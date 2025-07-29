Не клюйте мозг. Психолог Слободчиков: что, если не нравятся друзья ребенка

В жизни родителей рано или поздно наступает момент, когда ребенок начинает больше откровенничать или проводить время с друзьями, чем с мамой или папой. И не всегда этот выбор ребенка нам нравится. И если малыша можно просто увести за руку из песочницы, где играет слишком задиристый чужой отпрыск, то что делать с повзрослевшими сыном или дочкой?

​«Неправильные» друзья

«К сожалению, в глазах большого числа родителей друзья ребенка делятся на правильных и неправильных. Правильные — это те, кто ведет социально одобряемый образ жизни. Так вот, по большому счету переживания по поводу „неправильных“ друзей ребенка — это проблема родителей, потому что в свое время они точно так же выбирали себе друзей, руководствуясь собственными интересами и симпатией, а вовсе не желаниями мамы и папы», — рассказал aif.ru семейный и подростковый психолог, доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

По словам психолога, есть две принципиально разные тактики родительского поведения.

Можно пытаться каким-то образом воздействовать на выбор ребенка (запрещать, рекомендовать и т. д.). Как показывает практика, чаще всего в такой ситуации у ребенка возникает ненависть по отношению к родителям, протестное поведение. В лучшем случае он просто будет скрытно продолжать общаться со своим другом и ничего не говорить об этом родителям.

Второй вариант — родители пытаются объяснить ребенку, почему они не хотят, чтобы он дружил с конкретным мальчиком или девочкой. Здесь нужно быть очень умными и думающими, чтобы преподнести свою точку зрения корректно.

Объяснения типа «Его мама или папа пьют» (если взять самую примитивную ситуацию) не проходят. Дети за родителей не отвечают. А то, что ребенок может отличаться хулиганским поведением, еще бог знает чем, вовсе не означает, что он законченный подлец, подонок и негодяй. Это совершенно очевидно. Поэтому торопиться с выводами не нужно. Малоприличные истории, когда в качестве аргумента родители указывают на то, что семья ребенка не принадлежит к определенному кругу, рассматривать не будем.

Торопиться с выводами не нужно. Имеет смысл за ситуацией понаблюдать, как эта дружба влияет на самого ребенка. Если действительно происходят отрицательные изменения, есть смысл обдумать, как действовать. Если эта дружба ничем ребенку особенно не грозит - почему нет?

​«Не надо бесконечно клевать мозг»

С подростками сложнее. «Подросткам, во всяком случае внешне, нет никакого дела до мнения родителей, — говорит психолог. — Более того, чем острее и жестче мы будем его высказывать, тем больше они будут ему сопротивляться. Даже если в глубине души будут понимать, что мы правы и ничем хорошим эта дружба не закончится. Будьте готовы к тому, что ребенок должен самостоятельно прожить этот период и получить свой опыт. Если есть опасность криминала, можно прибегнуть к такому варианту: „Пожалуйста, общайся, где хочешь, только домой его (ее) не приводи“. Но нужно детально объяснить свою позицию. Если отношения с подростком достаточно доверительные, открытые, вы стараетесь понимать друг друга, такой подход, скорее всего, сработает. Он поймет, что ему не запрещают, но при этом мы беспокоимся о безопасности дома».

По мнению психолога, взрослым совершеннолетним детям высказывать свое «нравится — не нравится» бессмысленно. Выбор человека — это его ответственность, каждый набивает свои шишки самостоятельно. И ваши антипатии к друзьям ребенка — не причина обострять с ним отношения. «Родительская ревность, опасения за возможные последствия этой дружбы (за этим много всего может стоять) — все равно не повод подвергать обструкции собственного ребенка и бесконечно клевать ему мозг», — уточняет психолог.

​Что можно и чего не стоит делать, если вам не нравятся друзья вашего ребенка?

Вот несколько советов психолога Ильи Слободчикова.