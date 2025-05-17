Почему ребенок часто болеет: руководство для уставших родителей

Дети раннего и дошкольного возраста болеют острыми респираторными заболеваниями чаще, чем взрослые.Врач–педиатр из г. Вологды Ангелина Пушкина помогла рассказать, почему это происходит, как укрепить иммунитет ребенка и можно ли сделать это с помощью лекарств.
Какая частота простудных заболеваний нормальна для ребенка
Нормальная частота простудных заболеваний ребенка зависит от возраста и степени тяжести болезней. При включении мальчика или девочки в группу часто болеющих детей (ЧБД) врачи учитывают тяжесть течения каждого случая, наличие осложнений, интервалы между эпизодами ОРВИ.
Существует условная норма частоты заболеваний для детей:
- на первом году жизни — не чаще четырех раз в год;
- в возрасте одного–трех лет — до шести раз в год;
- в возрасте четырех–пяти лет — не чаще пяти раз в год;
- после пяти лет — не больше четырех раз (2).
Какие дети болеют чаще других: группы риска
Ученые традиционно выделяют несколько факторов, которые увеличивают риск повышенной респираторной заболеваемости ребенка (3). Часть из них связана с проблемными состояниями во время беременности или заболеваниями, перенесенными в период новорожденности. Они становятся причиной позднего иммунного старта (замедления работы иммунной системы).
- недоношенность;
- внутриутробная задержка развития плода;
- гнойно–септические заболевания в период новорожденности;
- рахит, дефицит белка и витаминов, железодефицитная анемия;
- иммунодефицит.
Другие причины, почему ребенок может часто болеть
Помимо различных патологий, на восприимчивость ребенка к острым респираторным заболеваниям влияют экологические и социально–бытовые факторы (4).
- состояние окружающей среды (наличие в воде и продуктах питания ксенобиотиков);
- пассивное курение;
- проживание в городской местности (в селах ЧБД встречаются в 2–4 раза реже);
- алкоголизм и наркомания родителей;
- отсутствие в квартире санитарно–гигиенических удобств;
- дефицит питания;
- многодетная семья;
- раннее начало посещения детского сада.
Что делать, если ребенок часто болеет в детском саду
До того как начать ходить в сад, дети большую часть времени проводят дома. Там их организм практически не сталкивается с болезнетворными бактериями и вирусами. Когда же ребенок начинает посещать детский сад, его иммунная система постепенно приспосабливается к новой обстановке, учится бороться с различными инфекциями.
Именно этот процесс адаптации — главная причиной того, что дети в первые годы пребывания в детском саду чаще болеют простудными заболеваниями. Чтобы помочь ребенку укрепить защитные силы организма, родителям следует придерживаться ряда несложных рекомендаций.
- Дети должны быть привиты согласно календарю вакцинации. Важна и сезонная вакцинация от гриппа. Вакцинации от пневмококка, гемофильной инфекции, менингококковой инфекции защищают от тяжелых бактериальных осложнений.
- Лучшее средство для поддержания местного иммунитета — это благоприятный микроклимат дома. Поддерживайте в квартире температуру 20–22 °C, влажность — на уровне 40–60%. Не забывайте регулярно проводить влажную уборку и почаще проветривайте комнаты.
- После прогулок и пребывания в местах с большим скоплением людей промывайте ребенку нос изотоническим солевым раствором. Он эффективно удаляет излишки назальной слизи, способствует увлажнению полости носа и помогает предотвратить развитие инфекционных заболеваний.
- Самый базовый совет — приучайте ребенка вести здоровый образ жизни. Очень важно сбалансированное питание: половину тарелки должны занимать фрукты и овощи, четверть — углеводы, четверть — белки. Введите в режим дня прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день, полноценный девятичасовой сон.
- При наличии хронических заболеваний нужен подбор базовой терапии, что особенно важно у детей с предрасполагающими заболеваниями. К ним относятся бронхиальная астма, аллергический ринит, гипертрофия аденоидов.
