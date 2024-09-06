Список ингредиентов для картофельных лаптей с грибами достаточно прост.

К тому же все эти продукты очень часто имеются в холодильнике в полном объеме, без предварительной подготовки.

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Очистите картофель, помойте. Затем срежьте часть овоща и сделайте углубление, чтобы по форме было похоже на лапоть. Ножом сделайте аккуратные неглубокие насечки. Если используется картофель крахмалистого сорта, лучше его отправить в кипящую подсоленную воду и проварить минут 5-7.

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Очищенную репчатую луковицу мелко нарубите, шампиньоны помойте и также мелко нарежьте.

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На раскаленном растительном масле обжаривайте в течение 5-6 минут грибы с луком, помешивая. Слегка подсолите.

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Добавьте сметану. В рецепте используется продукт жирностью 20 процентов. Перемешайте и томите все вместе еще минуты 3.

Фото 5

Лапти-заготовки положите в форму для запекания. Дно формы можно смазать растительным маслом.

Фото 6

Углубления в лаптях наполните начинкой из грибов, лука и сметаны. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте минут 20-25.

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Румяные аппетитные картофельные лапти с грибами подавать можно сразу, пока они горячие, а начинка максимально сочная.

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Приятного аппетита!