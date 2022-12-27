Как приготовить рулеты из лаваша с картофелем и грибами

Из лаваша можно приготовить множество блюд, и все они готовятся просто и быстро. В пост можно сделать вкусные рулетики с картофелем и грибами. Блюдо очень сытное, вкусное и ароматное, к тому же на тарелке выглядит очень аппетитно!
- Общ.\актив. время готовки:40 минут\25 минут
- Количество порций:6 порций
- Калорийность (100g):127 ккал
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.
- Картофель – 500 г
- Шампиньоны – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Чеснок – 2 зуб.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Перец черный – по вкусу
Приготовление: Шаг 1
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Картофель очистить от кожуры, вымыть, нарезать средним кубиком. Залить холодной водой, посолить по вкусу и отварить до готовности.
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Шаг 2
За время, пока варится картофель, очистить луковицу и нарезать её мелким кубиком. Шампиньоны вымыть, обновить срез на ножке, тоже нарезать мелким кубиком.
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Шаг 3
В сковороде разогреть столовую ложку растительного масла без запаха и обжарить лук 3-4 минуты, затем добавить шампиньоны и обжарить всё вместе еще минут 10, постоянно помешивая, чтобы лук и грибы не пригорели, а равномерно приготовились. В конце обжаривания поперчить и посолить по вкусу, перемешать.
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Шаг 4
С картофеля слить воду (оставив 50-70 мл.) и толкушкой размять в пюре, подливая отвару так, чтобы масса была мягкой, не сухой. Кстати, для этого рецепта можно использовать уже готовое, например, вчерашнее картофельное пюре.
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Шаг 5
Добавить в картофельное пюре поджаренные с луком грибы, сюда же выдавить через пресс чеснок и всё хорошо перемешать. Попробуйте начинку на вкус, возможно нужно добавить соли или перца. По желанию в начинку можно добавить любую измельченную зелень (укроп, петрушку, кинзу).
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Шаг 6
На один лист лаваша выложить половину начинки, распределить её ровным слоем. Сверху накрыть еще одним листом лаваша и тоже намазать начинку.
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Шаг 7
Свернуть плотным рулетом, нарезать кусочками, толщиной 2,5-3 см.
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Шаг 8
Разогреть в сковороде растительное масло и с двух сторон обжарить рулетики до золотистой корочки.
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Шаг 9
Рулетики из лаваша подавать горячими вместе с тарелкой салата. Это вкусное и сытное второе блюдо обязательно придется вам по вкусу. В холодном виде рулетики хороши как закуска, поэтому их можно смело брать с собой на пикник.
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