Школа и имитация бурной деятельности



Кадр из фильма "Только сильнейшие".

«Не пущать»

Системный порок

Только в январе – феврале 2026 года произошло несколько нападений в различных населенных пунктах страны. Так, 3 февраля нападения совершены в уфимской гимназии № 16 и в школе Кодинска (Красноярский край). На следующий день — в красноярской школе «Комплекс Покровский».7 февраля инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, 11 февраля было совершено нападение на техникум в Анапе.9 февраля в Советском (ХМАО) 14-летний мальчик пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором. 19 февраля появиласьо том, что в Александровске (Пермский край) в школе №1 семиклассник ранил ножом сверстника.Такиестали уже практически обыденным делом. Раньше кадры из американских фильмов вроде «Только сильнейшие» (1993 год), где главную роль играет актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос, удивляли. Охранники в школах, обыски,у школьников. Запредельный уровень агрессии. Наркотики.К сожалению, всё это вместе с другими радостями развитого капитализма пришло и в нашу жизнь. Охрана в школах, металлодетекторы, чуть ли не обыски, камеры видеонаблюдения и пр. Сплошной «тюремный романтизм».И как реагируют власти на т. н. буллинг, травлю учеников и учителей со стороны учеников и родителей!? Традиционно: «тащить и не пущать». То усилить методы контроля, надзора. В основном с помощью дальнейшей бюрократизации. В сущности, мы видим очередную бурную имитацию полезной деятельности.К примеру, депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы В.Даванковым предложили создать новую государственную структуру — федеральное Агентство по профилактике и противодействию буллингу. То есть очередное бюрократическое учреждение: трата народных денег и нулевой выхлоп.Высказывались предложения наказывать классных руководителей, причем «самым жестким образом». Что, очевидно, только ухудшит и так аховую кадровую ситуацию в школах. Детей учить уже просто некому! Старые кадры, ещё советские, заканчиваются, а молодежь не задерживается в школах. Бежит от бюрократии, безденежья, травли со стороны родителей и учеников. Уходит в сильные и более обеспеченные школы.Также предлагается заставить классных руководителей заниматься мониторингом социальных сетей для выявления опасного контента, кибербуллинга и нежелательных контактов. То есть взвалить на педагогов новую нагрузку. А когда учить детей!?В основном все предложения — это борьба с симптомами, а не самой болезнью.Когда школа, по установке властей в 2000-е годы, перестала воспитывать человека и стала предоставлять только образовательные услуги. Плюс коммерциализация всей сферы образования. Так сказать, «рыночек порешал».Это системная, коренная проблема. То есть нельзя провести только школьную реформу, и всё наладится. Школа и так стала объектом непрерывных реформ, преобразований, модернизаций, инноваций, цифровизации и оптимизации. Плюс вестернизация, когда Россию пытались сделать своей для Запада — «буржуинской». Внедрялись западные методики, программы, вроде ЕГЭ, цифровизации и дистанционного обучения.А обернулось всё дальнейшей деградацией, падением качества образования. Моральным и интеллектуальным разложением.В сущности, надо возрождать базовые ценности Русской цивилизации. А это социальная справедливость, этика совести. А не бюрократизация, полицейщина и поповщина (попытки вводить средневековые нормы в светском государстве).Исходя из этого,Чтобы ученики не маялись дурью, не разлагались, нужно обращаться с ними по-человечески. Дисциплина, порядок как база обучения. А для этого нужно вернуть мужчин в школы. Платить достойную зарплату.Убрать бюрократизацию из школ, когда учитель превращён в клерка, пишущего отписки. Учитель должен заниматься детьми, а не бумажками. Ныне же учитель утонул в формальных мероприятиях. Сильно перегружен, более полутора ставок, чтобы просто хватало на еду и одежду.Восстановить высокий статус учителя, включая материально-финансовое обеспечение. Оборудование школ на самом высшем уровне. Стадионы, хоккейные коробки на открытом воздухе, бассейны. Бесплатный инвентарь, к примеру, лыжи и коньки. Бесплатно! Сейчас установка – за всё платить из кармана простого человека. Деньги должны идти не на личные яхты и самолеты, элитную недвижимость в ОАЭ и гаремы эскортниц, а в школы. В будущее державы и народа.Единство учителей, родителей и учеников: от общих праздников до походов. Развитая и бесплатная (!) сеть творческих, созидательных, развивающих интеллект и физическую культуру кружков, секций.Понимание того, чтоИначе будет ещё хуже и печальнее.