Ингредиенты
Мука - 100 г
Молоко - 250 мл
Яйцо - 1 шт.
Растительное масло - 1-2 ст.л.
Сыр - 250 г
Чеснок сухой - по вкусу
Соль - по вкусу
- 243 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Блинчики по моему рецепту можно склеивать вокруг сыра попарно - тогда сыра потребуется вдвое меньше.
Блинчики с сыром и чесноком можно выпекать и на маленькой круглой сковородке. А вот на большой круглой - не уверена: может не получиться перенос блина, утяжелённого сыром.
Сухой чеснок в блинном тесте предпочтительнее обычного - он не перегорает при жарке и менее агрессивен на вкус. Но совсем без чеснока получается значительно более скучно, чем с ним. Короче, делать просто блины с сыром таким образом не советую - у меня было ощущение, что чего-то блюду не хватает. Вот, решила усилить приправленность чесноком.
У меня так получилось, что сырная нарезка идеально совпадала с габаритами сковороды. Я думаю, так повезёт не всем. В большинстве случаев сыр придётся потереть на крупной тёрке.
Смешиваем тесто с консистенцией жидкого кефира из муки, молока, растительного масла, яйца, пары щепоток соли и пары-тройки щепоток сухого чеснока.
Выпекаем блин с одной стороны, переворачиваем. И пока печётся нижняя сторона, даём приплавиться к верхней, которая сразу после переворота горячая, слою сыра.
Перекладываем готовый блин на ровную плоскую поверхность.
Точно так же выпекаем второй блин и выкладываем его поверх первого. Если печь блинчики с сыром и чесноком для сервировки не в виде торта, а попарно, то второй блин следует выпекать без слоя сыра - так, чтобы расплавленный сыр оказался между двумя блинами.
Формируем таким образом горку из блинчиков с сыром.
Самый последний блин можно сделать не сплошным, а вылить его струйкой в виде абстрактного рисунка.
Вот так будут выглядеть наши блинчики с сыром и чесноком перед сервировкой.
А так - в разрезе.
Думаю, идея пока ещё новая и не приевшаяся.
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