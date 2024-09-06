Ингредиенты
Картофель крупный - 5 шт.
Грибы - 5 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Сметана - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Специи - по вкусу
Масло для жарки - 1 ст.л.
- 70 кКал
- 45 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Список ингредиентов для картофельных лаптей с грибами достаточно прост.
Очистите картофель, помойте. Затем срежьте часть овоща и сделайте углубление, чтобы по форме было похоже на лапоть. Ножом сделайте аккуратные неглубокие насечки. Если используется картофель крахмалистого сорта, лучше его отправить в кипящую подсоленную воду и проварить минут 5-7.
Очищенную репчатую луковицу мелко нарубите, шампиньоны помойте и также мелко нарежьте.
На раскаленном растительном масле обжаривайте в течение 5-6 минут грибы с луком, помешивая. Слегка подсолите.
Добавьте сметану. В рецепте используется продукт жирностью 20 процентов. Перемешайте и томите все вместе еще минуты 3.
Лапти-заготовки положите в форму для запекания. Дно формы можно смазать растительным маслом.
Углубления в лаптях наполните начинкой из грибов, лука и сметаны. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте минут 20-25.
Румяные аппетитные картофельные лапти с грибами подавать можно сразу, пока они горячие, а начинка максимально сочная.
Приятного аппетита!
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