Комитет по образованию Санкт-Петербурга вынужден был признать «ошибку» и пообещать пересмотр методических рекомендаций к урокам 27 января после публикации Сергея Колясникова, раскрывшего документы, в которых педагогам предписывалось «избегать эмоциональных манипуляций» при рассказе о блокаде Ленинграда, не «принуждать детей испытывать определённые чувства» и отказываться от формулировки «все блокадники — герои».

Власти назвали это «крайне неудачными формулировками», разработанными «несколько лет назад» Академией постдипломного образования. Но за этим извинением скрывается не единичный промах методистов, а отлаженный механизм вывода воспитательной работы школы из-под контроля Минпросвещения и её передача структурам с западным бэкграундом — Институту стратегии развития образования РАО под руководством Максима Костенко, чья биография тесно связана с фондами Сороса, ЮНЕСКО и другими организациями, признанными в России нежелательными. Эти события — не случайность и не глупость отдельных чиновников, а проявление классовой логики транснациональной элиты, которая, почувствовав приближение краха своей модели, перешла к открытому наступлению на последние оплоты национального суверенитета: историческую память, семью и способность гражданина защищать свои права.

Как «Семьеведение» вернулось вопреки запрету ФУМО

Ещё в конце июля 2025 года родительская общественность ликовала: Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию под руководством ректора МПГУ Алексея Лубкова отправило на доработку курс внеурочной деятельности «Семьеведение», который пыталась протолкнуть в школьную программу вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом подробно писало РИА «Катюша».

Родители обнаружили в программе массу ювенальных и секспросветовских закладок. Однако торжество оказалось преждевременным. Уже осенью читатели из регионов начали сообщать: «Семьеведение» всё-таки внедряют — где-то отдельным уроком, где-то в рамках «Разговоров о важном». Эксперты Общероссийского общественного движения «Защита семьи и детства» и сотрудники РИА «Катюша» провели журналистское расследование, опросив десятки чиновников разного уровня, чтобы понять, каким образом эта программа проникает в школы в обход всех процедур экспертизы Минпросвещения, без учёта мнения родителей и педагогов.

Приказ №960 — административная лазейка для вывода школы из-под контроля Минпросвещения

Ответ оказался в административной перестройке 2022 года. Приказ Минпросвещения №960 от 10 ноября 2022 года, подписанный заместителем министра Натальей Зыряновой, лишил Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) — специально уполномоченную структуру, которая согласно приказу предыдущего министра Ольги Васильевой №64 от 6 февраля 2019 года должна была организовывать экспертизы «примерных программ общего образования» (п.12 приказа) — права проводить экспертизу именно в части внеурочной деятельности. Формально это была техническая правка. Фактически — вывод из-под контроля Минпросвещения ключевого инструмента воспитательной работы. Существуют все основания полагать, что это было сделано специально, чтобы вывести из-под контроля министерства новую «Разговоры о важном».

При этом содержание «Разговоров» с самого начала вызывало вопросы: никаких единых программ не существует, а в числе тем и «героев» регулярно появляются сомнительные персонажи вроде Германа Грефа, которого близко нельзя подпускать к детям, и откровенные музыкальные вырожденцы вроде Егора Крида. Вместо обсуждения СВО и подвигов наших героев некоторые сюжеты откровенно несут глобалистскую повестку — от пиара вакцин и учителей-роботов до котлет со вкусом человечины.

Непосредственными разработчиками и подрядчиками этих «инициатив» выступает Институт стратегии развития образования РАО (ИСРО). Прошло два года — и тот же институт занялся всей прочей внеурочной деятельностью, в первую очередь «Семьеведением». РИА «Катюша» подробно разобрала доступные в сети учебные программы по этой дисциплине, забитые ювенальными установками и секспросветовскими материалами. Был выявлен и непосредственный разработчик программы (а также «Разговоров о важном») — научный руководитель ИСРО Светлана Иванова, которая по совместительству возглавляет кафедру ЮНЕСКО по глобальному образованию.

Максим Костенко — соросовский эксперт у руля образовательной политики

Теперь — о главном внедрителе «Разговоров о важном», «Семьеведения» и прочей спорной внеурочки: и.о. директора ИСРО Максиме Костенко. Не менее примечательна фигура заместителя минстра просвещения Зырянова. С 2013 года она занимала должность главы департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ, а также работала заместителем директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АНО АСИ при правительстве РФ) — той самой колыбели форсайтщиков-глобалистов, где основатель АСИ Дмитрий Песков вместе со сколковцем Павлом Лукшей представлял проект по уничтожению традиционного образования «Образование-2030/2035». Многие людоедские тезисы Пескова вошли в нацпроект «Образование».

