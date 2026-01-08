РЕБЁНОК.РУ
Пряники «Неженка»

Я редко готовлю пряники, так как мои близкие предпочитают другую выпечку. Но если готовлю, то выбираю рецепт, чтобы он был несложным в приготовлении и с отличным результатом. Это как раз про этот рецепт. Пряники действительно выходят нежными и долго остаются мягкими.

Ингредиенты

Пряники:

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 120 мл

Масло растительное - 20 мл

Сахар - 120 г

Соль - щепотка

Мука пшеничная - 330 г

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Глазурь:

Яйцо куриное (белок) - 1 шт.

Сахарная пудра - 60 г

Лимонный сок - пару капель

Вышло 16 штук.
  • 297 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 5.94
  • Ж: 4.56
  • У: 59.12

Процесс приготовления

Вот такой набор продуктов я предлагаю взять для приготовления пряников «Неженка».

 

Сахар и 120 г муки перемешать.

 

Молоко довести до кипения, влить в сухую смесь и быстро перемешать, чтобы не было комочков.

 

Добавить щепотку соли, масло и яйцо.

 

Перемешать и постепенно добавить муку с разрыхлителем.

 

Не стоит перебарщивать с мукой, сделать необходимо мягкое тесто.

 

Прикрыть его полотенцем и оставить на 10 минут.

 

Затем слегка раскатать и вырезать кругляши любым бокалом или стаканом. Размер - на ваше усмотрение.

 

Остатки теста снова раскатать и так же нарезать.

 

Выпекать пряники 10-12 минут при 180 градусах. Зарумянивать не надо

 

Охлажденный белок взбить венчиком с сахарной пудрой, пока не получится гладкая, слегка густая глазурь. Можно добавить в процессе немного лимонной кислоты или сока.

 

У меня глазурь вышла с кристалликами сахара, так как я использовала домашнюю сахарную пудру крупного помола. Или надо чуть дольше взбивать...

 

Верхушкой пряника окунуть в глазурь.

 

Подождать немного, чтобы она подсохла.

 

Пряники «Неженка» с глазурью готовы.

 

Приятного аппетита.

 

Пряники «Неженка», рецепт с фото
