Ингредиенты
Вот такой набор продуктов я предлагаю взять для приготовления пряников «Неженка».
Сахар и 120 г муки перемешать.
Молоко довести до кипения, влить в сухую смесь и быстро перемешать, чтобы не было комочков.
Добавить щепотку соли, масло и яйцо.
Перемешать и постепенно добавить муку с разрыхлителем.
Не стоит перебарщивать с мукой, сделать необходимо мягкое тесто.
Прикрыть его полотенцем и оставить на 10 минут.
Затем слегка раскатать и вырезать кругляши любым бокалом или стаканом. Размер - на ваше усмотрение.
Остатки теста снова раскатать и так же нарезать.
Выпекать пряники 10-12 минут при 180 градусах. Зарумянивать не надо
Охлажденный белок взбить венчиком с сахарной пудрой, пока не получится гладкая, слегка густая глазурь. Можно добавить в процессе немного лимонной кислоты или сока.
У меня глазурь вышла с кристалликами сахара, так как я использовала домашнюю сахарную пудру крупного помола. Или надо чуть дольше взбивать...
Верхушкой пряника окунуть в глазурь.
Подождать немного, чтобы она подсохла.
Пряники «Неженка» с глазурью готовы.
Приятного аппетита.
