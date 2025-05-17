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Почему ребенок часто болеет: руководство для уставших родителей

Три дня в садике — неделя дома с температурой и кашлем. Это знакомо многим родителям. Разбираемся, в чем может быть причина частых болезней ребенка.
Болеющий ребенок
Дети в первые годы пребывания в детском саду начинают чаще болеть простудными заболеваниями.источник: https://www.shutterstock.com

Дети раннего и дошкольного возраста болеют острыми респираторными заболеваниями чаще, чем взрослые.

Это связано с незрелостью иммунной системы, постепенным формированием лимфоэпителиального глоточного кольца, которое защищает дыхательные пути от вирусов и бактерий (1). Однако ученые выделяют и особую группу детей, которые болеют чаще сверстников. Врач–педиатр из г. Вологды Ангелина Пушкина помогла рассказать, почему это происходит, как укрепить иммунитет ребенка и можно ли сделать это с помощью лекарств. 

Какая частота простудных заболеваний нормальна для ребенка

Нормальная частота простудных заболеваний ребенка зависит от возраста и степени тяжести болезней. При включении мальчика или девочки в группу часто болеющих детей (ЧБД) врачи учитывают тяжесть течения каждого случая, наличие осложнений, интервалы между эпизодами ОРВИ.

Существует условная норма частоты заболеваний для детей:

  • на первом году жизни — не чаще четырех раз в год;
  • в возрасте одного–трех лет — до шести раз в год;
  • в возрасте четырех–пяти лет — не чаще пяти раз в год;
  • после пяти лет — не больше четырех раз (2). 

Какие дети болеют чаще других: группы риска 

Ученые традиционно выделяют несколько факторов, которые увеличивают риск повышенной респираторной заболеваемости ребенка (3). Часть из них связана с проблемными состояниями во время беременности или заболеваниями, перенесенными в период новорожденности. Они становятся причиной  позднего иммунного старта (замедления работы иммунной системы).

Вот какие состояния могут вызвать у ребенка частые респираторные инфекции:

  • недоношенность;
  • внутриутробная задержка развития плода;
  • гнойно–септические заболевания в период новорожденности;
  • рахит, дефицит белка и витаминов, железодефицитная анемия;
  • иммунодефицит. 

Другие причины, почему ребенок может часто болеть 

Помимо различных патологий, на восприимчивость ребенка к острым респираторным заболеваниям влияют экологические и социально–бытовые факторы (4).

  • состояние окружающей среды (наличие в воде и продуктах питания ксенобиотиков);
  • пассивное курение;
  • проживание в городской местности (в селах ЧБД встречаются в 2–4 раза реже);
  • алкоголизм и наркомания родителей;
  • отсутствие в квартире санитарно–гигиенических удобств;
  • дефицит питания;
  • многодетная семья;
  • раннее начало посещения детского сада.
Ребенку делают прививку от гриппа
Дети должны быть привиты согласно календарю вакцинации.источник: Lori.ru

Что делать, если ребенок часто болеет в детском саду 

До того как начать ходить в сад, дети большую часть времени проводят дома. Там их организм практически не сталкивается с болезнетворными бактериями и вирусами. Когда же ребенок начинает посещать детский сад, его иммунная система постепенно приспосабливается к новой обстановке, учится бороться с различными инфекциями. 

Именно этот процесс адаптации — главная причиной того, что дети в первые годы пребывания в детском саду чаще болеют простудными заболеваниями. Чтобы помочь ребенку укрепить защитные силы организма, родителям следует придерживаться ряда несложных рекомендаций.

  • Дети должны быть привиты согласно календарю вакцинации. Важна и сезонная вакцинация от гриппа. Вакцинации от пневмококка, гемофильной инфекции, менингококковой инфекции защищают от тяжелых бактериальных осложнений.
  • Лучшее средство для поддержания местного иммунитета — это благоприятный микроклимат дома. Поддерживайте в квартире температуру 20–22 °C, влажность — на уровне 40–60%. Не забывайте регулярно проводить влажную уборку и почаще проветривайте комнаты. 
  • После прогулок и пребывания в местах с большим скоплением людей промывайте ребенку нос изотоническим солевым раствором. Он эффективно удаляет излишки назальной слизи, способствует увлажнению полости носа и помогает предотвратить развитие инфекционных заболеваний.
  • Самый базовый совет — приучайте ребенка вести здоровый образ жизни. Очень важно сбалансированное питание: половину тарелки должны занимать фрукты и овощи, четверть — углеводы, четверть — белки. Введите в режим дня прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день, полноценный девятичасовой сон. 
  • При наличии хронических заболеваний нужен подбор базовой терапии, что особенно важно у детей с предрасполагающими заболеваниями. К ним относятся бронхиальная астма, аллергический ринит, гипертрофия аденоидов.