Что же за человек Максим Александрович Костенко? Выходец из Сибирского федерального округа, он прошёл путь от преподавателя школы №53 г. Барнаула — в которой училась будущая замминистра просвещения и замглавы Сбера Марина Ракова, внедрявшая в школы «Сберкласс» и прочую трансгуманистическую повестку и осуждённая в марте 2024 года по делу о мошенничестве к пяти годам лишения свободы (также Раковой назначили штраф в размере 900 тыс. руб., взыскали с неё 2,8 млн руб. в пользу РАНХиГС и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на два с половиной года) — до министра образования и науки Алтайского края. После чего переехал в Москву и возглавил ИСРО, оказавшись в непосредственной близости от Раковой, Зыряновой и других фигур из этой среды.

Но это лишь видимая часть биографии. Простой поиск по открытым источникам показывает: во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов Костенко в качестве эксперта, тренера, консультанта и руководителя проектов принимал активное участие в реализации в России программ иностранных НПО — Фонда «Открытое общество», Фонда содействия Института «Открытое общество» (фонды Джорджа Сороса).

30 ноября 2015 года Генпрокуратура РФ признала их деятельность в России нежелательной. Кроме этого, он регулярно привлекался для сотрудничества в рамках программ ООН (Детский фонд ЮНИСЕФ, Международная организация труда — МОТ, Фонд в области народонаселения — ЮНФПА, Организация по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО), Евросоюза, Всемирного банка, Шведского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (SIDA), Канадского агентства по международному сотрудничеству (CIDA), Агентства США по международному развитию (USAID), частных американских благотворительных организаций — Фонда Форда, Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров и других иностранных структур, большинство из которых признаны в России нежелательными и включены в реестры иностранных агентов.

В своих публичных выступлениях, особенно активно в период работы в Барнауле, Костенко неоднократно подчёркивал, что нацелен на поэтапное введение новых форм образования (в том числе передовых методик машинного обучения) при условии «обязательного сохранения ведущей роли педагога в образовательном процессе».

Департамент, возглавляемый Костенко, курировал реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» (реализуется с 2022 года), направленного на дальнейшую цифровизацию образовательной среды с учётом новых подходов. Из его высказываний и проводимых реформ следует, что ведущим звеном в построении национальной системы образования должна стать персонализация образовательного процесса на основе использования потенциала новых технологий, включая применение методов искусственного интеллекта, средств дополненной и виртуальной реальности, работы с большими данными.

Знакомые мантры. Примерно о том же самом говорит главный цифровой трансформатор образования Дмитрий Песков — ликвидатор бумажных тетрадей и учебников, традиционных домашних заданий, заменяющий учителя нейросетью, а уроки в классе — «цифровыми платформами». Общая глобалистская разрушительная линия.

ИСРО продолжает сотрудничать со структурами глобалистов в лице ЮНЕСКО, продолжает задавать вектор на «цифровую трансформацию» образования РФ по лекалам форсайтов. И тут Иванова, Костенко, Зырянова, Ракова, Песков — все ведущие работники как на подбор, стоят друг друга. И при этом их контора, ИСРО, участвует в разработке федеральных образовательных программ, материалов для «Разговоров о важном», продолжает пользоваться авторитетом на уровне администрации президента и Минпросвещения в части формирования образовательной политики России. Что очень и очень печально.

Хабаровск — наказание учителя за урок о трудовых правах

Теперь, зная о кураторах и проводниках глобалистского содержания в том числе, и с помощью «Разговорах о важном», в ином свете представляется скандал в Хабаровске.

В школе №33 завершилась проверка в отношении учителя истории Вячеслава Пильникова, который дополнил плановую тему «Разговоров о важном» информацией о трудовых правах. Педагог объяснял законодательные нормы на примерах советских мультфильмов «Чиполлино» и «Сказка о попе и о работнике его Балде». Инициатива вызвала жёсткую реакцию городского управления образования: в школу срочно направили комиссию из пяти человек, ради встречи с которой пришлось отменять плановые уроки. По итогам проверки чиновники потребовали от директора школы провести служебное расследование и применить дисциплинарные меры к сотрудникам, допустившим изменение программы.

Классовое сознание без сознания: почему это не глупость чиновников

Здесь необходимо отказаться от соблазна объяснить происходящее «глупостью» или «некомпетентностью» отдельных чиновников. Ленин в своих работах подчёркивал: представители господствующего класса могут не осознавать свою классовую принадлежность, могут искренне считать себя технократами или реформаторами, но их действия объективно подчинены логике сохранения и воспроизводства системы, служащей интересам этого класса.

