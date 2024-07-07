Блинчики по моему рецепту можно склеивать вокруг сыра попарно - тогда сыра потребуется вдвое меньше.

Мой вариант предусматривает сразу блинчики с сыром, сложенные в виде блинного торта. Его, конечно же, нужно будет разрезать на несколько порций. Но на вид, по-моему, он эффектнее, чем тонкий вариант.

Блинчики с сыром и чесноком можно выпекать и на маленькой круглой сковородке. А вот на большой круглой - не уверена: может не получиться перенос блина, утяжелённого сыром.

Сухой чеснок в блинном тесте предпочтительнее обычного - он не перегорает при жарке и менее агрессивен на вкус. Но совсем без чеснока получается значительно более скучно, чем с ним. Короче, делать просто блины с сыром таким образом не советую - у меня было ощущение, что чего-то блюду не хватает. Вот, решила усилить приправленность чесноком.

У меня так получилось, что сырная нарезка идеально совпадала с габаритами сковороды. Я думаю, так повезёт не всем. В большинстве случаев сыр придётся потереть на крупной тёрке.

Фото 1

Смешиваем тесто с консистенцией жидкого кефира из муки, молока, растительного масла, яйца, пары щепоток соли и пары-тройки щепоток сухого чеснока.

Фото 2

Выпекаем блин с одной стороны, переворачиваем. И пока печётся нижняя сторона, даём приплавиться к верхней, которая сразу после переворота горячая, слою сыра.

Фото 3

Перекладываем готовый блин на ровную плоскую поверхность.

Фото 4

Точно так же выпекаем второй блин и выкладываем его поверх первого. Если печь блинчики с сыром и чесноком для сервировки не в виде торта, а попарно, то второй блин следует выпекать без слоя сыра - так, чтобы расплавленный сыр оказался между двумя блинами.

Фото 5

Формируем таким образом горку из блинчиков с сыром.

Фото 6

Самый последний блин можно сделать не сплошным, а вылить его струйкой в виде абстрактного рисунка.

Фото 7

Вот так будут выглядеть наши блинчики с сыром и чесноком перед сервировкой.

Фото 8

А так - в разрезе.

Фото 9

Думаю, идея пока ещё новая и не приевшаяся.