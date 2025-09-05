Конфликты супругов в присутствии детей

Даже в любящей семье неизбежны конфликты различного рода. При этом проблема заключается не только в их возникновении, но и в том, что их свидетелями могут стать дети. Родителям важно подготовить себя к различным эмоциональным разногласиям так, чтобы дети не только не пострадали, но и, возможно даже, научились правильно себя вести в подобных ситуациях, проявляя уважение и готовность к примирению.

Фундамент, на котором родители должны строить свое отношение к разного рода взаимным разногласиям, пусть даже эмоциональным, – это уважение. Уважение и еще раз уважение!

Предлагаем родителям десять советов о том, как справляться с взаимными разногласиями и ссорами.

Совет № 1. Дети должны знать, что проявлять разного рода эмоции и чувства – абсолютно нормально (другое дело, КАК вы будете это делать), так что не скрывайте свои чувства. Причем речь идет обо всех чувствах.

Совет № 2. Когда вы сердитесь, проявите эмоциональную честность и прямо скажите: «Я сейчас очень зол». Обратите внимание, что эту фразу ни в коем случае нельзя заменять фразой «Ты меня очень разозлил(а)».

Совет № 3. Поскольку мы ожидаем, что дети будут контролировать свое поведение (речь идет о том, КАК именно они будут реагировать), было бы неплохо смоделировать для них следующую формулу реакции: «Я так зол, что мне лучше подождать, пока я не успокоюсь и не приду в себя, чтобы мы смогли вместе прийти к решению, которое никого не будет ущемлять».

Совет № 4. Обсудите конфликт с уважением друг к другу. Пусть каждый по очереди выскажет свою точку зрения и внимательно выслушает другую сторону. Конфликт может привести к решениям, которые включают более чем одну точку зрения, – такое многогранное решение будет лучше для обеих сторон.

Совет № 5. Конечно, все это звучит слишком хорошо, пока конфликт не дошел до своего апогея, когда легко забыть обо всем и дать волю эмоциям. Это бывает со всеми. Необходимо помнить, что ошибки – это прекрасная возможность научиться и проанализировать «Что я могу вынести из этой ошибки для своего будущего?».

Учиться на подобных ошибках – значит приносить извинения за неуважительное поведение после возвращения в спокойное состояние. Это еще одна отличная модель для детей; так что, если дети уже стали свидетелями конфликта, пусть они увидят и работу над ошибками – смиренные и искренние извинения за неуважительное поведение.

Совет № 6. Никогда не ставьте ребенка в центр конфликта и не побуждайте его принять какую либо из сторон. Кроме того, принимайте во внимание текущий уровень развития ребенка. Дети еще не мыслят, как взрослые, и поэтому могут очень смутиться и напугаться из-за конфликта, который становится шумным и оскорбительным.

Чувствуйте баланс между тем, какие разногласия перед ребенком допустимы, а какие совершенно недопустимы. В то же время не пытайтесь вовсе изолировать ребенка от ваших конфликтов, чтобы он не находился в искусственном вакууме и смог перенять конструктивные модели реагирования на эмоциональные разногласия.

Совет № 7. При необходимости предложите тему конфликта для обсуждения на семейном собрании и пригласите всех желающих принять участие в «мозговом штурме» для поиска наилучшего решения, которое не будет ущемлять интересы ни одной из сторон.

Вы могли бы обсудить важность решения конфликта с уважением друг к другу и в спокойной обстановке, для создания которой сторонам желательно прерваться и успокоиться, чтобы было легче проявлять уважение друг к другу и принести извинения за те моменты, когда они были слишком эмоциональными.

Совет № 8. Пусть дети знают, что в самих разногласиях нет ничего плохого. Плохим может быть только отношение к разногласиям и то, КАК стороны на них реагируют (излишне эмоционально).

Совет № 9. Если вам нужна профессиональная помощь психолога или другого консультанта, не скрывайте этого ни друг от друга, ни от детей. Хорошо, если дети будут знать, что иногда мы все нуждаемся в помощи мудрого наставника, чтобы помочь нам увидеть то, что мы не в состоянии увидеть сами, и приобрести навыки совершенствования. Иногда на решение проблемы уходит некоторое время, и дети также должны знать об этом.

Совет № 10. Если ваш супруг отказывается относиться к вам при ссоре уважительно, вы можете сказать: «Я не могу продолжать разговор в подобном тоне, не могу заставить тебя относиться ко мне с уважением, но могу относиться с уважением к самой себе. Я прекращаю разговор и буду рада возобновить его, когда мы сможем уважительно отнестись друг к другу».

Эта модель поможет детям понять, что даже если другие люди не относятся к ним с уважением, они могут сохранить уважение к самим себе и не усугублять ситуацию, а с готовностью ждать ее мирного и уважительного урегулирования.