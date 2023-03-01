Что должен уметь ребенок в один год?

Особенно быстро и интенсивно ребенок растет в первый год своей жизни. За этот период младенец осваивает новые умения и навыки.

Как пояснила в беседе с aif.ru врач-педиатр московской городской поликлиники Гюзель Ганеева, в первый год жизни ребенок должен ежемесячно наблюдаться у педиатра. За этот период врач оценивает поведенческие реакции, голосовое, психическое и двигательное развитие младенца и может вовремя выявить патологию, если она имеется.

Что должен делать ребенок в возрасте одного года — в справке aif.ru.

Физическое развитие ребенка

В возрасте одного года ребенок, как правило, должен уметь сидеть, стоять с поддержкой, активно ползать и делать первые шаги. В этот период дети ходят вдоль опоры или за ручку.

Малыш с помощью взрослого уже может залезать и слазить с дивана, аккуратно спускаться и подниматься за ручку по лестнице.

Физиологические данные ребенка в один год:

Вес — 10-11 кг;

Рост — 72-77 см.

При этом прибавка в весе составляет примерно 350 г в месяц. В росте младенец прибавляет примерно 1,5 см. По достижении ребенком возраста 1 год темпы физического развития будут постепенно замедляться.

К этому возрасту родители активно начинают учить малыша ходить самостоятельно. Однако специалисты советуют не навязывать свою помощь, давать возможность ребенку самому пытаться пройти короткое расстояние. Страховать нужно на расстоянии вытянутой руки.

Кроме этого, заметить признаки отставания в развитии поможет наблюдающий врач-педиатр, напомнила Ганеева.

«Если педиатр выявил в развитии ребенка что-то запоздалое, мы даем время на появление таких навыков, как ползание, хождение, гуление, речь и прочее. Если спустя время улучшений не появилось, то пытаемся найти причину и искоренить это. И уже дальше работать в другом темпе. Но самое важное — это диспансеризация, которая поможет выявить все на раннем этапе», — отметила собеседник aif.ru.

Психомоторное развитие

В возрасте одного года дети все больше начинают познавать мир тактильным способом (при помощи ощупывания предметов). Младенцы по-прежнему все тянут в рот и пробуют на вкус изучаемые объекты.

Появляется подражание взрослым, ребенок пытается копировать действия матери или отца.

Вот что умеют дети в 1 год, согласно нормам психомоторного развития:

открывают и закрывают двери;

выдвигают ящики;

складывают игрушки в коробку;

собирают пирамидки из 2-3 колец;

копируют действия мамы (имитируют действия на кухне, расчесывают волосы и т. д.);

переливают воду из емкостей;

играют с сортерами;

бросают мяч.

Пункты условные: что-то из этого ребенок может делать, а что-то делает больше и лучше.

Речевое и социально-коммуникативное развитие

В годовалом возрасте у ребенка расширяется репертуар выражаемых эмоций. Свои чувства и потребности он «оформляет» плачем, испугом, смехом. Нежность и любовь к маме проявляет объятиями, поцелуями и улыбками.

В лексиконе ребенка к этому периоду уже должно быть несколько слов вроде: «папа», «мама», «биби» и т. д. Малыш может уловить ту или иную интонацию и правильно ее интерпретировать, выполнить простую просьбу и т. д.

«К одному году ребенок общается со взрослыми. Может употреблять 5-6 слов, плюс-минус. Он активно играет с игрушками, узнает картинки и т. д.», — поясняет Ганеева.

Что делать, если ребенок не ходит в 1 год?

По словам Ганеевой, это очень длительный процесс и нужно запастись терпением.

«Ребенок не сможет ходить сразу. Это долгий процесс. С 5 месяцев он должен лежать на животе, опираясь на руки. С 6 месяцев сидеть, с 7 месяцев — ползать на четвереньках и только потом вставать. Нужно регулярно наблюдаться у врача-педиатра», — заключила специалист.

Стоит помнить, что темпы физического развития индивидуальны для каждого ребенка. Кроме того, большую роль играет темперамент малыша, говорит Ганеева. Пассивным детям понадобится больше времени для освоения навыков. Бить тревогу надо только тогда, если ребенок сильно отстает от среднестатистической нормы, заключила врач.

Источники:

https://www.defectologiya.pro/