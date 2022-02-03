Почему ребенок часто болеет

Если ребенок часто болеет, а банальная простуда затягивается на пару недель, значит, его организм ослаблен. Выяснили у врача-педиатра, из-за чего ребенок может часто болеть, как с этим бороться и какие существуют препараты для повышения иммунитета
Сразу стоит определиться — какие дети считаются часто болеющими?
— Нормой считается 10-12 раз в год, то есть здоровый ребенок имеет право болеть каждый месяц. Но должны быть определенные условия — ОРВИ без каких-либо осложнений — без синуситов, бронхитов, гнойных отитов. То есть обычный насморк, который проходит в течение недели без какого-либо особого лечения. Достаточно промывать нос, пить много жидкости, чаще проветривать комнату. Вот такие легкие вирусные инфекции могут быть каждый месяц, и это не значит, что ребенок болеет часто. Тем более что дети, которые ходят в детский сад, всегда болеют чаще, чем те, которые сидят дома, — объясняет врач-педиатр Елена Писарева.
При этом стоит отметить, что частые простуды могут вызывать самые разные причины — от ослабленного иммунитета до тяжелого врожденного синдрома иммунодефицита, требующего серьезного лечения. Так что если вы беспокоитесь, что ребенок часто простужается, сразу же обратитесь за консультацией к педиатру, который назначит обследование и установит причину.
— Нормой считается 10-12 раз в год, то есть здоровый ребенок имеет право болеть каждый месяц. Но должны быть определенные условия — ОРВИ без каких-либо осложнений — без синуситов, бронхитов, гнойных отитов. То есть обычный насморк, который проходит в течение недели без какого-либо особого лечения. Достаточно промывать нос, пить много жидкости, чаще проветривать комнату. Вот такие легкие вирусные инфекции могут быть каждый месяц, и это не значит, что ребенок болеет часто. Тем более что дети, которые ходят в детский сад, всегда болеют чаще, чем те, которые сидят дома, — объясняет врач-педиатр Елена Писарева.
При этом стоит отметить, что частые простуды могут вызывать самые разные причины — от ослабленного иммунитета до тяжелого врожденного синдрома иммунодефицита, требующего серьезного лечения. Так что если вы беспокоитесь, что ребенок часто простужается, сразу же обратитесь за консультацией к педиатру, который назначит обследование и установит причину.
Основные заболевания у детей
1. Простудные заболевания
Самым распространенным респираторным заболеванием является так называемая простуда или острый назофарингит, который вызывается вирусами и может осложняться дополнительной бактериальной инфекцией. Первые симптомы простуды — першение и боль в горле, заложенность носа, насморк и чихание, кашель, может повыситься температура. Ребенок выглядит вялым и слабым, жалуется на головную и мышечные боли, у него плохой аппетит или он вообще отказывается от еды. Возбудителем простуды является вирус (чаще риновирус). Через 3-5 дней болезнь идет на спад, и ребенок выздоравливает.
Грипп — очень заразное острое респираторное инфекционное заболевание, вызванное вирусами гриппа (А или В). Иногда грипп часто путают с простудой, но его симптомы более выраженные, и сама болезнь протекает гораздо тяжелее. У ребенка отмечается лихорадка, озноб, сильная головная и мышечная боль, высокая температура (до 40 градусов), боль в горле, кашель. Иногда возникает диарея и рвота. При ухудшении состояния ребенка следует обратиться за срочной медицинской помощью.
Тонзиллит — это острое инфекционное заболевание, поражающее небные миндалины и окружающие ткани. Возбудителями являются вирусы (аденовирусы, риновирусы, вирус парагриппа, вирус Эпштейна-Барр) и бактерии — например, бета-гемолитический стрептококк группы А, из-за которого тонзиллит иногда называют ангиной. При этом у детей до 3 лет преимущественно встречаются именно вирусные тонзиллиты. Основные симптомы:
Сами миндалины становятся отечными, на поверхности образуется серо-желтая или зеленоватая пленка. Если воспаление миндалин часто повторяется, это значит, что болезнь перешла в хроническую форму, а это может серьезно отразиться на общей работе организма.
