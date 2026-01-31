Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 2026 году: с чего начать, как тренироваться, какие критерии оценки

Современная школьная программа требует от учеников широких знаний по разным предметам — математике, русскому языку, литературе и др. Высокий балл по ОГЭ в 2026 году — это возможность получить в дальнейшем хорошее образование на бюджетной основе и построить удачную карьеру.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку — обязательный для каждого школьника, окончившего 9-й класс. источник: Freepik

В жизни нам частенько приходится проходить различные испытания: собеседования при устройстве на работу, тесты при подтверждении квалификации, зачеты для повышения разряда, экзамен на водительские права. Но самая первая серьезная проверка ждет еще в средней школе. ОГЭ — это по сути репетиция будущего экзамена на выпускной аттестат. А для кого-то, возможно, и путевка в новую жизнь, если он решит покинуть стены родной школы и поступить в колледж. В нашем материале мы собрали все самое важное и актуальное о том, как детям и родителям подготовиться к ОГЭ по русскому языку в 2026 году.

Полезная информация об ОГЭ по русскому языку в 2026 году: что изменилось

Тестовую часть в 2026 году менять не будут, однако ожидаются незначительные изменения, касающиеся сдачи изложения и сочинения.

Изменятся формулировки и критерии заданий по сочинению

В 13-м задании ОГЭ по русскому языку ученики должны прочитать текст и, опираясь на его тезисы, написать сочинение на одну из предложенных тем. С этого года для всех трех заданий, связанных с сочинением, будут применяться единые критерии оценивания. Варианты:

В сочинении о русском языке нужно ответить на вопрос, связанный с пунктуацией, выразительными средствами, использованием различных типов сказуемых и т.

Сочинение-рассуждение, раскрывающее смысл фрагмента текста. Школьникам нужно объяснить, как они понимают одно или несколько предложений из текста, которые даны в формулировке, и привести два примера из текста, а также сделать вывод.

Общее сочинение-рассуждение по теме. Девятиклассники должны ответить на более абстрактный вопрос, связанный с текстом (например: «Кого можно считать настоящим другом?»), приведя два примера из текста и сделав вывод.

При этом в каждое из трех заданий составители включат две стандартизированные формулировки:

«Ответьте на вопрос, который сформулирован в теме сочинения»;

«Сформулируйте вывод на основе ваших рассуждений».

Изменены критерии оценки «Логичности речи» в сочинении

Теперь распределение баллов выглядит так:

2 балла — логических ошибок нет;

1 балл — одна-две ошибки;

0 баллов — три и более ошибки.

Раньше за одну логическую ошибку давали один балл, а за две — уже ноль.

Изменятся требования к объему сочинений и изложений

При оценке сочинений и изложений внимание уделяется критерию «Грамотность и фактологическая точность речи». Если ошибок нет, к итоговой сумме баллов добавляется 13.

В изложении и сочинении должно быть никак не меньше 70 слов. Если девятиклассник написал 140 и более слов за две работы, эксперт проверяет их по стандартной системе: подсчитывает ошибки и выставляет баллы за грамотность и фактическую точность.

Если ученик упустил хотя бы одно слово, баллы за грамотность и точность не начисляются. В этом случае ученик теряет сразу 13 баллов. А ранее работа с объемом 100–139 слов могла принести часть баллов за грамотность и фактическую точность.

Расширение перечня источников

Данное изменение обусловлено правительственным распоряжением, регламентирующим включение в перечень дополнительных словарей и справочников, отражающих нормы современного русского языка.

Среди новых источников, интегрированных в этот перечень, следует выделить «Орфографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации», разработанный Институтом русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Также в список был включен «Словарь иностранных слов» Института лингвистических исследований Российской академии наук, что способствует повышению точности и релевантности КИМ в рамках оценки языковых компетенций учащихся.

Структура ОГЭ по русскому языку

Представить, каким будет экзамен в 2026 году, совсем не сложно. Каждый год на официальном сайте ФИПИ публикуются демоверсии ОГЭ, максимально приближенные к будущему оригиналу.

Письменный экзамен состоит из трех заданий.

1. В первой части нужно два раза прослушать текст и написать краткое изложение. Его объем должен быть не меньше 70 слов.

2. Второй блок заданий проверяет теоретические знания и умение применять на практике правила орфографии и пунктуации. Всего нужно ответить на 11 вопросов.

