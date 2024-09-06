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Картофельные лапти

Лапти из картофеля с начинкой могут стать отличным гарниром или закуской - идеальный вариант для тематической вечеринки.

Ингредиенты

Картофель крупный - 5 шт.

Грибы - 5 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Специи - по вкусу

Масло для жарки - 1 ст.л.

  • 70 кКал
  • 45 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Список ингредиентов для картофельных лаптей с грибами достаточно прост.

К тому же все эти продукты очень часто имеются в холодильнике в полном объеме, без предварительной подготовки.

 

Фото 1

 

 

Очистите картофель, помойте. Затем срежьте часть овоща и сделайте углубление, чтобы по форме было похоже на лапоть. Ножом сделайте аккуратные неглубокие насечки. Если используется картофель крахмалистого сорта, лучше его отправить в кипящую подсоленную воду и проварить минут 5-7.

 

Фото 2

 

 

Очищенную репчатую луковицу мелко нарубите, шампиньоны помойте и также мелко нарежьте.

 

Фото 3

 

 

На раскаленном растительном масле обжаривайте в течение 5-6 минут грибы с луком, помешивая. Слегка подсолите.

 

Фото 4

 

 

Добавьте сметану. В рецепте используется продукт жирностью 20 процентов. Перемешайте и томите все вместе еще минуты 3.

 

Фото 5

 

 

Лапти-заготовки положите в форму для запекания. Дно формы можно смазать растительным маслом.

 

Фото 6

 

 

Углубления в лаптях наполните начинкой из грибов, лука и сметаны. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте минут 20-25.

 

Фото 7

 

 

Румяные аппетитные картофельные лапти с грибами подавать можно сразу, пока они горячие, а начинка максимально сочная.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Картофельные лапти, рецепт с фото
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