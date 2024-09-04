Как определить психотип ребенка, и о чем он расскажет родителям

Как воспитывать ребенка, зная его психотип? Почему одним детям легко удается встроиться в школьную систему, а другим сложно? Публикуем отрывок из книги психолога и мамы двоих детей Анны Быковой «Школьники «ленивой мамы».

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От чего зависит психотип

Родительские гены и условия внутриутробного развития влияют на то, какой будет у человека нервная система. Новости СМИ2 Свойства нервной системы сами по себе не предопределяют никаких внешних форм поведения, но они образуют почву, на которой одни формы поведения сформировать легче, чем другие.

Этим можно объяснить, почему одни дети быстро усваивают нормы поведения, а другие сопротивляются. Почему одним детям легко удается встроиться в школьную систему, а другим сложно. Почему одно и то же событие один ребенок может воспринять как травмирующее, а другой даже не расстроится.

Самое интересное: типы бывают смешанные. То есть если вы узнаете себя или своего ребенка в двух описаниях или даже в трех, – это нормально, так тоже бывает. Просто при этом какой-то тип будет ведущим.

«Творческий ребенок»

Именно творческий, нестандартно мыслящий. Маленький изобретатель. В школе пытливому уму таких детей бывает скучно. Потому что в доведении навыков до автоматизма элемент творчества отсутствует.

Действие по образцу – это то, что противоречит натуре «творческого ребенка».

«Творческий ребенок» часто имеет увлечения помимо учебы. Более того, учеба в школе досадно мешает его основным увлечениям. Увлекается он страстно, с жаждой глубины познания. Это не тот ребенок, который будет каждую неделю записываться в новый кружок и уходить через несколько посещений.

Для отличной учебы такой ребенок нуждается во внешнем контроле, потому что может увлечься идеей, не связанной с уроками, и бросить все силы на ее реализацию, запустив все остальное.

Потребность в общении у таких детей низкая. Они ценят людей, которые разделяют их интересы, при общении с которыми можно получить для себя какую-то пользу, чему-то от них научиться, что-то узнать. Потребность в общении у таких детей низкая. Они ценят людей, которые разделяют их интересы, при общении с которыми можно получить для себя какую-то пользу, чему-то от них научиться, что-то узнать.

«Правильный ребенок»

«Правильный» не потому что остальные неправильные, а потому что соблюдает правила и, главное, стремится к установлению правил.

«Правильные дети» изначально нацелены на успех и имеют на то основание, потому что обладают хорошими способностями к обучению. Они педантичны, аккуратны, старательны.

Обладая иерархичным мышлением, выстраивают в своем восприятии пирамиду из окружающих людей: кто получше – те стоят повыше, кто похуже – те пониже. Слушаться нужно тех, кто выше.

Сами они стремятся к доминированию, возможности подчинять себе окружающих. «Правильные дети» предпочитают играть с теми, кто младше по возрасту, потому что ими легко командовать.

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Вообще, при воспитании «правильного ребенка» важно делать акцент на развитии морально-нравственных качеств, иначе его жизненным правилом станет «кто сильнее, тот и прав».

Начиная с дошкольного возраста за ним потянется шлейф конфликтов, драк, обманов. В школе он организует «дурную компанию» или станет инициатором травли. В этом случае остановить его можно только с помощью другой силы. Силу он уважает, к тому же, как я уже говорила, он мстителен и злопамятен.

Вот почему при воспитании таких детей важно уделять как можно больше внимания нравственному воспитанию. Важно дисциплинировать, важно четко регламентировать деятельность, учить жить «в рамках», соблюдая правила. Хотя это непросто. Любые бытовые ограничения вызывают у «правильных детей» бурную реакцию.

Родителям требуется колоссальное терпение, чтобы, выставляя рамки, не перейти на уровень физических наказаний, если перейдут – это только укрепит у ребенка культ силы и агрессивную модель поведения.

Плюсы при воспитании ребенка этого типа: можно опираться на силу рациональных аргументов.

Если показать взаимосвязь между школьными оценками и материальными успехами в дальнейшей жизни, ребенок (при наличии интеллектуальных способностей) будет учиться в школе азартно и без принуждения.

«Звездный ребенок»

«Звездный» – не потому что реально звезда, а потому что так о себе думает. Субъективная заявка на исключительность.

Очень любит быть в центре внимания. Обычно это получается за счет внешней привлекательности, выразительной мимики и артистичной жестикуляции. Порой ведет себя неестественно, наигранно.

На уроках «звездные дети» суетливы, беспокойны, везде вставляют свои замечания и комментарии.

«Звездные» первоклашки часто на уроках тянут руку, даже не зная ответа. Учителя недоумевают: «Зачем тянуть руку, если нечего сказать?» Так ведь потребность у «звездного ребенка» в другом. У него потребность «быть замеченным». Его спросили – значит, его заметил учитель. Он встал отвечать – значит, его заметил весь класс.

Источник: Freepik

На упорный кропотливый труд у него нет ни времени, ни желания. Уровень жизненного тонуса обычно средний, поэтому требуется частая смена деятельности и перерывы на отдых.

Такие дети часто меняют кружки и секции: «Если не получилось стать тут первой и самой лучшей, то пойду в другое место».

«Звездный» ребенок совершенно не критичен к себе и склонен обвинять окружающих в предвзятости.

Перед родителями стоит задача вырабатывать у «звездного ребенка» терпение, упорство и самоконтроль. Очень важна родительская поддержка и помощь в учебе. Родители должны оставаться фан-группой, помогающей в самореализации, создающей ситуацию успеха.

«Дружелюбный ребенок»

Милые, добрые дети. Бывают веселыми, шумными, болтливыми, а бывают тихими и спокойными. Мягкое, приветливое выражение лица. Внешне обаятельны. С ними очень уютно общаться. Вежливы, доброжелательны. Из них получаются надежные друзья, готовые всегда прийти на выручку, выслушать, посочувствовать.

Не ставят перед собой сверхзадач, довольствуются меньшим, чем могли бы. Отказываются от роли лидера, предпочитая быть душой компании. Умеют довольствоваться в жизни тем, что имеют.

Пожалуй, единственная сложность при воспитании такого ребенка являются периоды флегматичности вплоть до меланхолии.

Самое разумное в таких ситуациях – поговорить с ребенком по душам о том, что его волнует, позволить ему прогулять один учебный день. Он потом все нагонит, а после спада в настроении всегда наступает ресурсный подъем.

К традиционной школе такие дети адаптируются достаточно легко, быстро заводят друзей. Учатся хорошо, старательно, но, скорее, не для себя, а чтобы не огорчать близких. В периоды каких-то волнений, связанных с межличностными отношениями, могут терять работоспособность.

Не стоит «включать» строгость, если «учебные провалы» происходят по причине эмоциональных переживаний, это лишь усилит глубину переживаний: «Меня не понимают».