Как приготовить рулеты из лаваша с картофелем и грибами

Из лаваша можно приготовить множество блюд, и все они готовятся просто и быстро. В пост можно сделать вкусные рулетики с картофелем и грибами. Блюдо очень сытное, вкусное и ароматное, к тому же на тарелке выглядит очень аппетитно!