Если у ребенка болит ухо: памятка на лето

В каких случаях помогут «домашние» процедуры, а когда пора бежать к врачу?

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Когда ребенок жалуется, что у него болит ухо, причины могут быть разными. В большинстве случаев это проявление инфекции на фоне простуды. Ребенок жалуется на боль, становится беспокойным, плохо есть и спит, у него повышается температура тела. Новости СМИ2 Из уха может вытекать жидкость.

Другие возможные причины боли: травмы, попадание в ухо инородного тела или воды во время купания. Часто в уши отдает боль при ангине или прорезывании зубов. Что же делать во всех этих случаях? Рассказывает педиатр Артем Кабанов.

Если ухо болит из-за отита

Есть такой врачебный афоризм: «Если лечить простуду, она пройдет за семь дней, если не лечить – за неделю». Аналогично обстоит дело и с отитом, отличаются только сроки.

У детей придерживаются выжидательной тактики в течение двух дней (если у ребенка в возрасте от 6 месяцев до 2 лет болит одно ухо или у ребенка старше 2 лет болит одно или оба уха). Некоторые меры помогут облегчить боль.

1. Подложите под матрас пару подушек, чтобы голова ребенка, когда он лежит в постели, была приподнята. За счет силы тяжести барабанная полость будет лучше очищаться, уменьшится отек.

2. Давайте пить больше жидкости. Кстати, обильное питье полезно при ОРВИ, с которыми часто бывает связан средний отит.

3. Если у ребенка насморк, облегчить состояние помогут промывания носа, сосудосуживающие капли или спреи. Перед тем как их применять, убедитесь, что они не противопоказаны по возрасту, проконсультируйтесь с врачом. Помните, что сосудосуживающие средства для носа нельзя использовать более 2-3 дней.

4. Согрейте ухо, для этого подойдет любой теплый компресс. Можно приложить к уху кусок ваты, накрыть листом целлофана и замотать поверх теплым платком или надеть шапку. Можно использовать полотенце, смоченное в теплой воде. Для облегчения боли компресс держат 10-20 минут.

5. С симптомами отита можно справиться при помощи безрецептурных обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Перед тем как давать ребенку лекарство, убедитесь, что оно подходит по возрасту, нет противопоказаний. Проконсультируйтесь с врачом.

6. Можно закапать в больное ухо несколько капель оливкового масла – комнатной температуры или немного подогретого. Такая процедура противопоказана, если есть повреждение барабанной перепонки (встречается при отитах у детей в 10­-15% случаев), если из уха вытекает жидкость. При любых сомнениях лучше не рисковать.

7. Не стоит сразу давать антибиотики. Во-первых, в возникновении среднего отита чаще всего виноваты вирусы. Антибактериальные препараты не помогут с ними справиться. Во-вторых, вообще никогда не стоит применять антибиотики без назначений врача. Лор-врач может назначить антибиотикотерапию, если отит не прошел самостоятельно в течение 2-3 дней. Обычно курс лечения продолжается 7-10 дней.

Если у ребенка болит ухо, посетить лор-врача нужно в любом случае. Домашние методы помогут облегчить симптомы, но без осмотра доктора вы не узнаете, каким заболеванием они вызваны, и насколько это серьезно.

В некоторых случаях нужно немедленно звонить в скорую помощь:

Подозрение на отит у ребенка младше года, особенно если у него высокая температура.

Боль в ухе сопровождается температурой выше 38°C у ребенка любого возраста.

Боль в ухе сопровождается постоянным сильным напряжением мышц шеи.

Кожа возле уха покраснела, припухла.

У ребенка кружится голова, он шатается, когда стоит или ходит.

Боль очень сильная, ребенок плачет, кричит, обезболивающие средства не помогают.

Из уха течет гной, кровь или прозрачная жидкость.

Боль в ухе и высокая температура не проходят в течение двух дней, несмотря на лечение антибиотиками. Скорее всего, это говорит о том, что антибактериальные препараты не подходят, возбудитель стал к ним устойчив.

