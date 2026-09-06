Экономия на детях: Ожирение и сахарный диабет «помолодели» не без помощи школьных столовых

Угроза детскому здоровью исходит из школ. Замена натуральных продуктов на суррогаты в питании учащихся способна породить огромное количество проблем во взрослой жизни.

При этом на беды школьного питания обращают внимание немногие.

По мнению гендиректора НИИ Функционального питания Юлии Малеванной, СанПиНы, регламентирующие питание детей, ставят строгие рамки по его калорийности и балансу углеводов, жиров и белков, при этом устаревшие нормы технологических карт не учитывают нынешние данные нутрициологии.

Эксперт подчеркивает, это создает для поставщиков лазейку, ибо норму белка формально соблюсти можно, заменив соей мясо, в документах будет написано «белок норма», на деле ребенок недополучит железа. Обращает Малеванная внимание и на отсутствие контроля, ведь смотрят «на бумагу, а не в тарелку».

Нормы, белков и жиров и углеводов, по которым и составляют школьное меню, были приняты Минздравом в 2016 году, устаревание налицо.

Школьное питание критикуют не первый день. Чиновники хвалятся, что оно бесплатное. Только для младшеклассников, вносит поправку экономист Валентин Катасонов. Он напомнил и об отравлениях едой из школьных столовых, часть которых происходила именно из-за суррогатов, о количестве обращений недовольных питанием родителей, которое исчисляется сотнями.

Неутешительны и цифры исследования АНО «Институт отраслевого питания»: 81% школьных меню имеет дефицит творога, 43% нехватку мяса, рыбы недостает в 89%, 77% меню имеет нехватку зелени и овощей, 71% - свежих фруктов.

Зато сахара больше нормы имеет 67% школьных меню.

В этом году доля меню с низким коэффициентом качества выросла до 59%, а средний показатель по качеству по стране упал на 19%.

Эти показатели явно далеки от понятия «здоровое питание», которое ввели вместе с законом о школьном питании в 2020 году.

По мнению депутата Госдумы Татьяны Буцкой, необходимо расширить критерии оценки школьных меню, добавить туда продукты, богатые витаминами и минералами. Буцкая подчеркнула, заботиться о питании школьников должны родительские комитеты, запрашивая у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом.

Доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова рассказала «СП», кто получает выгоду от экономии на школьном питании:

— Основную прибыль от этого получают поставщики и операторы питания. Они выигрывают госконтракты, снижая цену за счёт закупки более дешёвого сырья. Этому способствуют и пробелы в системе, например, несовершенство процедур закупки, где главным критерием остаётся минимальная цена. Еще одной проблемой является отсутствие централизованных складов и полноценных лабораторий входного контроля в школах.

Пробел кроется и в возможности расходования части субсидий на хозяйственные нужды, что фактически сокращает бюджет непосредственно на продукты.

«СП»: Как можно бороться с лазейками для поставщиков, заменой тех же фруктов сухофруктами, мяса соей?

— Нужен комплекс мер. Сместить акцент на натуральные нормы: закрепить в законе обязательное количество граммов конкретного мяса, рыбы, творога и свежих фруктов без права их полной замены эквивалентами, изменить сами нормативы. Необходимо ужесточить контроль на приёмке: персонал пищеблоков должен получить чёткие инструкции, полномочия и юридическую защиту для безусловной отбраковки некачественного товара. Готовка из «того, что привезли» должна стать основанием для штрафов.

Не помешало бы усилить надзор со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора, ввести оборотные штрафы для поставщиков-рецидивистов и внедрить механизм общественного контроля с прямым участием родителей через цифровые платформы.

Просвещение лишним не будет: родители и педагоги должны понимать разницу между формальным соблюдением норм по калориям и реальной пользой, уметь читать составы и распознавать признаки суррогата.

«СП»: Где кроется главная проблема плохого питания?

— В системном подходе, когда ради экономии бюджета стирается принципиальная грань между формальностью и реальной биологической ценностью пищи. Главный вызов сегодня заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Контроль должен следить не только за отчётными таблицами калорийности, но и за тем, какой именно продукт физически попадает в тарелку школьника.

Доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан:

— Бороться с возможными злоупотреблениями надо не запретом любых замен, а повышением прослеживаемости исполнения контракта. В техническом задании должны максимально четко фиксироваться характеристики продуктов, масса порций, требования к составу и допустимые варианты замены. А фактическое меню и использованное сырье должны позволять проверить, что именно было закуплено и что в итоге получил ребенок.

«СП»: Думаете усиление контроля поможет исправить ситуацию, какой именно контроль должен быть?

— Особенно эффективен был бы риск-ориентированный контроль. Если поставщик предлагает цену существенно ниже экономически обоснованного уровня, регулярно производит замены или получает повторяющиеся жалобы родителей и школы, именно такие контракты должны становиться объектом более пристального контроля.

Надо и анализировать не только документы на этапе конкурса, но и фактическое исполнение. Самая подробная закупочная документация мало что дает, если после заключения контракта никто системно не сопоставляет заявленное меню, накладные, фактические продукты и выход готовых блюд.

Напрягает школьное питание и врачей, отмечает директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич:

— Соя содержит природные вещества, сходные с эстрогенами нашего организма. Избыток таких веществ, особенно в период формирования гормональной системы, может нанести вред адекватности полового развития. В первую очередь это касается мальчиков.

Нельзя взять дешёвую замену и считать, если отдельный компонент сам по себе допустим, то полноценность рациона сохранена. Мы уже видим ту же проблему в обычном питании: колбасы, соусы, сладости, а в составе — крахмал, сахар, избыток соли, трансжиры и другие добавки. Производители продуктов питания очень часто ориентируются на стоимость, а не на пользу.

В школьном питании это особенно опасно. Если тендер выигрывает предложивший самую низкую цену, дальше эта экономия неизбежно начинает отражаться на составе тарелки. И здесь уже нельзя рассуждать только категориями «ребёнок поел» или «калорийность соблюдена». Он должен получить полноценную еду, а не её формальный эквивалент на бумаге…

Школьная столовая — не эпизод. Ребёнок ест там регулярно, год за годом. Если там постоянно сосиски, булочки сомнительного качества, дешёвые сладости, полуфабрикаты и неравноценные замены нормальных продуктов, это становится частью его постоянного рациона.

На таком фоне мы получаем лишний вес, нарушения углеводного и липидного обмена, дефицитные состояния. А потом очень удивляемся, почему у молодых людей появляются болезни, раньше считавшиеся проблемой более старшего возраста.