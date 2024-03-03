Четыре «можно» и четыре «нельзя» при простуде

ОРВИ – заболевание не такое простое, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, вроде бы знакомо все – и симптомы, и лечение, сколько раз каждый из нас сталкивался с кашлем и насморком? С другой – «простуда» «простуде» рознь, протекать она может каждый раз по новому сценарию. Педиатр Олеся Бутузова рассказывает, как надо и как не надо лечить простуду.
Для любой простуды есть свои табу и разрешенные моменты – об этом мы и поговорим в этой статье. Начнем, пожалуй, с того, что же – нельзя.
Четыре «нельзя»
«Нельзя» No 1 – заниматься самолечением
Мне часто приходится сталкиваться с тем, что мамы занимаются самолечением. Сами ставят диагноз, подбирают препараты, народные средства или пользуются «проверенными способами», рекомендованными соседями и знакомыми. Чаще всего это все равно заканчивается визитом к врачу, но уже – с осложнениями или затяжным течением болезни. Каждый раз я объясняю, что лечение может назначать только врач после осмотра ушей и горла ребенка, прослушивания бронхов и легких. В таком случае риск осложнений и прочих проблем минимален.
«Нельзя» No 2 – использовать то, что назначали в прошлый раз
Некоторые мамы полагают, что можно каждый раз использовать терапию, которую врач однажды назначил при простуде. На самом деле это не так. Во-первых, ОРВИ могут протекать по-разному: один раз с высокой температурой и болями в животе, в другой раз основные симптомы – насморк и влажный кашель. Очевидно, что и лечение должно быть разным. Во-вторых, организм ребенка может привыкать к определенным препаратам, в таком случае в следующий раз они могут не дать желаемого эффекта.
«Нельзя» No 3 – менять назначения врача
Иногда родители приглашают врача, а потом «фильтруют» его назначения, уменьшая дозировку, кратность приема или продолжительность курса лечения. Этого делать нельзя. Почему – объясню на простом примере с антибиотиками. Чтобы препарат действительно работал, мы тщательно выбираем дозировку в соответствии с тяжестью заболевания, возрастом и весом ребенка. Потом объясняем родителям, как важно принимать лекарство не просто три раза в день, а через равные интервалы времени. Именно такой подход позволяет добиться постоянной, губительной для инфекции концентрации препарата в крови. Уменьшаете? Не соблюдаете временные интервалы? Значит, препарат плохо работает, нет эффекта от лечения. Кроме того, бактерии могут развить устойчивость к препарату.
«Нельзя» No 4 – пить антибиотики при первых признаках простуды
Так поступают не только сами мамы, иногда антибиотики с первого-второго дня заболевания назначают и врачи. Как правило, в сочетании с противовирусными средствами – чтобы уж наверняка. Позиция неверная. Антибиотики работают только в случае с бактериальными инфекциями (а не вирусными), что может подтвердить анализ крови с лейкоцитарной формулой.Четыре «можно»
«Можно» No 1 – гулять, если нет высокой температуры
Нет смысла лишать ребенка свежего воздуха, если он приболел. Чувствует себя хорошо? Температуры нет или она невысокая и ребенка не беспокоит? Значит, гулять можно и нужно. Главное – одеться по погоде, избегать чрезмерной активности и, конечно, общества других детей, чтобы их не заразить.
«Можно» No 2 – побольше пить
Соки, компоты, обычная вода – подойдет любая жидкость, которая нравится ребенку. Большим количеством жидкости мы «очищаем» организм от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые становятся причиной интоксикации (плохого самочувствия, высокой температуры, головной боли и т.д.). Во время ОРВИ очень полезен клюквенный морс, который легко приготовить в домашних условиях.
«Можно» No 3 – не есть
Не нужно заставлять ребенка есть, если во время болезни его аппетит снижен. Все силы организма сейчас брошены на борьбу с простудой, а не на переваривание пищи – так заложено природой. К тому же еда через силу не только не принесет пользы, но и может спровоцировать тошноту или боли в животе. Не волнуйтесь, после выздоровления ребенок быстро «нагонит» вес.
«Можно» No 4 – не лежать в кровати, а играть
Некоторые мамы при первых признаках простуды кутают детей и укладывают их в кровать. На самом деле постельный режим актуален только при очень высокой температуре и плохом самочувствии (тогда ребенок и сам играть не станет). Если же ребенок не хочет лежать, пусть играет в спокойные игры. Положительные эмоции – тоже хорошее лекарство.
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