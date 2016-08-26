30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно
Дети — это сверхлюди, обладающие сверхспособностями. Не верите? Достаточно посмотреть, как мастерски малыши умеют засыпать под любой шум в любом месте, даже самом неподходящем для сна. Мучаясь бессонницей уже которую неделю, наверняка многие из вас вспоминали блаженное детство и упущенные навсегда «тихие часы» и жалели, что не понимали тогда своего счастья. Завидуйте же теперь, граждане, этим малышам, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах.
Источник: Bored Panda
Уснуть в Белом доме — это так по-царски.
Сладкий сон юной путешественницы.
Будущий йог уснул прямо на кубиках лего.
Морфей подкрался незаметно.
Даже на троне может сморить.
Собака такая теплая и большая…
Куда дополз — там и уснул.
Дети могут уснуть где угодно, только не в специально предназначенном месте.
Должно быть, это очень удобно.
Импровизированная люлька.
Батарейки сели.
Он выключился.
Ох уж этот утомительный шопинг!
Упала и решила не вставать.
В обнимку с любимым песиком.
Камуфляж, 80-й уровень.
Главное — успеть разуться.
Телевизор, наверное, теплый, и ребенку там хорошо.
Устал есть.
Лазила по шкафам, нашла идеальное место для сна.
Проспала падение с велосипеда.
На собачьем корме поспать — самое то. Почти ортопедический матрас.
Что может быть лучше, чем уснуть в солнечных лучах прямо на полу?
А главное — как уютно!
Мама — лучшая кровать!
А грязный резиновый сапог — лучшая подушка.
После душа прикорнуть — самое то.
Гимнасты годами добиваются такой гибкости.
Вместо рюкзака.
Перенапрягся, решил поспать.
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