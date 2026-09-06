Экономия на детях: Ожирение и сахарный диабет «помолодели» не без помощи школьных столовых

«Готовка из „того, что привезли“ должна стать основанием для штрафов»
Угроза детскому здоровью исходит из школ. Замена натуральных продуктов на суррогаты в питании учащихся способна породить огромное количество проблем во взрослой жизни.
По мнению гендиректора НИИ Функционального питания Юлии Малеванной, СанПиНы, регламентирующие питание детей, ставят строгие рамки по его калорийности и балансу углеводов, жиров и белков, при этом устаревшие нормы технологических карт не учитывают нынешние данные нутрициологии.
Эксперт подчеркивает, это создает для поставщиков лазейку, ибо норму белка формально соблюсти можно, заменив соей мясо, в документах будет написано «белок норма», на деле ребенок недополучит железа. Обращает Малеванная внимание и на отсутствие контроля, ведь смотрят «на бумагу, а не в тарелку».
Нормы, белков и жиров и углеводов, по которым и составляют школьное меню, были приняты Минздравом в 2016 году, устаревание налицо.
Школьное питание критикуют не первый день. Чиновники хвалятся, что оно бесплатное. Только для младшеклассников, вносит поправку экономист Валентин Катасонов. Он напомнил и об отравлениях едой из школьных столовых, часть которых происходила именно из-за суррогатов, о количестве обращений недовольных питанием родителей, которое исчисляется сотнями.
Неутешительны и цифры исследования АНО «Институт отраслевого питания»: 81% школьных меню имеет дефицит творога, 43% нехватку мяса, рыбы недостает в 89%, 77% меню имеет нехватку зелени и овощей, 71% - свежих фруктов.
В этом году доля меню с низким коэффициентом качества выросла до 59%, а средний показатель по качеству по стране упал на 19%.
Эти показатели явно далеки от понятия «здоровое питание», которое ввели вместе с законом о школьном питании в 2020 году.
По мнению депутата Госдумы Татьяны Буцкой, необходимо расширить критерии оценки школьных меню, добавить туда продукты, богатые витаминами и минералами. Буцкая подчеркнула, заботиться о питании школьников должны родительские комитеты, запрашивая у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом.
Доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова рассказала «СП», кто получает выгоду от экономии на школьном питании:
— Основную прибыль от этого получают поставщики и операторы питания. Они выигрывают госконтракты, снижая цену за счёт закупки более дешёвого сырья. Этому способствуют и пробелы в системе, например, несовершенство процедур закупки, где главным критерием остаётся минимальная цена. Еще одной проблемой является отсутствие централизованных складов и полноценных лабораторий входного контроля в школах.
Пробел кроется и в возможности расходования части субсидий на хозяйственные нужды, что фактически сокращает бюджет непосредственно на продукты.
«СП»: Как можно бороться с лазейками для поставщиков, заменой тех же фруктов сухофруктами, мяса соей?
— Нужен комплекс мер. Сместить акцент на натуральные нормы: закрепить в законе обязательное количество граммов конкретного мяса, рыбы, творога и свежих фруктов без права их полной замены эквивалентами, изменить сами нормативы. Необходимо ужесточить контроль на приёмке: персонал пищеблоков должен получить чёткие инструкции, полномочия и юридическую защиту для безусловной отбраковки некачественного товара. Готовка из «того, что привезли» должна стать основанием для штрафов.
Не помешало бы усилить надзор со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора, ввести оборотные штрафы для поставщиков-рецидивистов и внедрить механизм общественного контроля с прямым участием родителей через цифровые платформы.
Просвещение лишним не будет: родители и педагоги должны понимать разницу между формальным соблюдением норм по калориям и реальной пользой, уметь читать составы и распознавать признаки суррогата.
«СП»: Где кроется главная проблема плохого питания?
— В системном подходе, когда ради экономии бюджета стирается принципиальная грань между формальностью и реальной биологической ценностью пищи. Главный вызов сегодня заключается в том, чтобы разорвать эту связь. Контроль должен следить не только за отчётными таблицами калорийности, но и за тем, какой именно продукт физически попадает в тарелку школьника.
Доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан:
— Бороться с возможными злоупотреблениями надо не запретом любых замен, а повышением прослеживаемости исполнения контракта. В техническом задании должны максимально четко фиксироваться характеристики продуктов, масса порций, требования к составу и допустимые варианты замены. А фактическое меню и использованное сырье должны позволять проверить, что именно было закуплено и что в итоге получил ребенок.
«СП»: Думаете усиление контроля поможет исправить ситуацию, какой именно контроль должен быть?
— Особенно эффективен был бы риск-ориентированный контроль. Если поставщик предлагает цену существенно ниже экономически обоснованного уровня, регулярно производит замены или получает повторяющиеся жалобы родителей и школы, именно такие контракты должны становиться объектом более пристального контроля.
Надо и анализировать не только документы на этапе конкурса, но и фактическое исполнение. Самая подробная закупочная документация мало что дает, если после заключения контракта никто системно не сопоставляет заявленное меню, накладные, фактические продукты и выход готовых блюд.
Напрягает школьное питание и врачей, отмечает директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич:
— Соя содержит природные вещества, сходные с эстрогенами нашего организма. Избыток таких веществ, особенно в период формирования гормональной системы, может нанести вред адекватности полового развития. В первую очередь это касается мальчиков.
Нельзя взять дешёвую замену и считать, если отдельный компонент сам по себе допустим, то полноценность рациона сохранена. Мы уже видим ту же проблему в обычном питании: колбасы, соусы, сладости, а в составе — крахмал, сахар, избыток соли, трансжиры и другие добавки. Производители продуктов питания очень часто ориентируются на стоимость, а не на пользу.
В школьном питании это особенно опасно. Если тендер выигрывает предложивший самую низкую цену, дальше эта экономия неизбежно начинает отражаться на составе тарелки. И здесь уже нельзя рассуждать только категориями «ребёнок поел» или «калорийность соблюдена». Он должен получить полноценную еду, а не её формальный эквивалент на бумаге…
Школьная столовая — не эпизод. Ребёнок ест там регулярно, год за годом. Если там постоянно сосиски, булочки сомнительного качества, дешёвые сладости, полуфабрикаты и неравноценные замены нормальных продуктов, это становится частью его постоянного рациона.
На таком фоне мы получаем лишний вес, нарушения углеводного и липидного обмена, дефицитные состояния. А потом очень удивляемся, почему у молодых людей появляются болезни, раньше считавшиеся проблемой более старшего возраста.
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