Вот такой набор продуктов я предлагаю взять для приготовления пряников «Неженка».

Фото 1

Сахар и 120 г муки перемешать.

Фото 2

Молоко довести до кипения, влить в сухую смесь и быстро перемешать, чтобы не было комочков.

Фото 3

Добавить щепотку соли, масло и яйцо.

Фото 4

Перемешать и постепенно добавить муку с разрыхлителем.

Не стоит перебарщивать с мукой, сделать необходимо мягкое тесто.

Прикрыть его полотенцем и оставить на 10 минут.

Фото 5

Затем слегка раскатать и вырезать кругляши любым бокалом или стаканом. Размер - на ваше усмотрение.

Остатки теста снова раскатать и так же нарезать.

Фото 6

Выпекать пряники 10-12 минут при 180 градусах. Зарумянивать не надо

Фото 7

Охлажденный белок взбить венчиком с сахарной пудрой, пока не получится гладкая, слегка густая глазурь. Можно добавить в процессе немного лимонной кислоты или сока.

У меня глазурь вышла с кристалликами сахара, так как я использовала домашнюю сахарную пудру крупного помола. Или надо чуть дольше взбивать...

Верхушкой пряника окунуть в глазурь.

Подождать немного, чтобы она подсохла.

Фото 8

Пряники «Неженка» с глазурью готовы.

Фото 9

Приятного аппетита.

Фото 10