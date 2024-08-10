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Как кормить ребенка старше года: 8 важных правил

Как кормить ребенка с года до двух, чтобы сформировать здоровые пищевые привычки и чего делать нельзя ни в коем случае? Рассказывает Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей».

источник: Freepik

No1. Охлаждение интереса к еде после года — это нормально

После первого года жизни, когда ребенок активно растет и почти всегда радует родителей отличным аппетитом, наступают другие времена.

Пищевая доминанта сменяется познанием мира, еда становится менее важной. Во время еды ребенок может отвлекаться, не всегда соглашается есть, отвергает многие продукты, ест мало или избирательно. Часто этот естественный этап в развитии ребенка огорчает и тревожит родителей: даже самые спокойные волнуются и просят съесть ложку за папу, маму и футболиста Дзюбу, «впихивают» полезные продукты во время просмотра телевизора, развлекают и удовлетворяют все требования – лишь бы накормить. Последствия этого – проблемы с едой и пищевым поведением ребенка и бесконечные битвы за обеденным столом.

No2. Здоровые дети сами решают, сколько им есть

Здоровые дети могут самостоятельно регулировать количество пищи, следуя внутренним сигналам голода и насыщения. Но выбор ребенка не обязательно окажется оптимальным и сбалансированным, поэтому задача родителей – предложить разнообразную еду, которая нужна ребенку по возрасту. Задача ребенка – выбрать из предложенного, что и сколько он съест.

No3. Игры с едой — это тоже нормальный этап

Игры с едой – когда ребенок размазывает ее по себе и по столу, нюхает, пробует, а потом выплевывает – естественный этап знакомства с ней. Если малыш отказывается от какой-то еды, не огорчайтесь. Спокойно и без нажима предлагайте попробовать через какое-то время снова и снова. Самое важное (но и сложное, если родителям кажется, что ребенок плохо ест) – сохранять нейтральное отношение к происходящему за столом.

Нельзя заставлять или побуждать детей съесть больше, чем они хотят, нельзя использовать еду как награду или вменять в обязанность, нельзя с помощью еды регулировать эмоциональное состояние ребенка. Все это не только приводит к избыточному потреблению и ассоциируется с набором веса в дальнейшем, но и нарушает саморегуляцию пищевого поведения.
источник: Freepik

Дети – не машины, которые требуют более или менее одинакового количества бензина на километр пробега. Право ребенка – не доесть, съесть столько, сколько он хочет, и даже отказаться от еды. Сегодня за обедом ваш ребенок может съесть совсем чуть-чуть, но наверстает это в ужин, а может быть, завтра.

Если ребенок здоров, активен, развивается по возрасту, имеет вес и рост в пределах возрастных норм, нет никаких оснований думать, что он недополучает еды, даже если он (или она) – малоежка.

No4. Важно вовремя отказаться от бутылочки

Оптимальное время для отучения от бутылки и пустышки – с 15 по 18 месяц. Выберите подходящее время и просто избавьтесь от них. Особенно важно, чтобы у ребенка не было привычки засыпать с бутылочкой.

No5. Не кормите ребенка с ложки

Еще одно правило – ребенок не должен быть субъектом кормления: садитесь за стол вместе с ним. К двум годам малыш ест сам руками и ложкой, пьет только из чашки, почти не проливая жидкость, и может переходить на пищу с семейного стола.

Поощряйте проявления самостоятельности. Участие в семейных завтраках, обедах и ужинах помогает детям естественным образом научиться здоровому питанию. Метаанализ наблюдательных исследований, опубликованный в 2011 году в журнале «Педиатрия», показывает: дети и подростки, чаще питающиеся с семьей, с большей вероятностью имели нормальный вес и здоровые пищевые привычки и были менее склонны к беспорядочному питанию.

No6. Уберите со стола планшет

Мама Малыша из книжки Астрид Линдгрен говорила, что за столом должно быть спокойно. Это верно и в том смысле, что внешние факторы вроде телевизора или планшета не должны отвлекать от еды. Кроме того, ребенку нужны свое место и своя посуда.

No7. Режим — это важно

Два слова о режиме питания. Уже во втором полугодии жизни, когда ребенка кормят по аппетиту, постепенно вырабатывается некоторый график. Это не жесткий режим – завтрак в восемь, обед в час, шаг влево – расстрел. Режим дня ребенка может быть более гибким, главное, чтобы он был. Не только потому, что это удобно для родителей.

Все органы и системы живут по биологическим часам. Если есть беспорядочно, пищеварительной системе, которая подчинена условным рефлексам, будет сложнее работать.

No8. Помните о безопасности

В этом возрасте у ребенка сохраняется опасность подавиться. Не давайте детям опасных продуктов, режьте пищу на маленькие кусочки, поощряйте ребенка хорошо ее пережевывать. Ребенок должен есть под наблюдением взрослых, сидя в вертикальном положении. Не стоит бегать, играть, лежать с едой во рту.

Елена Мотова
Врач-диетолог
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