «Нетология», предлагают программы подготовки к ОГЭ. Здесь уроки сопровождаются объяснениями преподавателей, примерами и тестами, что помогает лучше усваивать материал. Такие курсы стоят не очень дорого, а некоторые вообще бесплатные.

Учебники и сборники с заданиями

Классические пособия по информатике остаются актуальными. Книги известных авторов, таких как Л. Босова, К. Поляков, С. Еремин, содержат теорию и задания в формате ОГЭ. Они подойдут тем, кто привык к традиционной подготовке и хочет разбирать темы поэтапно.

Занятия с репетитором

Если сложно разобраться в материале самостоятельно, можно обратиться к репетитору. Индивидуальные занятия помогут глубже понять сложные темы, проработать ошибки и подготовиться к экзамену с учетом личных пробелов в знаниях. Особенно полезны такие занятия для тех, кому нужна поддержка в программировании.

Видеоуроки и разборы заданий

На YouTube, ВК, Телеграм и образовательных платформах можно найти разборы тем и экзаменационных заданий. Каналы, такие как «Школково», «Умскул», «Репетитор по информатике», объясняют сложные темы простыми словами.

Программирование и практика на компьютере

Так как часть экзамена проходит за компьютером, важно потренироваться в программировании. Используйте сайты Codeforces, PythonTutor, Информатика.ру, чтобы научиться писать код и решать алгоритмические задачи. Это поможет не только отточить синтаксис языков программирования, но и понять логику работы.

Школьные консультации

Обычно в школах учитель информатики собирает группу из девятиклассников, которые выбрали информатику. На консультациях разбираются популярные ошибки, процесс сдачи экзамена, проводятся пробники. Если с учителем выстроены хорошие отношения и у него есть время, то можно попросить индивидуальный разбор заданий и тем. Но не нужно полностью надеяться на школьные консультации — проводят их 1—2 раза в неделю и обычно для разбора проблем, которые возникли при самостоятельной подготовке.

Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл

Даже хорошо зная материал, можно потерять баллы из-за невнимательности или неправильного распределения времени. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Внимательно читайте условия заданий — часто ошибки связаны с тем, что школьники неправильно понимают вопрос или упускают важные детали. Прежде чем записывать ответ, убедитесь, что правильно поняли, что от вас требуется.

— часто ошибки связаны с тем, что школьники неправильно понимают вопрос или упускают важные детали. Прежде чем записывать ответ, убедитесь, что правильно поняли, что от вас требуется. Следите за временем — на экзамене важно не застревать на сложных заданиях. Если не получается решить задачу сразу, переходите к следующей и возвращайтесь позже.

— на экзамене важно не застревать на сложных заданиях. Если не получается решить задачу сразу, переходите к следующей и возвращайтесь позже. Решайте задания на черновике , но не забывайте переносить ответы в бланк — часто бывает, что правильное решение остается в черновом варианте, а в чистовике — пустое место. Перед сдачей работы проверьте, что все ответы записаны.

, но не забывайте переносить ответы в бланк — часто бывает, что правильное решение остается в черновом варианте, а в чистовике — пустое место. Перед сдачей работы проверьте, что все ответы записаны. Тренируйтесь в программировании — вторая часть ОГЭ включает работу на компьютере. Чтобы не тратить время на экзамене, заранее отработайте базовые навыки программирования и работы с таблицами.

— вторая часть ОГЭ включает работу на компьютере. Чтобы не тратить время на экзамене, заранее отработайте базовые навыки программирования и работы с таблицами. Проверяйте ответы перед сдачей — в тестовой части легко допустить опечатку или ошибку в вычислениях. Выделите 5—10 минут на проверку, особенно если успели закончить раньше времени.

— в тестовой части легко допустить опечатку или ошибку в вычислениях. Выделите 5—10 минут на проверку, особенно если успели закончить раньше времени. Изучите критерии оценивания — понимание того, за что именно ставят баллы, поможет избежать их потери из-за неверного оформления или неполного ответа.

— понимание того, за что именно ставят баллы, поможет избежать их потери из-за неверного оформления или неполного ответа. Решайте пробные варианты — чем больше реальных заданий вы прорешаете до экзамена, тем легче вам будет на самом ОГЭ. Это поможет привыкнуть к формату и снизить уровень стресса.

