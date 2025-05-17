Почему ребенок часто болеет: руководство для уставших родителей

Ученые традиционно выделяют несколько факторов, которые увеличивают риск повышенной респираторной заболеваемости ребенка (3). Часть из них связана с проблемными состояниями во время беременности или заболеваниями, перенесенными в период новорожденности. Они становятся причиной позднего иммунного старта (замедления работы иммунной системы).

Вот какие состояния могут вызвать у ребенка частые респираторные инфекции: