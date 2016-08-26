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30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Дети — это сверхлюди, обладающие сверхспособностями. Не верите? Достаточно посмотреть, как мастерски малыши умеют засыпать под любой шум в любом месте, даже самом неподходящем для сна. Мучаясь бессонницей уже которую неделю, наверняка многие из вас вспоминали блаженное детство и упущенные навсегда «тихие часы» и жалели, что не понимали тогда своего счастья. Завидуйте же теперь, граждане, этим малышам, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно


Источник: Bored Panda

 

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Уснуть в Белом доме — это так по-царски.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Сладкий сон юной путешественницы.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Будущий йог уснул прямо на кубиках лего.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Морфей подкрался незаметно.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Даже на троне может сморить.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Собака такая теплая и большая…

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Куда дополз — там и уснул.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Дети могут уснуть где угодно, только не в специально предназначенном месте.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Должно быть, это очень удобно.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Импровизированная люлька.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Батарейки сели.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Он выключился.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Ох уж этот утомительный шопинг!

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Упала и решила не вставать.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

В обнимку с любимым песиком.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Камуфляж, 80-й уровень.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Главное — успеть разуться.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Телевизор, наверное, теплый, и ребенку там хорошо.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Устал есть.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Лазила по шкафам, нашла идеальное место для сна.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Проспала падение с велосипеда.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

На собачьем корме поспать — самое то. Почти ортопедический матрас.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Что может быть лучше, чем уснуть в солнечных лучах прямо на полу?

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

А главное — как уютно!

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Мама — лучшая кровать!

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

А грязный резиновый сапог — лучшая подушка.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

После душа прикорнуть — самое то.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Гимнасты годами добиваются такой гибкости.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Вместо рюкзака.

30 доказательств того, что дети могут спать где угодно, как угодно и когда угодно

Перенапрягся, решил поспать.

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