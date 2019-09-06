РЕБЁНОК.РУ
Почему толстый ребенок — это повод бить во все колокола?

Часто встречаюсь с мнением, особенно людей старшего и пожилого возраста, что дети должны пыть пухлыми, толстыми, мол, это значит, что ребенок здоровый. Так бабушки и мамы закармливают детей пирожными и сладостями, на всю жизнь вырабатывая у них опасное отношение к еде.

Однако я уверен, что полный ребенок - это веский повод родителям призадуматься и постараться исправить ситуацию.

Полнота ребенка - это признак сразу нескольких опасных проблем.

 

Неправильные пищевые привычки

Полный или толстый ребенок, как правило, имеет неправильное отношение к еде. Для него еда - не способ пополнить силы и запас энергии, а источник удовольствия. Такое отношение приводит ко многим отрицательным последствиям.

Ребенок в неограниченных количествах поглощает сладкое, фастфуд, чипсы газировку и т.д. Эти продукты очень калорийны и быстро насыщают, из-за этого у ребенка пропадает желание есть нормальные продукты, в которых он нуждается: мясо, рыбу, молочные продукту, фрукты и овощи. Он недополучает необходимых веществ.

Проблемы со здоровьем

Последствием предыдущего пункта становятся серьезные проблемы со здоровьем. Излишний вес - это немалая нагрузка на сердце даже для взрослого человека, не говоря уже о ребенке.

К тому же, сюда приплюсовывается нагрузка на растущий позвоночник, из-за чего у многих полных детей обнаруживают сколиоз и прочие деформации скелета (плоскостопие, вальгус и т.п.). Полному ребенку сложно заниматься спортом, из-за этого его мышцы также не получают нужной нагрузки.

Проблемы со сверстниками

Еще одна важная проблема связана с трудностями социализации. Во все времена толстые дети часто подвергаются насмешкам и издевательствам в среде сверстников.

Это может привести к печальным последствиям, выработать комплексы, от которых человек будет избавляться всю жизнь Особенно остро эта проблема проявляется в пубертатный период, когда дети начинают проявлять интерес к противоположному полу и начинают стесняться своего тела.

P. S. В детстве я сам был полным ребенком, мои родители не видели в этом ничего такого, зато потом в подростковом возрасте и юности я собственными силами с трудом от этого избавлялся. Поэтому я знаю, о чем говорю.
