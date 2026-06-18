Можно ли детям кофе: разбираем риски и безопасные дозировки

У взрослого человека кофеин выводится из организма за 4–5 часов. У ребенка 7–10 лет этот процесс занимает в 2–3 раза дольше — до 10–12 часов (1). Причина — незрелая печень: в ней не хватает ферментов, которые расщепляют поступающие из пищи и напитков вещества. Кроме того, масса тела у ребенка в 3–5 раз меньше, чем у взрослого. Это значит, что даже одна маленькая чашка кофе (80–100 мл) создает в крови ребенка такую же концентрацию кофеина, как три-четыре чашки эспрессо у взрослого.