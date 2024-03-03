Четыре «можно» и четыре «нельзя» при простуде

Иногда родители приглашают врача, а потом «фильтруют» его назначения, уменьшая дозировку, кратность приема или продолжительность курса лечения. Этого делать нельзя. Почему – объясню на простом примере с антибиотиками. Чтобы препарат действительно работал, мы тщательно выбираем дозировку в соответствии с тяжестью заболевания, возрастом и весом ребенка. Потом объясняем родителям, как важно принимать лекарство не просто три раза в день, а через равные интервалы времени. Именно такой подход позволяет добиться постоянной, губительной для инфекции концентрации препарата в крови. Уменьшаете? Не соблюдаете временные интервалы? Значит, препарат плохо работает, нет эффекта от лечения. Кроме того, бактерии могут развить устойчивость к препарату.