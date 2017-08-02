Можно ли детям конфеты с алкоголем?

Ответ эксперта

Отвечает кандидат технических наук, специалист по пищевым производствам Дмитрий Зыков:

- Есть достаточно много тортов и пирожных, в которые добавляют коньяк, ром, херес, мадеру или ликёры. Вспомните ромовую бабу, тирамису, торт «Прага». Алкогольные напитки действительно придают им особый вкус, но вот самого алкоголя в них практически нет. Этиловый спирт, содержащийся в таких напитках, при пропитывании и последующем хранении испаряется почти полностью - он же очень летучий. А вот вкусовые вещества, типичные для этих напитков, остаются. Поэтому ром-бабу и другие пирожные и торты с алкогольной пропиткой можно есть всем - и детям, и их родителям, если им предстоит сесть за руль.

А вот в конфетах с алкогольной начинкой спирт всё же может быть. Конечно, его концентрация там не столь высокая, как в бутылке, но он часто присутствует в реальных количествах. Ведь шоколадная глазурь и всё, что окружает алкогольную начинку, можно сравнить с бочкой для выдерживания коньяка, рома или вина. Она, как и стенки бочки, препятствует активному испарению этилового спирта. Но он всё равно улетучивается. Из конфет быстрее, из бочек медленнее, и с годами напиток в них теряет крепость. Испаряющийся спирт виноделы называют «долей ангела», которую они жертвуют за помощь в производстве напитка. Поэтому больше всего спирта будет в свежих конфетах, сделанных недавно. При долгом хранении они могут потерять спирт полностью. Так что, если конфеты свежие или вы чувствуете в них алкоголь, давать такие сладости детям не надо. И за руль лучше садиться спустя 2-3 часа после того, как вы их съели.