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Как заставить ребенка летом соблюдать режим дня?

Учите детей самодисциплине с малых лет.
  • Как сделать так, чтобы ребёнок летом придерживался режима дня: не проводил всё время за компьютером, просыпался утром, а не в обед?..  А. Топалова, Минск

- Старайтесь сделать так, чтобы на летних каникулах время подъёма и отхода ко сну у ребенка отличалось от школьного режима максимум на 1-1,5 часа, - советует психолог Валерия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. – А во второй половине августа сокращайте это время, чтобы ребёнок просыпался ближе к тому часу, в который он будет собираться на занятия.

Вполне уместно позволить ребёнку проводить за компьютерными играми чуть больше обычного, при условии что это не будет занимать всё его свободное время. Учитывая желание ребёнка, найдите для него хобби на лето.

И учите своё чадо составлять план на день. Чем раньше вы научите ребёнка самоорганизации, тем быстрее вы перестанете контролировать каждый его шаг.

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а.топалов
д. Новодети
валерия александровская
анастасий бобович как
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