Когда нужно обращаться к врачу
При каждом эпизоде ОРВИ важно обращаться к участковому педиатру. Врач поможет профилактировать осложнения, выпишет грамотное лечение. Однако если ребенок часто и тяжело болеет, проконсультируйтесь с другим специалистами. В первую очередь стоит посетить оториноларинголога, особенно если у ребенка часто воспаляются пазухи носа или возникают осложнения в области горла и носоглотки.
В случае, если простудные заболевания сопровождаются проблемами с желудочно–кишечным трактом (диарея, рвота, запор), необходима консультация гастроэнтеролога. При частых простудах также стоит проверить эндокринную систему у эндокринолога — проблемы в этой области могут негативно влиять на иммунитет.
Можно ли поднять иммунитет часто болеющему ребенку лекарствами
Наш эксперт Ангелина Пушкина отмечает:
— Важно понимать, что нет никаких противовирусных, иммуностимулирующих препаратов, которые могли бы снизить риск заражения ОРВИ. Лекарствами поднимают иммунитет только детям с иммунодефицитом. Однако это очень серьезные препараты, которые принимаются строго под контролем лечащего врача.
Советы эксперта
Профессиональным мнением делится педиатр Ангелина Пушкина:
— На частые болезни ребенка может влиять стресс, особенно хорошо это прослеживается при адаптации детей к детскому саду. Чем дольше ребенок адаптируется (болезненно реагирует на расставание с мамой и нахождение в детском коллективе), тем выше вероятность частых ОРВИ.
При длительном нахождении в состоянии стресса в крови растет уровень гормонов глюкокортикоидов (кортизола). Их высокая концентрация оказывает разрушительное воздействие на B–лимфоциты — клетки иммунной системы, которые защищают нас от вирусных инфекций.
Большую роль в формировании иммунного ответа играют витамин D и железо. Они поддерживают функционирование факторов неспецифической защиты клеточного, гуморального и местного иммунитета. Существует стандартный список обследований для часто болеющего ребенка, который поможет педиатру подобрать грамотное лечение:
- клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- витамин D3 в крови (25–ОН);
- сывороточное железо, ОЖСС, ферритин;
- дополнительно — фолиевая кислота, витамин B12, цинк.
Главное о том, почему ребенок часто болеет и что с этим делать
Памятка для родителей часто болеющих детей.
- Причин частых болезней может быть много: недоношенность, предрасполагающие заболевания (астма, рахит и прочие), дефицит витаминов. Важную роль играют также экологические, социально–бытовые и психологические факторы (например, стресс).
- Не существует лекарств, которые могут снизить риск заражения ребенка ОРВИ. Комплекс специальных препаратов может быть назначен врачом только ребенку с иммунодефицитом.
- Если ваш ребенок часто болеет, соблюдайте простые правила. Промывайте ему нос изотоническим солевым раствором после посещения общественных мест, поддерживайте в квартире оптимальную температуру (20–22 °C) и влажность (40–60%). Важно прививать ребенка согласно календарю вакцинации.
- Если ребенок часто и тяжело болеет, необходимо проконсультироваться и с другими врачами, помимо терапевта. Посетите лора, аллерголога–иммунолога, эндокринолога. Если ребенка мучает кашель, важно узнать мнение пульмонолога, а если ОРВИ сопровождают проблемы с кишечником — гастроэнтеролога.
- Есть стандартный перечень анализов, которые помогут врачу поставить точный диагноз часто болеющему ребенку. Это клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, витамин D3 в крови (25–ОН), сывороточное железо, ОЖСС, ферритин.
Список источников
1. Самсыгина Г. А., Выжлова Е. Н. «Еще раз о проблемах понятия «Часто болеющие дети». / Журнал «Педиатрия», 2016.
3. Юлиш Е. И., Ярошенко С. Я. «Часто болеющие дети и тактика педиатра». / «Здоровье ребенка». 2013.
4. Омолоева Т.С. Учебное пособие «Часто и длительно болеющие дети — группа диспансерного наблюдения на педиатрическом участке». Иркутск, 2012.
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