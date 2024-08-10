Как кормить ребенка старше года: 8 важных правил

Как кормить ребенка с года до двух, чтобы сформировать здоровые пищевые привычки и чего делать нельзя ни в коем случае? Рассказывает Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей».
No1. Охлаждение интереса к еде после года — это нормально
После первого года жизни, когда ребенок активно растет и почти всегда радует родителей отличным аппетитом, наступают другие времена.
No2. Здоровые дети сами решают, сколько им есть
Здоровые дети могут самостоятельно регулировать количество пищи, следуя внутренним сигналам голода и насыщения. Но выбор ребенка не обязательно окажется оптимальным и сбалансированным, поэтому задача родителей – предложить разнообразную еду, которая нужна ребенку по возрасту. Задача ребенка – выбрать из предложенного, что и сколько он съест.
No3. Игры с едой — это тоже нормальный этап
Игры с едой – когда ребенок размазывает ее по себе и по столу, нюхает, пробует, а потом выплевывает – естественный этап знакомства с ней. Если малыш отказывается от какой-то еды, не огорчайтесь. Спокойно и без нажима предлагайте попробовать через какое-то время снова и снова. Самое важное (но и сложное, если родителям кажется, что ребенок плохо ест) – сохранять нейтральное отношение к происходящему за столом.
Дети – не машины, которые требуют более или менее одинакового количества бензина на километр пробега. Право ребенка – не доесть, съесть столько, сколько он хочет, и даже отказаться от еды. Сегодня за обедом ваш ребенок может съесть совсем чуть-чуть, но наверстает это в ужин, а может быть, завтра.
No4. Важно вовремя отказаться от бутылочки
Оптимальное время для отучения от бутылки и пустышки – с 15 по 18 месяц. Выберите подходящее время и просто избавьтесь от них. Особенно важно, чтобы у ребенка не было привычки засыпать с бутылочкой.
No5. Не кормите ребенка с ложки
Еще одно правило – ребенок не должен быть субъектом кормления: садитесь за стол вместе с ним. К двум годам малыш ест сам руками и ложкой, пьет только из чашки, почти не проливая жидкость, и может переходить на пищу с семейного стола.
Поощряйте проявления самостоятельности. Участие в семейных завтраках, обедах и ужинах помогает детям естественным образом научиться здоровому питанию. Метаанализ наблюдательных исследований, опубликованный в 2011 году в журнале «Педиатрия», показывает: дети и подростки, чаще питающиеся с семьей, с большей вероятностью имели нормальный вес и здоровые пищевые привычки и были менее склонны к беспорядочному питанию.
No6. Уберите со стола планшет
Мама Малыша из книжки Астрид Линдгрен говорила, что за столом должно быть спокойно. Это верно и в том смысле, что внешние факторы вроде телевизора или планшета не должны отвлекать от еды. Кроме того, ребенку нужны свое место и своя посуда.
No7. Режим — это важно
Два слова о режиме питания. Уже во втором полугодии жизни, когда ребенка кормят по аппетиту, постепенно вырабатывается некоторый график. Это не жесткий режим – завтрак в восемь, обед в час, шаг влево – расстрел. Режим дня ребенка может быть более гибким, главное, чтобы он был. Не только потому, что это удобно для родителей.
Все органы и системы живут по биологическим часам. Если есть беспорядочно, пищеварительной системе, которая подчинена условным рефлексам, будет сложнее работать.
No8. Помните о безопасности
В этом возрасте у ребенка сохраняется опасность подавиться. Не давайте детям опасных продуктов, режьте пищу на маленькие кусочки, поощряйте ребенка хорошо ее пережевывать. Ребенок должен есть под наблюдением взрослых, сидя в вертикальном положении. Не стоит бегать, играть, лежать с едой во рту.
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