Сколько можно терпеть школьников-хамов? Пора их наказывать по закону - депутат Смолин

Школьников, оскорбляющих учителей, необходимо строго наказывать. Так прокомментировал последние инциденты в школах первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Недавно в Пермском крае учительница выиграла дело о моральном вреде после оскорблений от ученика, который показал неприличный жест рукой и обматерил педагога.

Она получила 10 тысяч рублей.

А в Архангельской области подросток в отместку за двойку создал фейковую страницу с фотографиями учительницы, которая якобы занимается проституцией. И ее вынудили уволиться. Это печальные ситуации, свидетельствующие о крайне нездоровом состоянии системы образования.

Смолин отмечает, что можно сочинить любые правила, но юридическими нормами отношения в образовании зарегулировать невозможно.

"Надо искать не стандартные юридические, а нестандартные педагогические меры. Решение должно быть пропорциональным совершенному поступку", - написал депутат.

При этом он считает, что если и можно штрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, то именно в таких случаях.

Административный кодекс это позволяет, но для защиты учителей он не применяется. Тем самым власти как бы соглашаются с тем, что учителей можно унижать.

И это подрывает социальный статус педагога, опуская его на дно.

Автор: Евгений Чернышёв.

