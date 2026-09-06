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Ребенок не хочет садиться: 5 причин и что делать родителям

Когда ребенок не хочет садиться — родители часто переживают, что малыш не вписывается в «средние нормы». Но за этим отказом стоит конкретная причина, и она не всегда связана с отставанием в развитии.

Автор Дети Mail
Младенец лежит с погремушкой
Причин отказа от сидения может быть несколько: слабые мышцы спины, особенности темперамента, отсутствие стимула или просто более поздний срок созревания навыкаисточник: Freepik

Навык сидения — сложный процесс, который требует крепких мышц спины, хорошей координации и готовности всего опорно-двигательного аппарата.

Скорее всего, ребенок не хочет садиться не потому, что «ленится», а потому что его тело еще не готово или ему просто интереснее осваивать другие движения. Разбираем пять причин такого поведения.

Мышцы спины еще не готовы

Чтобы сидеть без опоры, ребенку нужны крепкие мышцы спины, пресса и шеи. Освоение навыка сидения — это сложный процесс, который базируется на предыдущих этапах: умении держать голову, переворачиваться, контролировать плечевой пояс.

Если ребенок не сидит в 6–7 месяцев, это может быть нормой. Слабые от рождения малыши, крупные и полные дети, недоношенные — часто осваивают сидение позже.

Что делать: не торопите. Создайте условия для развития — чаще выкладывайте на животик, стимулируйте ползание, позволяйте играть на полу на твердой поверхности. Но не усаживайте насильно — нагрузка на неокрепший позвоночник может привести к нарушению осанки.

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  • развивающие коврики с дугами — стимулируют ребенка тянуться к игрушкам и подтягиваться;
  • игрушки, которые можно ловить ручками — подвесные погремушки, кольца, мячи — создают стимул дотягиваться и укрепляют мышцы. 

Ребенку неинтересно сидеть

Некоторые дети с удовольствием ползают, а сидеть отказываются — они слишком активны для этого.

Это не отклонение, а индивидуальная особенность.

Ребенок боится или испытывает дискомфорт

Бывает, что ребенок уже пробовал сидеть, но упал, испугался и теперь отказывается от попыток. Или ему просто неудобно — например, одежда сковывает движения.

Некоторым детям не нравится терять равновесие. Они еще не научились сохранять баланс, поэтому предпочитают не рисковать.

Что делать: создайте безопасную среду. Обложите ребенка подушками, чтобы он не боялся упасть. Выбирайте свободную одежду, которая не мешает двигаться. Играйте с ним в положении сидя у себя на коленях — поддерживая, но не фиксируя жестко.

Родители слишком торопят события

Желание помочь часто приводит к обратному эффекту. Ребенок не хочет садиться, потому что его уже «усаживали», и это было неприятно.

Специалисты предупреждают: усаживание в подушки, в кресла и другие устройства до того, как мышцы окрепнут, может привести к нарушению осанки. Кроме того, «помощь» может сформировать неправильные паттерны движений, которые отразятся на последующих навыках.

Что делать: перестать помогать. Дайте ребенку пространство и время. Здоровый малыш сядет сам, когда будет готов — даже если родители ничего для этого не будут делать.

Отставание в развитии — когда стоит беспокоиться

В большинстве случаев отказ от сидения не связан с проблемами. Но есть ситуации, когда необходима консультация специалиста. Если ребенок в 9 месяцев не сидит и даже не пытается сесть — это повод обратиться к педиатру или неврологу. Педиатр оценит общее развитие, проверит тонус мышц, при необходимости направит к неврологу или ортопеду. Возможно, потребуется массаж или лечебная физкультура. Но даже задержка в 9 месяцев не всегда говорит о проблеме — у некоторых детей это просто индивидуальная особенность.

Категории товаров, которые помогут (по рекомендации врача): массажные валики и мячи — для домашних занятий после консультации со специалистом.

Когда стоит обратиться к врачу

1. В 8–9 месяцев ребенок даже не пытается сесть.

2. Отсутствуют предыдущие навыки: не держит голову, не переворачивается, не тянется к игрушкам.

3. Ребенок сидит только с сильной опорой и не может удержать равновесие.

4. Заметна асимметрия — заваливается только на один бок.

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эльвира ольман
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