Не навреди. Фармаколог Власова назвала 8 заповедей безопасного самолечения

Лёгкая головная боль, первые признаки простуды или общее недомогание — ситуации, когда многие принимают решение лечиться самостоятельно. О самолечении aif.ru поговорил с врачом — клиническим фармакологом Морозовской детской больницы Анной Власовой.

Когда самолечение уместно

В повседневной жизни почти каждый человек сталкивается с ситуацией, когда самочувствие внезапно ухудшается, а решение нужно принимать быстро.

Небольшая слабость, головная боль, насморк или первые признаки простуды редко воспринимаются как серьёзная проблема. Однако именно в этот момент возникает главный вопрос: можно ли справиться своими силами или лучше обратиться к врачу

Долгое время медицинское сообщество относилось к самолечению настороженно и чаще говорило о его опасности. Но с развитием современной медицины стало очевидно: полностью исключить самостоятельные решения пациентов невозможно. Гораздо важнее научить людей действовать грамотно, понимая границы допустимого и возможные риски.

Более четверти века назад Всемирная организация здравоохранения предложила концепцию осознанного контролируемого самолечения. Она предполагает, что человек может помочь себе при незначительных и кратковременных нарушениях самочувствия, если опирается на достоверную информацию и соблюдает разумные ограничения.

Не спешить с таблеткой

По словам Анны Власовой, первая ошибка, которую люди часто совершают при ухудшении самочувствия, — стремление немедленно принять лекарство. Однако любое самостоятельное лечение должно начинаться не с таблетки, а с наблюдения за своим состоянием.

«Иногда организму нужно время, чтобы справиться самостоятельно, и наша задача — не мешать этому процессу», — объясняет специалист.

Врач отмечает, что многие недомогания проходят сами по себе, если дать организму немного времени на восстановление. Поэтому важно сначала оценить ситуацию: насколько выражены симптомы, как быстро они развиваются и есть ли дополнительные тревожные признаки.

Симптом один — причины разные

Следующий этап осознанного самолечения — попытка понять причину недомогания. Одни и те же симптомы могут возникать по разным причинам, а значит, и подход к помощи будет различаться. Привычка принимать «любимое» лекарство при любом дискомфорте создаёт лишь иллюзию контроля над ситуацией. На практике это нередко приводит к ошибкам, особенно если человек начинает принимать сразу несколько препаратов. Лекарства взаимодействуют не только с организмом, но и друг с другом, и такие комбинации далеко не всегда безопасны.

Именно поэтому в современной фармакологии действует принцип минимальной достаточности. Большая доза препарата не делает лечение эффективнее, но значительно повышает вероятность побочных реакций — как мгновенных, так и отсроченных.

Три дня — предел самостоятельности

Врач напоминает: самолечение всегда должно иметь чёткие временные рамки. Если симптомы сохраняются более трёх суток — это уже повод обратиться к специалисту. Осознанное самолечение не предполагает длительного приёма препаратов и не может заменить полноценное медицинское наблюдение. Его задача — помочь справиться с лёгкими и кратковременными нарушениями самочувствия.

«Натуральное» — не значит безопасное

Отдельная тема — так называемые натуральные средства. Фитопрепараты и травяные сборы часто воспринимаются как безобидная альтернатива лекарствам. Однако врачи предупреждают: это распространённое заблуждение.

«Натуральное — не означает безопасное, — подчёркивает Анна Власова. — Один и тот же препарат может по-разному действовать на разных людей, и к таким средствам нужно относиться так же внимательно, как и к любым лекарствам».

Эффект растительных препаратов зависит от множества факторов: качества сырья, дозировки, способа приготовления и индивидуальной реакции организма. Поэтому даже фитотерапия требует аккуратности и соблюдения рекомендаций.

Когда самолечение недопустимо

Существует целый ряд ситуаций, когда самостоятельное лечение исключено. В первую очередь это касается состояний, которые могут угрожать жизни или требуют срочной диагностики.

К таким симптомам относятся: потеря или помутнение сознания, параличи, впервые возникшие перебои в работе сердца, неясные боли в груди или животе. Обязательного обращения к врачу требуют и любые жалобы во время беременности. Кроме того, насторожить должно любое ухудшение состояния в процессе самолечения. В таких случаях продолжать приём препаратов нельзя.

«Любое ухудшение на фоне самолечения — это сигнал остановиться, а не искать новое средство», — говорит Анна Власова.

Особые правила для детей

Когда речь идёт о детях, требования к осторожности становятся ещё строже. Детский организм иначе реагирует на лекарственные вещества, а избыточная медикаментозная нагрузка может оказаться опаснее самой болезни.

Именно поэтому в педиатрии особенно актуален принцип, сформулированный классиком отечественной клинической фармакологии Борисом Вотчалом: «Поменьше лекарств — только совершенно необходимые».

Речь идёт не о бездействии, а о разумной сдержанности. Врачам хорошо известно, что стремление дать ребёнку «что-нибудь ещё» часто приносит больше вреда, чем пользы.

Для родителей это означает внимательное отношение к каждой детали лечения. Важно правильно хранить препараты, регулярно проверять срок годности и строго соблюдать назначенные дозировки. В лекарственной терапии действительно не бывает мелочей — особенно когда речь идёт о здоровье ребёнка.

Культура заботы о здоровье

Осознанное контролируемое самолечение — это не альтернатива профессиональной медицине и не попытка заменить врача. Речь идёт о формировании культуры ответственного отношения к собственному здоровью. Когда препараты используются по показаниям, в минимально необходимом объёме и в ограниченные сроки, они работают максимально эффективно и безопасно. Такой подход позволяет человеку вовремя помочь себе при лёгком недомогании, не рискуя пропустить ситуацию, когда требуется помощь специалиста.

Главный принцип здесь прост: разумная осторожность и внимание к собственному организму. Именно они помогают провести чёткую границу между безопасной самостоятельной помощью и ситуацией, когда нужно без промедления обращаться к врачу.