3. В третьем задании придется работать с теми же текстами, что и во втором. В этом случае нужно написать сочинение на одну из предложенных тем: лингвистическую, связанную с анализом текста, или морально-этическую. Его объем должен быть не меньше 70 слов.

Устная форма экзамена проходит в формате собеседования во втором полугодии. Для допуска к письменному ОГЭ на нем нужно получить зачет.

Как оцениваются задания ОГЭ по русскому языку

Судя по опубликованным критериям оценки ОГЭ по русскому языку в 2026 году, прослеживаются некоторые изменения в подходе к аттестации учащихся. Подросткам теперь не надо путаться, выбирая из «примеров-иллюстраций» и «примеров-аргументов», им достаточно привести два любых. Кроме цитирования и ссылки на расположение предложения, ученики могут вставлять в сочинение небольшой пересказ. Приветствуются примеры из прочитанных текстов, но нельзя опираться на аниме, мангу или комиксы с видеоиграми. Раньше ученикам запрещалось пользоваться орфографическими словарями. В 2026 году их предоставит на экзамен сама школа.

Остановимся подробнее на некоторых критериях:

1. Во втором задании за каждый правильный ответ ученик получает 1 балл. Этот блок проверяет компьютер, и апелляция по результатам его выполнения невозможна. Остальные части — сочинение и изложение — проверяются экспертной комиссией.

2. В сочинении и изложении оцениваются логика повествования, композиционное решение, приведенные примеры с указанием их роли в тексте, наличие орфографических, грамматических, пунктуационных, речевых ошибок.

3. Были добавлены 4 балла за грамотность.

4. Отсутствие логических ошибок даст ученику 2 дополнительных балла.

5. Сочинение должно состоять из трех условных частей: вводной части (тезиса), центральной (аргументов) и вывода.

6. Если расхождение между оценками двух экспертов будет 8 баллов, это достаточный повод для того, чтобы работу посмотрел третий проверяющий. В прошлые годы такое было возможно только при разнице в 10 баллов.

7. Если ребенок набрал от 0 до 14 баллов, то это оценка «неудовлетворительно», от 15 до 22 баллов — «тройка», от 23 до 28 (причем там должны быть 4 балла за грамотность), то это оценка «хорошо». Если меньше баллов за грамотность, то «тройка». Все, что выше 29 баллов, в том числе 6 за грамотность, расценивается как «отлично». Если баллов за грамотность недостаточно, то выставляется «хорошо».

8. Максимум, который дети могут набрать за сочинение и изложение, — 13 баллов, за весь ОГЭ — 37.

9. Рекомендуемый балл для продолжения обучения в профильном классе — не менее 26.

В изложении будет три абзаца, которые ученик должен выделить, опираясь на логику прослушанного текста. источник: Freepik

Основные разделы и темы экзамена по русскому языку

Демоверсия ОГЭ по русскому языку в 2026 году позволяет представить, как будет выглядеть настоящий экзамен. Несмотря на сложность заданий, подготовиться к аттестации вполне по силам, если изо дня в день методично проходить аналогичные варианты. Рассмотрим, из чего будет складываться предстоящий ОГЭ.

Первое задание — изложение.

Дети дважды слушают аудиозапись, которая по продолжительности составляет примерно 2 минуты, а затем пишут сжатое изложение объемом не менее 70 слов.

Есть возможность набросать в черновик опорные слова, которые потом помогут восстановить ход текста. Если сомневаетесь, как точно пишется какое-то слово, лучше его вычеркнуть и подобрать синоним. Пусть от этого пострадает образность изложения, зато не будет орфографической ошибки.

В изложении будет три абзаца, которые ученик должен выделить, опираясь на логику прослушанного текста. Важно постараться понять ход мысли автора, чтобы максимально точно разделить информацию по микротемам.

Второе задание — ответы на 11 вопросов.

Они отличаются в зависимости от представленного текста. В выбранных предложениях нужно верно определить грамматическую основу, произвести синтаксический разбор предложений, привести примеры пунктуационных правил.

В следующем тексте нужно правильно расставить знаки препинания.

Другие задания — подобрать слова, правописание которых объясняется предложенными правилами, вставить пропущенные безударные гласные в словах, заменить словосочетание на основе примыкания вариантом согласования.

Далее требуется произвести анализ текста, определить главную мысль, найти слова по их лексическим разрядам — это могут быть синонимы, антонимы, многозначные слова, фразеологизмы и другие явления. Затем выбрать из предложенных вариантов заданные средства художественной выразительности.

