Нужны ли ребенку весной витамины?

Существует ли авитаминоз на самом деле
Термин «авитаминоз», который так любят использовать все вокруг, некорректен. Приставка «а-» означает, что некий витамин практически полностью отсутствует в организме. Такие тяжелые состояния сейчас встречаются крайне редко. В странах, где нет голода, причиной, как правило, становится серьезное заболевание, из-за которого ребенок не усваивает витамин, даже если он поступает с пищей.
Пример классического авитаминоза — никталопия, более известная как куриная слепота. Из-за глубокого дефицита витамина A человек очень плохо видит в сумерках, возникают другие нарушения со стороны глаз, кожи.
Еще один пример авитаминоза, которым страдали мореплаватели прошлых столетий — цинга. Она возникает при дефиците витамина C и проявляется в виде кровоточивости десен, кровоизлияний под кожей.
Начитанные мамы и папы знают, что никаких авитаминозов с их тяжелыми симптомами у большинства современных детей не бывает.
Правильный термин — конечно же, «гиповитаминоз». Приставка «гипо-» означает «ниже», «меньше». Растущий организм получает меньше витаминов, чем ему нужно. Это тоже плохо, но не так критично, как авитаминоз.
На самом деле гиповитаминозы у современных детей тоже встречаются не так часто. Симптомы таких состояний похожи на проявления авитаминоза, но выражены слабее, нарастают медленнее.
У большинства детей встречается субнормальная обеспеченность витаминами.
Иными словами, до нормы витаминов в организме не хватает совсем немного. Четких симптомов у этого состояния нет.
Частые простуды, постоянная усталость, плохая успеваемость в школе, неустойчивые эмоции, жидкий стул, ломкие ногти — похожие проявления могут быть вызваны сотнями разных причин.
Действительно ли ребенку не хватает витаминов и минералов? Если не хватает, то — каких именно? Ответы на эти вопросы поможет найти только врач. Точные данные можно получить, если сдать анализы крови на витамины.
Что такое весенний гиповитаминоз
Мнения специалистов о том, когда детям нужно принимать витаминные препараты, расходятся. Одни считают, что витаминопрофилактика нужна только зимой и весной, другие — что ей нужно заниматься круглый год.
Считается, что летом дети едят много продуктов «с грядки», поэтому получают достаточно витаминов. А к зиме, когда «запасы» в организме заканчиваются, начинается витаминная недостаточность, которая достигает апогея ранней весной.
Но многие витамины в организме не запасаются – они должны поступать регулярно. Это аргумент в пользу того, чтобы при необходимости принимать их круглый год.
«В настоящее время съестного изобилия массовых авитаминозов не бывает, — уверен педиатр Федор Катасонов. — Практически все необходимые витамины (а нужны они в крошечных количествах) мы получаем с пищей. Поэтому если нет отягчающих обстоятельств (например, болезней внутренних органов или веганской диеты), до авитаминоза дойти практически невозможно. Диета наша не зависит от времени года, поэтому понятие “весенний авитаминоз” тем более архаично. Единственный витамин, которого большинству из нас не хватает, и особенно после зимы — это витамин D, который нужно добавлять в пищу во все сезоны, когда нет солнца. Поливитаминные добавки не только бесполезны — они могут нанести вред, поэтому их применение не рекомендуется. В случае если врач выявляет признаки какого-то гиповитаминоза, назначается конкретный витамин, которого не хватает, в лечебной дозе».
Когда детям не хватает витаминов
Каждый ребенок проходит в жизни так называемые критические периоды развития. В 3 года ускоряется рост, при этом часто рассогласуется работа нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
В 5−7 лет активно созревает нервная система. Происходит «первое вытяжение» — сильно увеличивается рост, вплоть до нескольких сантиметров в год. В этом возрасте дети идут в школу, далеко не всегда бывает легко адаптироваться к новому образу жизни.
В 11−15 лет наступает пубертатный период, практически во всех органах и системах происходят колоссальные изменения.
Во время критических периодов развития организм особенно уязвим, ему нужно больше питательных веществ, минералов, витаминов.
Потребность в витаминах повышена при высоких умственных и физических нагрузках, аллергических заболеваниях, частых и хронических инфекциях, болезнях печени и пищеварительного тракта, при приеме некоторых лекарств (антибиотиков, слабительных и др.).
«Во-первых, профилактический прием витаминов детям не нужен, если они полноценно питаются, — считает педиатр Анна Левадная. — Тогда признаков авитаминоза у них не будет. Во-вторых, дети с дефицитом нутриентов, “нехочухи”, малоежки могут дополнительно принимать витамины. Но и им в первую очередь необходимо наладить питание. В-третьих, дефицит белка, цинка, железа, витамина А, В6 и фолатов действительно может привести к повышенной восприимчивости к различным инфекционным заболеваниям. Но то, что мультивитамины помогают бороться с заболеваниями, это миф. И последнее: дети полноценно питающиеся и получающие витамины при этом, получают риск развития гипервитаминоза, что тоже не полезно».
Как правильно пить витамины
В России зарегистрированы сотни витаминно-минеральных комплексов. Их можно купить в аптеке, но лекарствами они официально не являются. Витамины относят к биологически активным добавкам — БАДам. Далеко не все комплексы, представленные на рынке, подходят для витаминопрофилактики у детей.
Ключевое слово тут — профилактика. Согласно рекомендациям экспертов Всемирной Организации Здравоохранения и здравому смыслу, профилактические дозы — это такие, которые не превышают суточных норм. А они для каждой возрастной группы разные. Часть витаминов ребенок получит из пищи, остальное — из драже или сиропа. Если перегрузить организм, может возникнуть гипервитаминоз — состояние ничем не лучше гиповитаминоза.
Даже «идеально сбалансированные витаминно-минеральные комплексы» не всегда бывают идеальными.
Разные витамины и минералы могут быть несовместимы. Например, аскорбиновая кислота (витамин C) плохо уживается с медью, витамин E — с железом. Еще нужно делать поправки на лекарства, которые ребенок принимает вместе с витаминами, и на другие факторы.
Поэтому прежде чем покупать ребенку разрекламированные «витаминки» в красивой упаковке, обсудите нюансы с врачом-педиатром.
Свежие комментарии