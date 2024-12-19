Потеря вкуса и смерть. Врач рассказал о последствиях пирсинга у подростков

Опасное увлечение пирсингом набирает популярность у школьников. Дети массово прокалывают разные части тела дешевыми наборами с маркетплейсов. Какими последствиями для здоровья чреваты проколы в домашних условиях — разбирался aif.ru.

«Укус змеи» и смайлики

Сегодня пирсинг переживает новую волну популярности.

Это украшение массово открывают для себя подростки. Причина — свободная продажа наборов на маркетплейсах. Если раньше за кольцом в носу приходилось идти в салон, а без сопровождения родителей там не принимали, то теперь дети активно дырявят друг друга сами. Ведь наборы для пирсинга можно купить за смешные полторы сотни рублей.

Карточки товаров на площадках интернет-торговли сопровождают тысячи комментариев и далеко не все из них благостные. Например, под товаром «иглы для пирсинга + циркуляры», который обещает покупателю эффект «укуса змеи», смайл и септум.

«Купила для того, чтобы сделать смайл — проколоть уздечку, через неделю серьга заржавела», — делится Анжелика Князева.

Еще одна покупательница Юлия поставила одну звезду.

«Игла очень тупая, нереально проколоть кожу, не берите. Булавка и то острее, не товар, а ужас», — пишет она.

Ярослав просто жалуется, что прокалывать кожу «очень-очень-очень сильно больно».

А еще одна девушка отмечает, что игла была тупая и не пробила губу, зато оставила в ней дырку.

Тем временем, Карина хвалит острые иглы в наборе. При этом отмечает, что шарики раскручиваются.

«Один потеряла и два шарика проглотила случайно. Я просто кушала», — сетует она.

Миграция отверстий

Самое ужасное, что авторы этих комментариев — в большинстве своем очень юные. На фото мелькают детские лица. Школьники экспериментируют с иглами и металлом в домашних условиях, понятия не имея о дезинфекции.

«Во время процедуры пирсинга на теле создаются открытые раны, которые могут долго заживать и требуют тщательного ухода. Для проведения такой процедуры обязательно требуется медицинский сертификат», — рассказал к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, зав.отделением в Морозовской ДГКБ Павел Бережанский.

Восстанавливаются раны по-разному. В среднем прокол носа заживает около полутора-двух месяцев, а язык и губа — до трех месяцев. Но это лишь малая часть беды. Главные проблемы влекут за собой нестерильные инструменты. Очень часто подружки делают себе пирсинг по очереди, не стерилизуя иголки.

«Заражение при таких процедурах чревато нагноением и сепсисом. Если прокол происходит на фоне иммунодефицита или хронических заболеваний, пирсинг может привести и к летальному исходу», — пояснил Бережанский.

А еще через открытую рану можно легко заразиться туберкулезом, гепатитом и ВИЧ. Кроме того, дешевые наборы могут вызвать аллергические реакции на металл вплоть до анафилактического шока.

«Не зная анатомии, можно потерять чувствительность в этой зоне. Особенно это касается языка. Нарушение нервной системы и сосудов чревато проблемами с речью, развитием шепелявости и фантомных болей», — предупредил Бережанский.

Врач настоятельно не советует прокалывать кожу девочкам до 16 лет, так как организм активно растет и дырка с сережкой очень быстро может мигрировать в сторону. Самый адекватный возраст для пирсинга — от 16 лет.