Мутация или спирт? Эксперт раскрыл причины появления лишних пальцев

В России родились дети с полидактилией, так научно называются лишние пальцы.

Какова причина такой патологии? Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационносимуляционный центра РНИМУ им. Новости СМИ2 .

Почему возникает патология?

Многопалость, она же полидактилия, бывает разных видов. Чаще всего она встречается в виде изолированного симптома, когда у человека просто возникает добавочный палец или пальцы на кистях или стопах без влияния на весь организм. В некоторых случаях многопалость является частью какого-то синдрома. Очень часто этот синдром наследуется генетически. Если это изолированный признак, то говорить об опасности, наверное, нельзя. Если же полидактилия входит в состав синдрома, то надо смотреть по этому синдрому. Сейчас существует больше ста наследственных, генетических синдромов, которые так или иначе связаны с полидактилией. В этих синдромах может быть разное поражение головного мозга. Тяжесть состояния, опасность, определяется основными проявлениями, не полидактилией.

Что делать, если патологию заметили на этапе внутриутробного развития?

Если полидактилию замечают при УЗИ, на этапе внутриутробного развития, когда скрининг делают, если она изолирована, то она не является показанием для прерывания беременности. Ребенок развивается, как обычно.

Как хирурги исправляют многопалость у новорожденных?

У новорожденного, как правило, это никак не устраняется, потому что ждут до 10-12 месяцев. Врачи смотрят, как развивается ребенок, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то еще заболевания и так далее. Если все нормально и полидактилия является случайным, скажем так, образованием, которое не влияет на основной организм, тогда делают операцию.

С чем может быть связано сразу несколько случаев многопалости в одном регионе?

Необходимо изучать конкретную семью и ее генетическую историю. Потому что очень часто полидактилия является результатом генетической мутации. На развитие этого симптома может оказывать влияние очень большого количества факторов. Я, например, встречал полидактилию при алкогольном синдроме новорожденного. Также это бывает, если женщина злоупотребляет разными веществами: курит, принимает наркотики, алкоголь или подвержена радиации, и так далее. То есть все вредные факторы, которые влияют на женский организм, а соответственно и на организм ребенка могут приводить к развитию этой патологии.