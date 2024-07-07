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Блинчики с сыром и чесноком

Блинчики с сыром и чесноком - роскошная горячая закуска или второе блюдо.

Ингредиенты

Мука - 100 г

Молоко - 250 мл

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 1-2 ст.л.

Сыр - 250 г

Чеснок сухой - по вкусу

Соль - по вкусу

  • 243 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Блинчики по моему рецепту можно склеивать вокруг сыра попарно - тогда сыра потребуется вдвое меньше.

Мой вариант предусматривает сразу блинчики с сыром, сложенные в виде блинного торта. Его, конечно же, нужно будет разрезать на несколько порций. Но на вид, по-моему, он эффектнее, чем тонкий вариант.

 

Блинчики с сыром и чесноком можно выпекать и на маленькой круглой сковородке. А вот на большой круглой - не уверена: может не получиться перенос блина, утяжелённого сыром.

 

Сухой чеснок в блинном тесте предпочтительнее обычного - он не перегорает при жарке и менее агрессивен на вкус. Но совсем без чеснока получается значительно более скучно, чем с ним. Короче, делать просто блины с сыром таким образом не советую - у меня было ощущение, что чего-то блюду не хватает. Вот, решила усилить приправленность чесноком.

 

У меня так получилось, что сырная нарезка идеально совпадала с габаритами сковороды. Я думаю, так повезёт не всем. В большинстве случаев сыр придётся потереть на крупной тёрке.

 

Фото 1

 

 

Смешиваем тесто с консистенцией жидкого кефира из муки, молока, растительного масла, яйца, пары щепоток соли и пары-тройки щепоток сухого чеснока.

 

Фото 2

 

 

Выпекаем блин с одной стороны, переворачиваем. И пока печётся нижняя сторона, даём приплавиться к верхней, которая сразу после переворота горячая, слою сыра.

 

Фото 3

 

 

Перекладываем готовый блин на ровную плоскую поверхность.

 

Фото 4

 

 

Точно так же выпекаем второй блин и выкладываем его поверх первого. Если печь блинчики с сыром и чесноком для сервировки не в виде торта, а попарно, то второй блин следует выпекать без слоя сыра - так, чтобы расплавленный сыр оказался между двумя блинами.

 

Фото 5

 

 

Формируем таким образом горку из блинчиков с сыром.

 

Фото 6

 

 

Самый последний блин можно сделать не сплошным, а вылить его струйкой в виде абстрактного рисунка.

 

Фото 7

 

 

Вот так будут выглядеть наши блинчики с сыром и чесноком перед сервировкой.

 

Фото 8

 

 

А так - в разрезе.

 

Фото 9

 

 

Думаю, идея пока ещё новая и не приевшаяся.

 

Блинчики с сыром и чесноком, рецепт с фото
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