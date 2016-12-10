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Новогодний десерт без выпечки "Еловые шишки"

 Самый простой новогодний десерт, который придется по душе и взрослым, и детям, а у Вас займет всего 15 минут на его приготовление! Смешиваем в емкости кукурузные хлопья, орехи, сгущенное молоко. Конусообразные рюмки емкостью 70-80 мл смачиваем внутри водой и помещаем в каждую чайной ложкой полученную смесь, слегка ее утрамбовывая. Отправляем в холодильник на 3 часа. По истечению 3 часов, вынимаем готовые шишки из рюмок, перевернув их вниз и помогая ножом. Выкладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.
Новогодний десерт без выпечки "Еловые шишки"
Новогодний десерт без выпечки "Еловые шишки"
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