В третьей части экзамена предлагается написать сочинение-рассуждение на одну из тем по выбору, используя уже известные тексты.

Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по русскому языку

Логично приступить к подготовке с начала учебных занятий в 9-м классе. Но если полгода пролетело, а ученик только-только подумывает о том, что пора бы начать предметно браться за экзамены, драгоценное время уже упущено. Поэтому наверстывать придется в стремительном темпе, используя все возможности для ускоренной подготовки.

Составьте план подготовки к ОГЭ по русскому языку по темам. источник: Freepik

Как подготовиться к ОГЭ по русскому языку с нуля: пошаговый план

Начать следует с того, чтобы как следует познакомиться с будущим ОГЭ. Посмотреть противнику в глаза и оценить его потенциал. Для этого нужно зайти на портал ФИПИ, где скачать одним файлом сразу три важных документа.

Демоверсия — в ней находятся задания, аналогичные которым придется выполнять на экзамене.

Кодификатор — полный перечень знаний, которыми должен располагать ученик 9-го класса. Понятно, что все эти умения и навыки в одну экзаменационную работу не попадут, но потренироваться не помешает.

Спецификация — именно в последнем документе перечислены темы, которые могут быть на экзамене. Эксперты советуют готовиться именно по ней, особенно когда осталось не так много времени.

Давайте рассмотрим основные моменты подготовки к ОГЭ в 2026 году.

1. Оцените текущий уровень знаний

Для этого можно пройти один из онлайн-тестов, которые разработаны специально для того, чтобы выяснить ваши знания по русскому языку для подготовки к ОГЭ. Если результат оказался неутешительным, приступайте к систематическим занятиям.

2. Составьте план подготовки по темам

Пройдя демоверсию экзамена, вы увидите свои слабые стороны. Их-то в первую очередь и нужно подтянуть. Есть проблемы с орфографией? Каждый день пишем диктант. Хромает пунктуация? Изучаем конструкцию предложений и заучиваем правила. Сложности с разбором текста? Обзаведитесь цветными карандашами и подчеркивайте в материалах, например, красным — основные идеи, зеленым — вспомогательные. Все, что касается главного героя, выделяйте синим.

3. Изучите теорию по русскому языку

Для этого можно воспользоваться порталом «Грамота.ру». На нем есть учебник со школьным курсом, различная справочная литература. Читая книги, обращайте внимание на написание сложных слов, параллельно вспоминая правила. Чтобы лучше их усвоить, нужно минимум пять раз применить каждое на практике. Только в этом случае они отложатся в голове надолго.

4. Решайте задания по каждому разделу

Найдите любой образовательный портал, который предлагает задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, например, «СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ». Там можно найти много упражнений, разбитых по темам: стилистический анализ текстов, определение лексического значения слов, постановка ударения, средства связи предложений. И систематически проходите их один за другим.

5. Работайте по часам

На выполнение каждого задания будет даваться определенное количество времени. Вы должны привыкнуть отвечать на вопросы не только правильно, но и быстро. То же самое относится к сочинению. Времени на раскачку не будет. Поэтому старайтесь каждый день писать небольшие эссе на разные темы: дружба, предательство, красота родной природы, нравственный выбор, любовь к Родине.

6. Изучите систему оценки

Экзаменаторы не будут ставить баллы на глазок. Они опираются на разработанную систему критериев оценки. Следует внимательно изучить таблицы, которые прилагаются к демоверсии экзамена. В них подробно описано, за что можно получить максимальные баллы, а за какие ошибки их потерять.

Как хорошо написать изложение на ОГЭ по русскому языку

Не каждому дано свободно и легко излагать свои мысли на письме. Но, как и любому навыку, этому тоже можно научиться. Вот несколько советов.

1. Вдумчиво прослушайте отрывок

В это время определите, о чем идет речь в тексте, его главную мысль и тот посыл, что старается донести до слушателей автор.

2. Перескажите текст

Пересказ позволит лучше запомнить материал, выделить в нем основную мысль.

3. Составьте план

Писать изложение легче, когда вы можете опираться на уже имеющиеся тезисы. Так текст получится более структурированным.

Как хорошо написать сочинение на ОГЭ по русскому языку

У некоторых детей существует страх чистого листа. Им трудно начать. Нехитрые правила и постоянная тренировка помогут преодолеть эту фобию.