Ларингит — это воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку гортани и голосовые связки. Обычно ларингит редко встречается сам по себе и чаще сопровождает трахеит и бронхит. Часто ларингитом болеют дети раннего и дошкольного возраста. Воспаление имеет вирусную природу (вирус парагриппа, гриппа, аденовирусы и др.), гораздо реже — бактериальную. Часто ларингит возникает в холодное время года, на фоне переохлаждения и общего снижения иммунитета и гиповитаминоза. Основные симптомы ларингита появляются на 2-3 день после начала ОРЗ: ребенок жалуется на слабость и недомогание, боль при глотании и першении в горле. Резко меняется голос — становится глухим, хриплым, может даже иногда пропадать. Появляется грубый сухой поверхностный кашель, который через 3-4 дня сменяется на мокрый, с отхождением мокроты.
Бронхит — это вирусное (реже бактериальное) воспаление бронхов с преимущественным поражением слизистой оболочки, которое сопровождается повышенной секрецией мокроты, спазмом гладкой мускулатуры стенки бронха и кашлем.
Острый бронхит начинается с повышения температуры тела, появления насморка и кашля. Кашель может быть в первые дни сухой, надсадный, а затем становится малопродуктивным и влажным. Кашель и повышенная температура тела в среднем могут держаться 5-7 дней, но иногда сохраняться и до 2 недель.
Обструктивный бронхит характеризуется сужением бронхов за счет отека слизистой, скопления вязкой мокроты и спазма мышц бронхов, а также сопровождается удлинением выдоха и сухим навязчивым кашлем, при котором мокрота почти не откашливается.
Синуситы и отиты (воспаление носовых пазух и ушей соответственно), пневмония также часто встречаются у детей и протекают тяжелее, требуя активного лечения.
Грипп — очень заразное острое респираторное инфекционное заболевание, вызванное вирусами гриппа (А или В). Иногда грипп часто путают с простудой, но его симптомы более выраженные, и сама болезнь протекает гораздо тяжелее. У ребенка отмечается лихорадка, озноб, сильная головная и мышечная боль, высокая температура (до 40 градусов), боль в горле, кашель. Иногда возникает диарея и рвота. При ухудшении состояния ребенка следует обратиться за срочной медицинской помощью.
Тонзиллит — это острое инфекционное заболевание, поражающее небные миндалины и окружающие ткани. Возбудителями являются вирусы (аденовирусы, риновирусы, вирус парагриппа, вирус Эпштейна-Барр) и бактерии — например, бета-гемолитический стрептококк группы А, из-за которого тонзиллит иногда называют ангиной. При этом у детей до 3 лет преимущественно встречаются именно вирусные тонзиллиты. Основные симптомы:
- сильная боль в горле (ребенку больно глотать, он отказывается от пищи и воды),
- повышение температуры до 38-40 градусов,
- увеличение шейных лимфоузлов,
- общая слабость и недомогание.
Сами миндалины становятся отечными, на поверхности образуется серо-желтая или зеленоватая пленка. Если воспаление миндалин часто повторяется, это значит, что болезнь перешла в хроническую форму, а это может серьезно отразиться на общей работе организма.
Ларингит — это воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку гортани и голосовые связки. Обычно ларингит редко встречается сам по себе и чаще сопровождает трахеит и бронхит. Часто ларингитом болеют дети раннего и дошкольного возраста. Воспаление имеет вирусную природу (вирус парагриппа, гриппа, аденовирусы и др.), гораздо реже — бактериальную. Часто ларингит возникает в холодное время года, на фоне переохлаждения и общего снижения иммунитета и гиповитаминоза. Основные симптомы ларингита появляются на 2-3 день после начала ОРЗ: ребенок жалуется на слабость и недомогание, боль при глотании и першении в горле. Резко меняется голос — становится глухим, хриплым, может даже иногда пропадать. Появляется грубый сухой поверхностный кашель, который через 3-4 дня сменяется на мокрый, с отхождением мокроты.
Бронхит — это вирусное (реже бактериальное) воспаление бронхов с преимущественным поражением слизистой оболочки, которое сопровождается повышенной секрецией мокроты, спазмом гладкой мускулатуры стенки бронха и кашлем.