меры профилактики. Если это возможно, не бросайте грудное вскармливание, пока ребенку не исполнится 6-12 месяцев. Антитела грудного молока обеспечат хорошую защиту не только от отита, но и от других инфекций. Соблюдайте меры профилактики во время сезонов гриппа и ОРВИ, делайте вовремя Избежать отитов помогут простые. Если это возможно, не бросайте грудное вскармливание, пока ребенку не исполнится 6-12 месяцев. Антитела грудного молока обеспечат хорошую защиту не только от отита, но и от других инфекций. Соблюдайте меры профилактики во время сезонов гриппа и ОРВИ, делайте вовремя прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Не курите в квартире и вообще старайтесь всячески оградить ребенка от табачного дыма.

Пассивное курение повышает риск отита и других болезней.

Если ухо болит после травмы

Само ухо в таких случаях обычно отходит на второй план. Ребенок получил травму головы – она может быть легкой или очень серьезной. Правильное решение в таких случаях – вызвать скорую или самостоятельно отвезти ребенка в травмпункт. Там его осмотрит травматолог, невролог, проведут рентгенография черепа – она нужна для того, чтобы исключить повреждение костей.

Если диагностирована легкая травма – Если диагностирована легкая травма – сотрясение головного мозга – придется несколько дней провести в стационаре. Врач назначит препараты, которые помогут снизить риск осложнений (а они иногда бывают серьезными – вплоть до судорог и остановки дыхания). При более тяжелых повреждениях лечение займет больше времени.

Многие травмы головы у детей можно было бы предотвратить, если бы все родители соблюдали простые рекомендации:

Не оставляйте маленького ребенка одного на пеленальном столе или других поверхностях высоко над полом. Иногда достаточно отвернуться на пару секунд.

Не оставляйте открытыми окна. Дети часто выпадают, облокотившись о противомоскитную сетку.

Не ставьте телевизор на пол и на низкую тумбу. Современные «плоские экраны» очень неустойчивы, малыши часто опрокидывают их на себя.

В помещении, где играет ребенок, на полу не должно быть скользящих ковров, мебели с острыми краями.

Самый травмоопасный предмет для маленького ребенка на детских площадках – качели. Удар часто приходится именно в голову.

Если в ухо попала вода

Для такого состояния есть особое название – «ухо пловца». Само по себе попадание воды в ухо не опасно. Если возникли неприятные ощущения и боль, как правило, они связаны с осложнениями: наружным и средним отитом, разбуханием серной пробки.

Если ребенок жалуется, что ему в ухо попала вода, нужно хорошо просушить уши мягким полотенцем, затем наклонить голову в сторону «заложенного» уха и пошевелить ушной раковиной – в большинстве случаев это помогает. Можно попробовать удалить воду при помощи тонкого жгутика из ваты или специальных капель.

Не используйте для чистки ушей твердые предметы.

Если в ухо попало инородное тело

После 9 месяцев моторика кисти ребенка становится развита настолько хорошо, что он может взять мелкий предмет и запихнуть себе в ухо. Врачам часто приходится доставать из детских ушей самые разные инородные тела: кусочки еды, детали от игрушек, листья, камешки, бусины, канцелярские мелочи. Один из самых опасных предметов – батарейка. Она может вызвать ожог.

В качестве меры первой помощи можно уложить ребенка на бок: возможно, инородное тело выпадет самостоятельно. Если внутри насекомое, предварительно нужно закапать в ухо теплое оливковое масло, оно поможет убить случайного «квартиранта».

Можно попробовать вытащить инородное тело самостоятельно, но только если оно достаточно сильно «выглядывает» из уха и родители уверены, что смогут подцепить его пальцами или пинцетом, не рискуя протолкнуть вглубь.

Во всех остальных случаях нужно как можно быстрее доставить ребенка к лор-врачу. Со временем внутри нарастает отек, и предмет все сильнее «застревает» в ухе. Если инородное тело находится глубоко, неловкое движение может привести к повреждению барабанной перепонки.