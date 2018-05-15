Детство на шпильках. Влияют ли на личность ребёнка детские конкурсы красоты

Споры о том, нужны ли детям соревнования в красоте и к чему они могут привести, с новой силой вспыхивают практически после каждого подобного события.

Корона для юной мисс - повод для родительской гордости или причина для тревог? © / pixabay.com Новости СМИ2 В середине апреля в Иркутске прошел детский конкурс красоты. На нем выступали девочки до 17 лет.

«Подготовка к конкурсу - самое интересное и увлека­тельное времяпровождение, с детьми проводят занятия по вокалу, фотопозированию, де­филе, - говорит женщина. - А кроме того, это красивое ме­роприятие, которое развивает фантазию и коммуникативные навыки».

Корреспондент «АиФ в ВС» разбирался, чем детские конкурсы красоты отличаются от спорта и как вред от них оценивают специалисты.

Провокация нездоровой конкуренции?

Детские конкурсы красоты в Иркутске стали проводить в начале двухтысячных годов, и в первые годы это были очень помпезные мероприятия, под которые организаторы снимали популярные развлекательные клубы, и даже классические театры. За минувшие годы многие из них ушли в историю, а у тех, что ещё «живы», заметно поубавилось и поклонников, и тех, кто готов их спонсировать. Тем не менее, детские конкурсы красоты существуют, и, наверное, очень многие мамы задумываются о своём личном отношении к таким состязаниям. Вот и у меня подрастают две дочки, симпатичные и своеобразные девчонки-близняшки. Обе одинаково любят быть в центре внимание, как многие девочки обожают наряжаться, и вполне могли бы участвовать в конкурсе красоты. Но вот я однозначно против этого. Во-первых, они и так для меня самые красивые и талантливые, как и для любой мамы. Во-вторых, такое мероприятие может спровоцировать нездоровую конкуренцию между сестрами.

К примеру, на прошедшем конкурсе первое и второе место получили четырехлетние двойняшки Даша и Наташа (имена изменены. - прим. ред.). Понятно, что жюри отдало 1-е место более артистичной и талантливой, но как это объяснить второму ребёнку из двойни? Для мамы её маленькие дочки, несомненно, одинаково красивы и любимы, но теперь у неё нет гарантии, что у серебряной призёрши не сложится мнение, что она вторая и в жизни. Что сестра-победительница превосходит её и дома, в семье, и мама любит одну чуть больше, а вторую - чуть меньше. Кстати, среди двойняшек итак присутствует момент борьбы за внимание родителей, и подобные мероприятия могут усугубить его ещё сильнее.

Татьяна Шалопина, школьный педагог-психолог ничего хорошего в детских конкурсах красоты не видит. Особенно, в тех, где участвуют совсем маленькие дети или школьники младших классов. Она утверждает, что это больше прихоть родителей, которые таким образом самореализуются через ребёнка, не учитывая его потребности и прививая ложные ценности. Татьяна говорит, что основным критерием счастья для юных конкурсантов становится положительная, высокая оценка их внешности, и от неё зависит уровень удовлетворенности жизнью, что уже не хорошо.

Кстати: В 2014 году депутаты Госу­дарственной Думы Алексей Журавлёв («Единая Россия») и Сергей Жигарев (ЛДПР) вно­сили на рассмотрение зако­нопроект, который запрещает участие детей в мероприятиях, связанных с оценкой и демон­страцией их внешности, если такое участие может причинить вред здоровью ребёнка, его физическому, интеллектуаль­ному, психическому, духовн­му, нравственному развитию или может привести к растлению несовершеннолетних. Но это предложение не получило поддержки. Так депутат Госдумы Елена Мизулина, известная своей борьбой за «нравственность», заявила, что не видит смысла в запрете детских конкурсов красоты. Тем не менее, прецедент запрета конкурсов красоты для детей в России есть: он действует в Краснодарском крае.

Соревнование не внешности, а талантов?

И всё же, если лично я твёрдо решила не втягивать своих дочерей в мероприятия с подиумом и коронами, это не значит, что они однозначно плохи и опасны. Нужно рассмотреть и другую сторону медали.

Сторонники таких праздников красоты и моды, уверяют, что в них нет того, о чём вторят психологи, и прививают они не ложные ценности, а, как раз, наоборот, развивают в девочках чувство вкуса, красоты, умение держать и показать себя, не стесняться.

Одна из защитниц детских конкурсов красоты - Елена Серебрякова, президент Ассоциации модельеров Иркутской области, организатор конкурсов «Ты Маленькая модель» и «Мисс маленькая принцесса». Она уверена, что главное здесь - грамотно организовать мероприятие, сделать так, чтобы во время туров дети смогли раскрыть свои таланты.

«Проблема плохих конкурсов кроется в организаторах, которые во главу угла ставят «кукольность», а не таланты детей», - отбивает «нападки» со стороны психологов Елена Серебрякова.

Кроме того, она проводит параллель между состязаниями юных мисс и спортом.

«Почему-то в этой сфере нет таких отчаянных противников участия детей в соревнованиях, никто не кричит, что там ломают их судьбы, что когда маленькие спортсмены не добиваются желанной победы, то получают травму на всю жизнь. Хотя там так же выступают, там так же есть места и награды, победители и проигравшие».

«Если же конкурс воспринимается как испытание возможностей ребёнка, презентация его талантов, а не просто внешних данных, тогда это нормально, но опять же, как это преподносится ребёнку? - комментирует это мнение кандидат психологических наук, практикующий психолог, гештальт-терапевт Анна Лужецкая. - А ведь детская психика очень уязвима, и звёздная болезнь поражает маленького человека быстрее, чем взрослого. И это такая же травма, как угнетение самооценки».

Комментарий

Директор школы моделей Елена Агафонова

«Я категорически против детских конкурсов красоты, хотя, казалось бы, как человек из мира моды, должна быть за подобные мероприятия. Но ведь каждый ребёнок всегда самый красивый для своей мамы, и пусть он таким и остаётся, зачем кому-то что-то доказывать. Участия детей в состязаниях, где главный критерий их внешность - это амбиции родителей, которые только травмируют ребёнка. К тому же, все конкурсы красоты - это довольно прибыльный бизнес. Детские соревнование не исключение. Для маленькой принцессы нужно купить шикарное платье, и не одно, и туфли, аксессуары. Если раньше на участницах можно было увидеть сделанный руками мамы костюм, то сегодня это пережиток прошлого. Наряды заказывают у именитых дизайнеров, которые обшивают их чуть ли ни драгоценными камнями. А поскольку у нас на детях экономить не принято, тем более, в условиях соревнования, многие родители ради сомнительного престижа отказывают себе абсолютно во всём».

Личное мнение

Наталья Федун, Иркутск:

«Когда моей дочери было лет восемь, я решила, что она должна участвовать в конкурсе красоты. И до момента подведения итогов всё было хорошо - ей нравилось выступать на сцене. Но при награждении, жюри никак её не отметило, и это стало для неё настоящим потрясением, она рыдала. Наверное, часа два, и мы никак не могли её успокоить. И с тех пор, она, которая любила выступать, быть в центре внимания, не стеснялась публики, потеряла веру в себя, стала постоянно прятаться за спины других. При этом дочь, действительно, талантлива – у неё идеальный музыкальный слух, она хорошо поёт, играет на гитаре. Но за прошедшие с тех пор 10 лет, я так и не смогла изменить эту ситуацию. Уверена, что я сама виновата в этом, подвергнув неокрепшую психику ребёнка жёсткому испытанию».