Как кормить ребенка старше года: 8 важных правил

После первого года жизни, когда ребенок активно растет и почти всегда радует родителей отличным аппетитом, наступают другие времена.

Пищевая доминанта сменяется познанием мира, еда становится менее важной. Во время еды ребенок может отвлекаться, не всегда соглашается есть, отвергает многие продукты, ест мало или избирательно. Часто этот естественный этап в развитии ребенка огорчает и тревожит родителей: даже самые спокойные волнуются и просят съесть ложку за папу, маму и футболиста Дзюбу, «впихивают» полезные продукты во время просмотра телевизора, развлекают и удовлетворяют все требования – лишь бы накормить. Последствия этого – проблемы с едой и пищевым поведением ребенка и бесконечные битвы за обеденным столом.