1. Продумать композицию

Сочинение строится в зависимости от типа выбранного задания. В любом случае это должно быть рассуждение из трех частей. В первой, тезисной, необходимо как можно более полно ответить на сформулированный в задании вопрос или прокомментировать отрывок текста. Важно помнить, что аргументы для второй части в задании 1-го и 2-го типа нужно брать только из представленного текста, а в сочинении на морально-этическую тему придется добавлять собственный читательский или жизненный опыт. Это самая объемная часть сочинения, потому что каждый пример необходимо пояснить. Вывод можно сформулировать кратко, чтобы не увлечься повтором уже написанного.

2. Написать черновик

Только после того, как вы проверили материал и не нашли в нем ошибок, его можно перенести в чистовик.

3. Не употреблять малознакомые слова

Если сомневаетесь, как правильно пишется сложное слово, или не уверены в знаке препинания, лучше переформулировать предложение.

4. Использовать образные выражения

Эпитеты помогут сделать тест красивее и повысят его лексическую ценность. Но не нужно увлекаться украшательством. Прежде всего, он должен быть понятным вам, тогда и экспертам будет несложно в нем разобраться. Поэтому если приходится выбирать между красотой и точностью высказывания, всегда отдавайте предпочтение точности.

5. Подобрать правильные примеры

Как правило, используют несколько примеров из текста, еще один может быть из собственного опыта. Подойдут любые параллели из реальной жизни, которые помогут передать смысл произведения. Нельзя использовать в качестве иллюстраций аниме, мангу или видеоигры.

— Помните, что практически любую информацию можно брать в качестве примера, — говорит Татьяна Овчарова, учитель русского языка и литературы высшей категории, почетный работник общего образования РФ. — Это может быть запомнившаяся книга или понравившийся фильм, любимая песня или факт из жизни известного человека: ученого, спортсмена, автора, музыканта, тот, о котором вы хорошо знаете из своих увлечений. Не старайтесь подобрать или придумать историю, очень похожую на изложенную в прочитанном тексте. Она не будет выглядеть достоверно. Главное, чтобы вывод из вашего примера помогал ответить на поставленный в задании вопрос. И обязательно используйте только достоверные факты: стихотворение Гоголя «Муму» и другие подобные нелепости лишат вас баллов за фактическую неточность.

6. Написать заключение

В конце сочинения должны быть выводы, которые вытекают из всего изложенного вами выше.

Занятия с репетитором хороши тем, что преподаватель разрабатывает для каждого ученика индивидуальную программу подготовки. источник: Unsplash

Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по русскому языку

Сегодня для девятиклассников есть много возможностей, чтобы подготовиться к сдаче ОГЭ как самостоятельно, используя различные образовательные порталы, так и с помощью старшего наставника. Рассмотрим, какие варианты могут помочь в этом вопросе.

Онлайн-платформы с заданиями

Расскажем о самых известных онлайн-платформах.

На первом месте — открытый банк заданий ФИПИ, поскольку именно в нем собраны реальные тексты сочинений и изложений, варианты заданий, которые могут встретиться на экзамене.

Сайт «Школково»: «Каталог задач по ОГЭ — Русский язык». Кураторы дают задания, а потом проверяют работы. Если учитывать все критические замечания, то можно эффективно подтянуть свой уровень знаний по русскому языку.

Тренажер от Skills4U. Это площадка дает возможность оценить имеющиеся навыки по русскому языку. Благодаря регулярным тренировкам хотя бы по часу в день результат будет виден уже через несколько месяцев. Удобно, что задания собраны в виде отдельных блоков.

Короткие тесты на портале «Контрользнаний.рф». В каждом из них — 10 вопросов для проверки и до 36 тех, которые оттачивают имеющиеся навыки.

Сайт для изучения русского языка gramotei.online. Интересно, что этот сервис помогает как детям в подготовке к ОГЭ, так и специалистам, которые с его помощью могут составлять задания.

Онлайн-курсы

Этот вид подготовки подойдет тем ребятам, которые ответственно относятся к занятиям и не пропустят их под предлогом того, что забыли или некогда.

Сайт «Умскул», раздел «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ под ключ». Организаторы гарантируют получение минимум 4 за экзамен или вернут деньги. Достаточно выбрать программу, определиться с уровнем знаний и начать обучение. Оплачивать можно помесячно.

Онлайн-школа «Тетрика». Известна тем, что связана с инновационным центром «Сколково». Детям не только дают новые знания, но и вовлекают в обучение, стараясь привить им тягу к самому процессу. Сервис имеет государственную лицензию.

