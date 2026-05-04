Гренки с сыром и яйцом в духовке

Гренки с сыром и яйцом, приготовленные в духовке – простой, эффектный и вкусный вариант завтрака или перекуса в течение дня, который поможет вам без особых хлопот накормить всю семью, потратив на приготовление лишь несколько минут.
Ингредиенты
Хлеб тостовый – 8 кусочков
Яйцо куриное – 6 шт.
Молоко – 2 ст.л.
Соль – по вкусу
Молотый черный перец – по вкусу
Сыр – 200 г
Растительное масло – по необходимости
- 242 кКал
- 0 ч. 20 мин.
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты по списку. Для приготовления блюда идеально подойдет вчерашний хлеб или хлеб двухдневной свежести. Приготовить гренки из свежего хлеба также возможно, но нужно учитывать, что кусочки свежего хлеба довольно быстро впитывают яичный кляр, становятся хрупкими и могут разваливаться, поэтому работать с ними нужно более осторожно.
Вырежьте в центре 4 ломтиков тостового или тонко нарезанного хлеба небольшое отверстие.
И уложите их на 4 цельных ломтика хлеба. У вас получится пышная гренка, которая станет своего рода формой, в которой будет запекаться яйцо.
В отдельной емкости соедините 2 яйца и 2 ст.л. молока. Добавьте немного молотого черного перца, 1-2 щепотки соли и слегка взбейте смесь вилкой, до получения однородной массы.
Выстелите форму для запекания пекарской бумагой. Если используете непромасленную пекарскую бумагу - смажьте бумагу тонким слоем растительного масла.
Обмакните подготовленные кусочки хлеба в яично-молочную смесь со всех сторон.
Выложите хлеб в подготовленную форму для запекания и при необходимости слегка прижмите ладонью, для того чтобы ломтики плотно прилегали друг к другу.
Разбейте яйцо в чашку или небольшую миску, а затем осторожно перелейте в отверстие в хлебе, стараясь не повредить целостность желтка. Повторите процедуру, заполнив таким же образом все гренки.
Щедро присыпьте гренки натертым сыром, стараясь, чтобы сыр не попадал на желток.
Подготовленные гренки поместите в разогретую до 180-200 градусов духовку и выпекайте 8-12 минут, пока сыр не расплавится и слегка не подрумянится. Если вы предпочитаете, чтобы желток оставался жидким, можно слегка изменить последовательность приготовления – отправить гренки с сыром в духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а затем добавить яйца и запечь еще 3-5 минут до желаемой степени готовности желтка.
Запеченные в духовке гренки с сыром и яйцом готовы.
Приятного аппетита!
