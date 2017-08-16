«Проблема началась в 90-е». Почему все больше детей страдает ожирением

О том, почему сегодня так актуальна тема ожирения у детей и подростков, к чему может привести патология и как победить лишние килограммы, «АиФ-Юг» рассказала врач-терапевт Рита Хатхе.

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, ожирение стремительно молодеет. В чем причина такой тенденции и можно ли предупредить опасность?

Виновата урбанизация?

Екатерина Гаврилова, «АиФ-Юг»: Врачи мира только и говорят об ожирении среди молодых. Рита Руслановна, почему эта тема сегодня так актуальна?

Рита Хатхе: У людей, появившихся на свет в девяностые, риск ожирения в 2-3 раза выше, чем у остальных членов семьи, которые родились в 50-80-х. Сейчас же нарушение обмена в той или иной степени отмечается у все большего числа подростков. Ожирение стремительно «молодеет». И вот уже многие ребята от 12-18 лет страдают патологией.

Справка Ключевой возраст для ожирения - 5 лет. Исследователи выяснили, что у детей, которые имеют избыточный вес или страдают ожирением в детском саду, в 4 раза больше шансов иметь те же проблемы в подростковом возрасте. И 87% детей с ожирением, появившемся в раннем возрасте, так и не смогли изменить свое пищевое поведение. Ученые предлагают сосредоточить усилия на профилактике ожирения у детей младшего возраста.

- Причина в малой подвижности нынешнего поколения?

- И в этом тоже. Современный ребенок намного меньше двигается в сравнении со сверстником, жившим пару поколений назад. Это связано с появлением научно-технических новинок. Но роль в формировании избыточного веса сыграл и сам уклад жизни, радикально изменившийся за последние десятилетия. Многие современные юноши и девушки живут в урбанистических условиях. И им не нужно рубить дрова, ухаживать за домашней живностью, работать в поле.

- Питание для детей всегда было калорийным, сытным…

- Но еда была более здоровой. Сейчас все изменилось коренным образом. Пища сегодня переполнена трансжирами и быстрыми углеводами. Физиологическая ценность их нулевая. Они быстро откладываются в мягких тканях в виде жировых скоплений. А полноценную еду, содержащую в оптимальных количествах все, что нужно для молодого организма, все реже можно встретить на полках магазинов. Кроме того, некоторые родители в своей заботе утрачивают всякое чувство меры - дети кажутся им чрезмерно худыми. Это уже банальное перекармливание.

Чтобы рассчитать его, нужно разделить величиину веса в килограммах на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат. Если ИМТ находится в промежутке между 19 и 25, то проблем с лишним весом у человека нет.

- А как правильно определить наличие патологии?

- Существует показатель, получивший название индекс массы тела (ИМТ).Чтобы рассчитать его, нужно разделить величиину веса в килограммах на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат. Если ИМТ находится в промежутке между 19 и 25, то проблем с лишним весом у человека нет.От 25 до 30 означает избыточный вес, 30 и более - ожирение.

Вплоть до бесплодия

- К чему может привести безответственное отношение к весу?

- В первую очередь, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вес оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов. Приводит к нарушениям обмена веществ, в результате чего может развиться атеросклероз и сахарный диабет. Могут появиться эректильная дисфункция у юношей, нарушения менструального цикла у девушек, и, как следствие - бесплодие.

Необходимо постоянно двигаться. Десять тысяч шагов в сутки, езда на велосипеде, прогулки на свежем воздухе. Полезен контрастный душ. В тоже время, длительное лежание на диване или сидение за компьютером приведет к проблемам.

- Часто подростки резко набирают вес, казалось бы, без причин.

- Это гормональный дисбаланс. Период полового созревания сопровождается изменением уровня гормонов. Причем не плавно, а скачкообразно. Плюс влияет ускорение ритма жизни. Дети куда-то торопятся, у них масса дел. В постоянной спешке некогда нормально перекусить. А ведь принятие пищи должно быть регулярным и неторопливым. Частые перекусы маленькими порциями на ходу тоже не способствуют похудению. Кроме того, влияют стрессы, нарушения режима сна и отдыха.

- Как предотвратить развитие ожирения у подростка?

Кстати Ожирение может быть заразным. Близкие друзья того, кто набрал избыточный вес, могут невольно последовать примеру полного человека. Ученые указывают на то, что социальные связи формируют представления о «нормальном» весе и заставляют подстраиваться под них. А вот члены семьи оказались подвержены «вирусу» ожирения в меньшей степени, чем близкие друзья. К счастью, тот же заразительный эффект есть и в случае похудения близких родственников и друзей.

- Надо отдавать предпочтение здоровой пище и не употреблять больше, чем это необходимо для полноценной работы организма. Вести активный образ жизни, в свободное время заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе. Важно хорошо высыпаться и избегать стрессовых ситуаций, которые могут спровоцировать нарушения в обмене веществ или работе эндокринных желез. Если вес уже набран и это не может решить проблему, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить генетические отклонения и патологию органов эндокринной системы.

Как не растолстеть?

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об основах правильного питания.

- Основу должны составлять натуральные продукты. Главный прием пищи - завтрак, включающий в себя сложные углеводы, клетчатку, белки и полезные жиры. Это овощи, каши, нежирное мясо и яйца. Хотя бы один раз в неделю должен быть рыбный день. Желательно отказаться от жареного и готовить на пару. Из мясных блюд лучше употреблять мясо птицы. Пережевывать пищу нужно тщательно и не спеша. Обязательная половина дневного рациона - овощи. Откажитесь от сахара и соли, так как организм получает их в достаточном количестве с продуктами. Из напитков предпочтение следует отдать зеленому чаю. Также полезно пить хорошо очищенную сырую бутилированную воду.

- Не у всех есть возможность, время, желание посещать спортзалы или заниматься фитнесом.

- Физкультурой можно заниматься где и когда угодно, достаточно правильно организовать свой день. Полезно начинать его с зарядки. Необходимо постоянно двигаться. Десять тысяч шагов в сутки, езда на велосипеде, прогулки на свежем воздухе. Полезен контрастный душ. В тоже время длительное лежание на диване или сидение за компьютером приведет к проблемам.

- Стрессы ведь тоже могут стать причиной набора веса?

- Как только появляется причина для стресса необходимо как можно быстрее ликвидировать ее. Лучшее лекарство - общение с друзьями, близкими людьми. Не суетитесь, стараясь объять необъятное, пытаясь сделать множество мелких дел, которые вы считаете неотложными. Дайте работу мозгу, чтобы сохранить ясность ума. Читайте книги, разгадывайте кроссворды, смотрите интересные передачи и фильмы – «гимнастика ума» поможет вам сохранить бодрость и хорошее самочувствие на долгие годы.