Онлайн-школа «Сотка». Резидент «Сколково». Сочетает в своем обучении необычный подход и современные технологии. Известна своей результативностью: более 600 ее выпускников сдали ОГЭ на 100 баллов.

Онлайн-школа «Фоксфорд». Также связана со «Сколково». Один из самых успешных образовательных порталов. Неслучайно сервис «Фоксфорда» внесен в реестр российского ПО.

Поскольку все три последние из перечисленных площадки имеют государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, родители смогут вернуть 13% налогового вычета с уплаченной суммы.

Учебники и сборники с заданиями

Возможно, кому-то будет проще тренироваться не онлайн, а с помощью решебника.

Предлагаем обратить внимание на учебник Р. Дощинского и И. Цыбулько «ОГЭ-2025. Русский язык. 36 вариантов». Этот учебник разработан вместе с экспертами КИМ ОГЭ, что сразу повышает его значимость. В нем содержится полная инструкция по выполнению экзаменационных работ, тексты для изложений, темы сочинений, ответы ко всем заданиям, а также представлена система оценки качества знания учащегося, которую будут использовать и экзаменаторы.

Занятия с репетитором

Занятия с репетитором хороши тем, что преподаватель разрабатывает для каждого ученика индивидуальную программу подготовки. Наставник может уделить больше времени той или иной теме, вернуться к пройденному материалу, устроить тест-проверку — ничто не мешает ему строить свои задания наиболее эффективным образом для усвоения материала.

Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл

Основная проблема учеников на сдаче ОГЭ — волнение. Оно зачастую мешает сосредоточиться и выложиться на все сто баллов. Против него есть одно хорошее средство — постоянная тренировка. Привычка решать подобные задания сыграет на руку, когда придется отвечать на настоящем экзамене. Вот несколько советов, которые помогут получить максимальный балл на ОГЭ.

Не стоит спешить: лучше несколько раз проверить изложение и сочинение, а только потом перенести их на чистовик.

Не старайтесь запомнить весь аудиотекст, важно выделить в нем основную идею. В этом случае краткость — сестра таланта. Экзаменаторы проверяют ваше умение сжимать текст.

Во время аудиозаписи набросайте в черновике ключевые понятия.

Если сомневаетесь в написании слова, используйте словарь.

Начинайте решать с тех вопросов, которые вам понятны. Иначе можно все время потратить на задачу, которая так и окажется не по зубам.

Внимательно читайте условия заданий. Чтобы понять их смысл, повторите про себя вопрос несколько раз.

Научитесь заполнять бланки заданий, чтобы для вас это был привычный процесс.

Если какое-то задание не получается, не тратьте время зря, переключайтесь на выполнение другого.

Во время ОГЭ очень важно перечитать свою работу перед переписыванием на чистовик. источник: Unsplash

Советы эксперта

— Самый главный источник проблем — поверхностное чтение. Большого количества ошибок можно избежать, если не торопиться и внимательно вчитываться в текст и формулировки заданий. То же самое касается и собственного текста ученика. Очень важно перечитать свою работу перед переписыванием на чистовик так, будто его писал кто-то другой, а вы это все видите в первый раз. Тогда ошибки и неточности легче будет обнаружить, — говорит Татьяна Овчарова.

Самые сложные задания, как считает наш эксперт, — во второй части ОГЭ. Нужно постараться разобраться во всех теоретических знаниях, которые оно проверяет, повторить и систематизировать большой объем правил.

Также сложным бывает изложение. Нужно в первую очередь тренироваться и самостоятельно писать как можно больше текстов по доступным аудиозаписям. При этом важно не пытаться записывать все подряд, а улавливать основной смысл каждого предложения. Если ученик много читает, то это станет хорошим подспорьем в подготовке к экзамену.

— При выборе подготовки я бы в первую очередь порекомендовала сайт ФИПИ и прислушиваться к тому, что говорит учитель на уроке. Ведь именно он заинтересован в том, чтобы класс как можно лучше справился с экзаменом. Педагог, работающий с выпускниками, проходит курсы и изучает все изменения, которые касаются ОГЭ. А вот уже потом, если станет понятно, что вам необходимо поработать индивидуально, можно подключать дополнительные ресурсы. Репетитора — если многое остается непонятным и требует объяснения. Онлайн-курсы — если в целом понятно, но подзабылись правила. Сборники заданий в книгах и на сайтах — если теория хорошо изучена и надо только тренироваться, чтобы быть в хорошей умственной форме, — уверена Татьяна Овчарова.