Когда нужно обращаться к врачу

При каждом эпизоде ОРВИ важно обращаться к участковому педиатру. Врач поможет профилактировать осложнения, выпишет грамотное лечение. Однако если ребенок часто и тяжело болеет, проконсультируйтесь с другим специалистами. В первую очередь стоит посетить оториноларинголога, особенно если у ребенка часто воспаляются пазухи носа или возникают осложнения в области горла и носоглотки.

При частых затяжных кашлях необходимо проконсультироваться с пульмонологом, который специализируется на заболеваниях дыхательной системы. Аллерголог–иммунолог поможет выявить возможные нарушения в работе иммунной системы. 

В случае, если простудные заболевания сопровождаются проблемами с желудочно–кишечным трактом (диарея, рвота, запор), необходима консультация гастроэнтеролога. При частых простудах также стоит проверить эндокринную систему у эндокринолога — проблемы в этой области могут негативно влиять на иммунитет.

Можно ли поднять иммунитет часто болеющему ребенку лекарствами

Наш эксперт Ангелина Пушкина отмечает:

— Важно понимать, что нет никаких противовирусных, иммуностимулирующих препаратов, которые могли бы снизить риск заражения ОРВИ. Лекарствами поднимают иммунитет только детям с иммунодефицитом. Однако это очень серьезные препараты, которые принимаются строго под контролем лечащего врача.

Советы эксперта

Профессиональным мнением делится педиатр Ангелина Пушкина:

— На частые болезни ребенка может влиять стресс, особенно хорошо это прослеживается при адаптации детей к детскому саду. Чем дольше ребенок адаптируется (болезненно реагирует на расставание с мамой и нахождение в детском коллективе), тем выше вероятность частых ОРВИ. 

При длительном нахождении в состоянии стресса в крови растет уровень гормонов  глюкокортикоидов (кортизола). Их высокая концентрация оказывает разрушительное воздействие на B–лимфоциты — клетки иммунной системы, которые защищают нас от вирусных инфекций.

Большую роль в формировании иммунного ответа играют витамин D и железо. Они поддерживают функционирование факторов неспецифической защиты клеточного, гуморального и местного иммунитета. Существует стандартный список обследований для часто болеющего ребенка, который поможет педиатру подобрать грамотное лечение:

  • клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой; 
  • витамин D3 в крови (25–ОН);
  • сывороточное железо, ОЖСС, ферритин;
  • дополнительно — фолиевая кислота, витамин B12, цинк. 
Таблетки
Не существует лекарств, которые могут снизить риск заражения ребенка ОРВИ.источник: Unsplash

Главное о том, почему ребенок часто болеет и что с этим делать 

Памятка для родителей часто болеющих детей.

  • Причин частых болезней может быть много: недоношенность, предрасполагающие заболевания (астма, рахит и прочие), дефицит витаминов. Важную роль играют также экологические, социально–бытовые и психологические факторы (например, стресс).
  • Не существует лекарств, которые могут снизить риск заражения ребенка ОРВИ. Комплекс специальных препаратов может быть назначен врачом только ребенку с иммунодефицитом.
  • Если ваш ребенок часто болеет, соблюдайте простые правила. Промывайте ему нос изотоническим солевым раствором после посещения общественных мест, поддерживайте в квартире оптимальную температуру (20–22 °C) и влажность (40–60%). Важно прививать ребенка согласно календарю вакцинации.
  • Если ребенок часто и тяжело болеет, необходимо проконсультироваться и с другими врачами, помимо терапевта. Посетите лора, аллерголога–иммунолога, эндокринолога. Если ребенка мучает кашель, важно узнать мнение пульмонолога, а если ОРВИ сопровождают проблемы с кишечником — гастроэнтеролога.
  • Есть стандартный перечень анализов, которые помогут врачу поставить точный диагноз часто болеющему ребенку. Это клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, витамин D3 в крови (25–ОН), сывороточное железо, ОЖСС, ферритин.

Список источников

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