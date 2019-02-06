Как говорить с ребенком о смерти?

Чаще всего дети начинают интересоваться этой темой, когда умирает кто-то в семье. Вопросы ребенка и ваши ответы на них зависят от возраста вашего сына или вашей дочери.

Двухлетние не отличают смерть от отсутствия, и потому в их вопросах доминирует не страх смерти, а тревога из-за разлуки.

К трем-четырем годам ребенок уже связывает смерть с неодушевленностью: жить — значит двигаться, быть мертвым — значит лежать, не шевелясь.

В этом возрасте дети верят, что смерть обратима, и в играх не делают различия между убитыми и ранеными: убитых они отправляют наравне с ранеными в больницу, где тех лечат и вылечивают!

На стадии эдипова комплекса у ребенка может возникнуть бессознательное желание смерти родителя-соперника, и, защищаясь от этого желания, он может проявлять по отношению к родителю-сопернику неумеренную нежность.

После пяти лет у ребенка появляется нравственное понимание смерти, причины которой он ищет в действиях «злых» или «плохих» людей.

А параллельно малыш выстраивает и рациональное представление о смерти: умирают старые или больные.

У детей часто наблюдается страх смерти, в особенности по отношению к близким людям: малыш боится, как бы чего не случилось с его родителями.

За боязнью трагедии с близкими легко обнаружить следы младенческих тревог, связанных с разлукой. Теперь тревоги эти возрождаются в связи с печальными событиями в семье (такими, например, как смерть дедушки) или, если это страх за родителей, с амбивалентными чувствами, пробужденными эдиповым комплексом.

Дети шести-семи лет охотно играют «в смерть». Поскольку они начинают уже осознавать реальность смерти, ее необратимость, это может выразиться в тревожности или в нарушениях сна ✓ после кончины близкого.

Сынишка спрашивает, что с нами будет, когда мы умрем

Ваши ответы зависят от того, во что вы верите, но в принципе не надо ведь быть верующим, чтобы сказать малышу: те, кого мы любим, и после смерти навсегда остаются в нашем сердце. Умершие оставляют воспоминания о себе, можно думать о них, можно рассматривать их фотографии…

В вашем семейном альбоме есть снимки людей, которых ваш ребенок не знает, но о которых вы можете с ним поговорить.

Самым маленьким…

…не требуются детали, так что вы совершенно не обязаны рассказывать им о разложении тела.

Представления о смерти пятилетних детей могут опираться на культурные архетипы — скелеты (Хеллоуин) и мумии. Эти представления могут стать источником мучительных для ребенка вопросов, но иногда говорить с ним о смерти, опираясь на вышеупомянутые сюжеты, куда легче.

Никаких иносказаний и метафор, когда вы говорите с ребенком о смерти! Малыш всерьез относится к услышанному и воспринимает все, что говорится, буквально.

Если вы говорите ребенку: «Твой дедушка теперь на небе» — он захочет там дедушку разглядеть или станет искать его во время полета на самолете.

Не используйте таких двусмысленных слов, как «уход».

Страх смерти

Самые мучительные вопросы — те, что ребенок задает, интересуясь вашей смертью или своей собственной: «А ты тоже умрешь, когда состаришься?», «Если я заболею, я умру?». Кончина бабушки или дедушки приводит к потере «преграды», защищавшей родных малышу людей от смерти.

Переживая вместе с родителями болезненную для них утрату, ребенок осознает, что его мама и папа тоже могут умереть.

В самый острый период эдипова комплекса фантазмы на тему смерти родителей особенно часты и упорны, и проявляются они в усиленной тревожности.

Мы без лишних сомнений говорим ребенку: твой дедушка умер, потому что был совсем старенький, — или: твой двоюродный дедушка заболел, но необязательно умрет, потому что больных можно вылечить…

Надо использовать положительные примеры: вокруг вас, безусловно, есть чрезвычайно пожилые, но хорошо сохранившиеся люди, или люди, которых успешно лечат в больнице.

В разговоре с беспокоящимся за вас ребенком избегайте сухих, «правильных» ответов! Слова «Жизнь есть жизнь, все в конце концов умирают» ничуть его не успокоят.

Скажите ему, что вам еще много чего надо сделать в жизни, что вы не думаете о смерти, а наоборот — надеетесь понянчить внуков…

Если страх смерти становится чересчур назойливым и это переходит в патологию необходима консультация специалиста.

Как говорить с малышом о самоубийстве

Ребенку четырех-пяти лет очень трудно объяснить, что кому-то хочется умереть. Впрочем, нам ведь и между собой непросто говорить об этом, тем более что самоубийство в семье иногда пробуждает в близких чувство вины. А иногда близкие сердятся на покойного за его поступок.

Если ваш ребенок услышал, что окружающие его люди обсуждают чье-то самоубийство, надо, не вдаваясь в подробности, хоть что-нибудь сказать ему об этом.

Наличие в семье тайны заставит малыша переживать гораздо сильнее.

Случается, что дети, от которых пытаются скрыть семейную драму, при первом же конфликте с родителями грозят им самоубийством.

Мать и отец в таких случаях теряются: господи, да как такое может говорить совсем маленький ребенок! А дело просто в том, что малыш, заметив, что тема самоубийства вызывает у близких какую-то странную реакцию, решил использовать ее как средство добиться от них желаемого.