Острый бронхит начинается с повышения температуры тела, появления насморка и кашля. Кашель может быть в первые дни сухой, надсадный, а затем становится малопродуктивным и влажным. Кашель и повышенная температура тела в среднем могут держаться 5-7 дней, но иногда сохраняться и до 2 недель.
Обструктивный бронхит характеризуется сужением бронхов за счет отека слизистой, скопления вязкой мокроты и спазма мышц бронхов, а также сопровождается удлинением выдоха и сухим навязчивым кашлем, при котором мокрота почти не откашливается.
Синуситы и отиты (воспаление носовых пазух и ушей соответственно), пневмония также часто встречаются у детей и протекают тяжелее, требуя активного лечения.
2. Инфекционные заболевания
К детским инфекциям относят такие болезни вирусной этиологии, которые чаще всего встречаются именно в детском возрасте и оставляют после себя стойкий иммунитет — это корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, коклюш и эпидемический паротит. При этом детские инфекции занимают ведущее место в структуре детской заболеваемости, несмотря на развитие иммунизации, за счет своей высокой заразности. Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным или контактно-бытовым путем во время прогулки или игр.
К основным симптомам детских инфекций относятся высокая температура (до 38 градусов и выше), слабость, вялость, сонливость, кожные проявления (сыпь, пятна), сильная головная боль, часто рвота и жидкий стул, иногда редкое мочеиспускание.
К основным симптомам детских инфекций относятся высокая температура (до 38 градусов и выше), слабость, вялость, сонливость, кожные проявления (сыпь, пятна), сильная головная боль, часто рвота и жидкий стул, иногда редкое мочеиспускание.
Частые простуды могут быть вызваны самыми разными причинами. Фото: pixabay.com
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта
Боль в животе, тошнота, рвота, жидкий стул — основные симптомы заболеваний и расстройств желудочно-кишечного тракта. Основные причины: неправильное введение прикорма или нерациональное питание, врожденные структурные изменения в органах ЖКТ, незрелость иммунной системы, инфекционные возбудители вирусной или бактериальной этиологии. Дети до года чаще всего сталкиваются с острой и хронической диареей, дисбактериозом кишечника, острым и хроническим энтероколитом. У дошкольников и школьников часто встречаются гастриты, дуодениты и гастродуодениты, а также дискинезия желчевыводящих путей.
Гастрит — это острое или хроническое воспаление желудка. Ребенок жалуется на боль в животе, отрыжку, тошноту, рвоту и расстройство стула. Дуоденит — это хроническое рецидивирующее воспалительно-дистрофическое поражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Основные симптомы — тошнота, отрыжка, изжога, запор.
Гастродуоденит — воспалительное заболевание слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и пилорической зоны желудка, которая граничит с двенадцатиперстной кишкой. Основные симптомы: боль в животе, ощущение тяжести в желудке, тошнота, отрыжка горечью, нарушения стула.
Гастрит — это острое или хроническое воспаление желудка. Ребенок жалуется на боль в животе, отрыжку, тошноту, рвоту и расстройство стула. Дуоденит — это хроническое рецидивирующее воспалительно-дистрофическое поражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Основные симптомы — тошнота, отрыжка, изжога, запор.
Гастродуоденит — воспалительное заболевание слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и пилорической зоны желудка, которая граничит с двенадцатиперстной кишкой. Основные симптомы: боль в животе, ощущение тяжести в желудке, тошнота, отрыжка горечью, нарушения стула.
4. Аллергические заболевания
Аллергический ринит (воспаление носовых ходов) и кожные реакции (атопический дерматит, экзема) — наиболее частые аллергические заболевания детского возраста. Сезонный аллергический ринит, вызванный непереносимостью к домашней пыли, пыльце или плесени, проявляется частым чиханием, зудом в носу и водянистыми выделениями из носа. В основе кожных реакций (сыпи, зуда, покраснений и шелушений) может лежать непереносимость некоторых продуктов питания.
Причины частых болезней ребенка
В большинстве случаев острые респираторные заболевания связаны с ослаблением иммунитета. У этого есть несколько причин и факторов.
