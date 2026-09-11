Поливитамины для школьников: все, что нужно знать

Витамин D, как и другие витамины, участвует во множестве процессов. Мы привыкли думать, что он связан в основном с обменом кальция и фосфора, но кроме этого, он участвует в синтезе серотонина и дофамина, а эти медиаторы отвечают не только за настроение, но и за концентрацию внимания. При его дефиците ребенок становится более раздражительным, утомляемым и хуже запоминает информацию.