Зырянова, Костенко, Иванова, ранее — Ракова — это не случайный набор карьеристов. Это люди, чья профессиональная биография сформирована в экосистеме глобального либерального проекта 1990–2010-х годов: Сколково, АСИ, соросовские фонды, ЮНЕСКО. Их мировоззрение, их понимание «прогресса» как цифровой трансформации, их неприятие традиционных институтов (семьи, учителя как авторитета, национальной памяти как основы идентичности) — это не личные причуды.

Это классовая позиция транснациональной элиты, для которой национальные государства, суверенные образовательные системы и патриотическое воспитание представляют угрозу единому цифровому пространству управления человеческим капиталом.

Когда Костенко в Барнауле продвигал «цифровые платформы» как основу школы будущего, он не изобретал ничего нового — он повторял мантры Дмитрия Пескова и его форсайт-проекта «Образование-2035», направленного на ликвидацию бумажных учебников, домашних заданий и самого института учителя. Это не «инновации». Это технология отчуждения — превращения ребёнка в объект алгоритмического управления, лишённого исторической памяти и способности к коллективному действию.

Именно поэтому так жёстко пресекаются любые попытки учителей выйти за рамки утверждённых сценариев. За этой абсурдной реакцией стоит страх: страх перед пробуждением сознания работника, перед формированием у детей понимания своих прав, перед превращением школы из места индоктринации в пространство гражданского диалога. Капиталистическая элита, чей экономический базис трещит по швам, боится не геополитических противников — она боится пробуждения классового сознания внутри собственных обществ.

Давос-2026: признание краха модели и страх перед пробуждением сознания

Об этом прямо заявил в Давосе в январе 2026 года Ларри Финк, глава BlackRock, управляющего активами на десять триллионов долларов:

«С момента падения Берлинской стены было создано больше богатства, чем за всю предыдущую историю человечества вместе взятую. Большая часть этого богатства досталась тем, кто посещает Давос. Теперь ИИ грозит повторить ту же самую схему. Если ИИ сделает с работой белых воротничков то же, что глобализация сделала с работой синих воротничков, нам нужно напрямую противостоять этому».

Его призыв «прислушиваться к людям, которых здесь нет» — это запоздалая попытка запустить диалог, от которого сама система десятилетиями отгораживалась. Легитимность капитализма, измерявшаяся ростом индексов, трещит по швам. И чтобы предотвратить взрыв, необходима профилактика: школа должна воспитывать не гражданина, способного защищать свои права, а потребителя, адаптированного к цифровой реальности без иллюзий о справедливости.

Гражданское общество как сила сопротивления — уроки СВО

Именно в этом контексте обретает смысл сопротивление глобализму, жестокости капитализма, возникшее в российском обществе за годы Специальной военной операции. Гражданское общество здесь не выросло из государственных СМИ или партийных структур — оно сформировалось на современных информационных платформах: в Telegram-каналах, в волонтерских движениях.

Именно они первыми обнаружили методички с рекомендациями «не делать всех блокадников героями», именно они раскрыли схему внедрения «Семьеведения» через ИСРО и Зырянову,

Это общество не ждёт указаний сверху — оно действует как сеть горизонтальных связей, где информация становится оружием. И в этом его сила: в условиях, когда формальные институты (включая часть структур Минпросвещения) захвачены агентами чуждой повестки, именно децентрализованное гражданское сопротивление способно блокировать внедрение деструктивных программ. Отмена скандальных методичек по Блокаде — это не победа чиновников, признавших «неудачные формулировки». Это результат давления общественности, которая увидела в этих формулировках не оплошность, а угрозу национальному выживанию.

И Пцутин должен понимать: в своих стремлениях вывести Россию на путь динамичного, ускоренного развития он должэен будет опираться не на «армию чиновников», а именно на широкие горизонтальные связи граждан России, разделяющих его позицию.

Удар по образованию — это способ устранить с политической арены реальную силу, угрожающую глобалистам

Сегодня образование стало главным полем битвы не между «традиционалистами» и «модернизаторами», а между двумя моделями будущего: суверенной цивилизацией, опирающейся на память, труд и коллективную ответственность, и глобальным цифровым феодалитетом, где человек превращается в управляемый ресурс.

Капиталистические элиты, почувствовав приближение краха своей модели, перешли от мягкой экспансии к открытому наступлению на последние оплоты национального суверенитета — школу, семью, историческую память. Их оружие — не танки и не санкции, а методички, в которых блокадникам отказывают в праве быть героями, а детям запрещают чувствовать связь с прошлым.

Но в этой битве они столкнулись с новым явлением: с гражданским обществом, выросшим не в подполье и не в парламентских кабинетах-пробирках, а в цифровой среде, которую сами же элиты создавали для контроля. Ирония истории в том, что платформы, задуманные как инструменты управления, стали каналами сопротивления.