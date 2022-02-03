Почему ребенок часто болеет

сильная боль в горле (ребенку больно глотать, он отказывается от пищи и воды),

повышение температуры до 38-40 градусов,

увеличение шейных лимфоузлов,

общая слабость и недомогание.

Самым распространенным респираторным заболеванием является так называемая простуда или острый назофарингит, который вызывается вирусами и может осложняться дополнительной бактериальной инфекцией. Первые симптомы простуды — першение и боль в горле, заложенность носа, насморк и чихание, кашель, может повыситься температура. Ребенок выглядит вялым и слабым, жалуется на головную и мышечные боли, у него плохой аппетит или он вообще отказывается от еды. Возбудителем простуды является вирус (чаще риновирус). Через 3-5 дней болезнь идет на спад, и ребенок выздоравливает.— очень заразное острое респираторное инфекционное заболевание, вызванное вирусами гриппа (А или В). Иногда грипп часто путают с простудой, но его симптомы более выраженные, и сама болезнь протекает гораздо тяжелее. У ребенка отмечается лихорадка, озноб, сильная головная и мышечная боль, высокая температура (до 40 градусов), боль в горле, кашель. Иногда возникает диарея и рвота. При ухудшении состояния ребенка следует обратиться за срочной медицинской помощью.— это острое инфекционное заболевание, поражающее небные миндалины и окружающие ткани. Возбудителями являются вирусы (аденовирусы, риновирусы, вирус парагриппа, вирус Эпштейна-Барр) и бактерии — например, бета-гемолитический стрептококк группы А, из-за которого тонзиллит иногда называют ангиной. При этом у детей до 3 лет преимущественно встречаются именно вирусные тонзиллиты. Основные симптомы:Сами миндалины становятся отечными, на поверхности образуется серо-желтая или зеленоватая пленка. Если воспаление миндалин часто повторяется, это значит, что болезнь перешла в хроническую форму, а это может серьезно отразиться на общей работе организма.— это воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку гортани и голосовые связки. Обычно ларингит редко встречается сам по себе и чаще сопровождает трахеит и бронхит. Часто ларингитом болеют дети раннего и дошкольного возраста. Воспаление имеет вирусную природу (вирус парагриппа, гриппа, аденовирусы и др.), гораздо реже — бактериальную. Часто ларингит возникает в холодное время года, на фоне переохлаждения и общего снижения иммунитета и гиповитаминоза. Основные симптомы ларингита появляются на 2-3 день после начала ОРЗ: ребенок жалуется на слабость и недомогание, боль при глотании и першении в горле. Резко меняется голос — становится глухим, хриплым, может даже иногда пропадать. Появляется грубый сухой поверхностный кашель, который через 3-4 дня сменяется на мокрый, с отхождением мокроты.— это вирусное (реже бактериальное) воспаление бронхов с преимущественным поражением слизистой оболочки, которое сопровождается повышенной секрецией мокроты, спазмом гладкой мускулатуры стенки бронха и кашлем.Острый бронхит начинается с повышения температуры тела, появления насморка и кашля. Кашель может быть в первые дни сухой, надсадный, а затем становится малопродуктивным и влажным. Кашель и повышенная температура тела в среднем могут держаться 5-7 дней, но иногда сохраняться и до 2 недель.Обструктивный бронхит характеризуется сужением бронхов за счет отека слизистой, скопления вязкой мокроты и спазма мышц бронхов, а также сопровождается удлинением выдоха и сухим навязчивым кашлем, при котором мокрота почти не откашливается.Синуситы и отиты (воспаление носовых пазух и ушей соответственно), пневмония также часто встречаются у детей и протекают тяжелее, требуя активного лечения.