Особенно внимательно стоит отнестись к последнему пункту. Удивительно, но у матери долгое время сохраняется тесная связь с ребенком. И если ребенок видит, что мама часто тревожится или напротив, мало уделяет ему внимания, то может часто болеть, таким образом, получая любовь и заботу.
- Незрелость иммунной системы в целом.
- Неблагоприятная экологическая обстановка (особенно если вы проживаете в крупных промышленных городах).
- Скудное и несбалансированное питание.
- Гипо- и авитаминоз.
- Очаги хронической инфекции в органах дыхательной или пищеварительной системы.
- Склонность к аллергии.
- Частые стрессы.
- Раннее посещение детских дошкольных учреждений.
- Необоснованное назначение или длительный прием антибиотиков.
- Неблагоприятная психоэмоциональная обстановка в семье.
Особенно внимательно стоит отнестись к последнему пункту. Удивительно, но у матери долгое время сохраняется тесная связь с ребенком. И если ребенок видит, что мама часто тревожится или напротив, мало уделяет ему внимания, то может часто болеть, таким образом, получая любовь и заботу.
Что делать, если ребенок часто болеет
Если малыш часто болеет, то следует заняться укреплением его иммунитета. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил.
1. Пересматриваем рациона питания
В первую очередь нужно обратить внимание на рацион питания ребенка — он должен быть разнообразным и сбалансированным. Дело в том, что полезные бактерии микробиота питаются разными веществами, и, если рацион малыша будет скудный, некоторые типы бактерий начнут отмирать. Кроме того, только разнообразное питание обеспечит детский организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.
2. Меньше сахара
Это правило вытекает из первого пункта. Сахар, который содержится в сладостях, выпечке и других «вредных вкусностях», не ведет не только к кариесу, но и росту патогенной микрофлоры в кишечнике, а это сильно ослабляет иммунитет.
Если малыш часто болеет, то следует заняться укреплением его иммунитета. Фото: pixabay.com
3. Меньше стресса
Недаром существует пословица «Все болезни от нервов». Это действительно так, ведь стресс и нервное перенапряжение отрицательно сказываются на желудочно-кишечном тракте, отсюда и запоры, и диарея, и несварение. Ну и, конечно, при хроническом стрессе страдает иммунитет, особенно неокрепший детский, ведь нарушается всасывание питательных веществ. Еще одно важное правило — никогда не кормите ребенка насильно. А вот следить за количеством потребляемой жидкости (воды, чая, компота, морса, но не сладких лимонадов) нужно обязательно.
4. Соблюдаем режим дня
Еще одно важное правило на пути к крепкому иммунитету — ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время. Например, если ребенок всю неделю рано встает, чтобы идти в садик или в школу, а на выходных отсыпается и соответственно ложится позже обычного, от этого будут страдать все системы организма.
5. Больше проводим времени на свежем воздухе
С самого рождения как можно чаще гуляйте с малышом — желательно не менее 4 часов в день. Если на улице мороз или сильный ветер — сократите время прогулки до 20-30 минут, но тогда постарайтесь хотя бы выходить дважды в день.
6. Больше движения
Активный образ жизни — залог здоровья и крепкого иммунитета. Приучите ребенка начинать день с легкой зарядки. Летом пусть ребенок как можно больше бегает босым по траве, песку и гальке и даже просто по полу в квартире — все это положительно влияет на его иммунную систему.
7. Не кутаем ребенка
Почему-то многие мамы искренне считают, что их ребенок постоянно мерзнет, поэтому укутывают его в теплое одеяло, одевают в несколько слоев одежды, но на самом деле перегрев довольно опасен. И, конечно, если ребенок с детства будет расти в тепличных условиях, его организм будет ослаблен и не сможет сопротивляться инфекциям.
8. Прием иммуностимулирующих добавок
С трех лет и строго по согласованию с врачом-педиатром ребенку можно давать растительные иммуностимуляторы (в виде драже или сиропа). Конечно, не стоит ждать чуда, что после приема малыш никогда не простудится. Но при соблюдении вышеуказанных правил дополнительный прием иммуностимулирующих препаратов может дать неплохой эффект. Еще раз повторимся: ни в коем случае нельзя давать никакие препараты ребенку, предварительно не посоветовавшись с врачом!
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