— чем больше реальных заданий вы прорешаете до экзамена, тем легче вам будет на самом ОГЭ. Это поможет привыкнуть к формату и снизить уровень стресса. Не паникуйте во время экзамена — если попалось сложное задание, не теряйтесь. Попробуйте разобрать его на части, вспомнить аналогичные примеры или временно пропустить и вернуться позже.

Проверяйте ответы перед сдачей. источник: Freepik

Советы эксперта

Вероника Валькова, учитель информатики с 15-летним стажем, делится рекомендациями для успешной подготовки к ОГЭ:

Не зацикливайтесь на сложных заданиях . На экзамене важно не терять время. Если какое-то задание вызывает затруднения, пропустите его и вернитесь позже. Иногда свежий взгляд помогает быстрее найти решение.

. На экзамене важно не терять время. Если какое-то задание вызывает затруднения, пропустите его и вернитесь позже. Иногда свежий взгляд помогает быстрее найти решение. Тренируйтесь в определении типа задания . Чем быстрее вы сможете понять, к какому разделу относится задание, тем меньше времени потратите на его решение. Большую часть заданий можно сделать по шаблону, главное, выработать его в ходе подготовки.

. Чем быстрее вы сможете понять, к какому разделу относится задание, тем меньше времени потратите на его решение. Большую часть заданий можно сделать по шаблону, главное, выработать его в ходе подготовки. Не пренебрегайте сложными задачами . Во второй части экзамена есть задания, которые нужно выполнить на компьютере. Если код можно пропустить в ходе подготовки (задание с кодом всего одно), то уметь работать с таблицами, текстом, презентациями и графикой просто необходимо. Обучиться этому легко — достаточно сделать пару проектов, запомнить интерфейс и функционал программ.

. Во второй части экзамена есть задания, которые нужно выполнить на компьютере. Если код можно пропустить в ходе подготовки (задание с кодом всего одно), то уметь работать с таблицами, текстом, презентациями и графикой просто необходимо. Обучиться этому легко — достаточно сделать пару проектов, запомнить интерфейс и функционал программ. Не забывайте про отдых. Речь именно про отдых на экзамене. Выделите хотя бы 5 минут на «ничегонеделание». За это время можно собраться с мыслями и продолжить решать задачи или проверять ответы.

Главное о подготовке к ОГЭ по информатике

Подготовка к ОГЭ требует системного подхода, но даже если времени осталось мало, при правильной организации можно успеть все. Главное — сосредоточиться на ключевых аспектах экзамена и регулярно практиковаться. Вспомним основные моменты статьи.

1. Изучите структуру экзамена — ОГЭ по информатике состоит из двух частей: тестовых заданий и практических задач на компьютере. Важно понимать, какие темы встречаются в каждом разделе.

2. Оцените свой уровень знаний — решите пробный вариант и определите, какие темы даются легко, а какие требуют дополнительной работы.

3. Составьте план подготовки — разделите темы на недели, чередуйте изучение теории с практикой, учитывайте сложность заданий.

4. Используйте проверенные ресурсы — учебники, онлайн-платформы, курсы и пробные экзамены помогут вам разобраться в материале и натренироваться в решении заданий.

5. Практикуйтесь в программировании — часть заданий выполняется на компьютере, поэтому важно уметь писать код, работать с таблицами и текстовыми редакторами.

6. Решайте пробные варианты — это поможет привыкнуть к формату экзамена, научиться распределять время и снижать волнение.

7. Изучите критерии оценивания — понимание, за что выставляются баллы, поможет избежать потерь из-за неправильного оформления или неполных ответов.

8. Следите за временем на экзамене — не тратьте слишком много времени на сложные задания, при необходимости переходите к следующим и возвращайтесь позже.

9. Проверяйте ответы перед сдачей — ошибки из-за невнимательности могут стоить баллов, поэтому оставьте время на финальную проверку.

10. Помните о сроках экзамена — в 2025 году ОГЭ по информатике будет проходить 26 мая.

Список источников:

1. Утверждено расписание ОГЭ на 2025 год. VUZOPEDIA.

2. Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ. Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».