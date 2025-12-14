Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы: мнение нейропсихолога

Сегодня до школы дети проходят разные пути развития
Не все родители с энтузиазмом воспринимают идею о том, что современному ребенку желательно еще до школы научиться читать, считать и, возможно, даже писать, ведь раньше ничего такого не требовалось.
Раньше все дошкольники находились примерно в равных условиях: большинство посещало детские сады, где дети играли и занимались ручным творчеством, а непосредственно перед школой их немного готовили к школьной жизни, в первую очередь, психологически. В итоге в школу дети шли почти с одинаковым уровнем знаний. Всегда находились ученики, опережающие сверстников по навыкам чтения, например, но это были скорее единичные случаи.
Сейчас в дошкольном периоде дети проходят совершенно разные пути развития. Кто-то путешествует по миру и говорит на трех языках. Кто-то воспитывается в семье и не посещает никаких учреждений до школы. Кого-то, напротив, водят по бесконечным занятиям. А кто-то ходит в детский сад.
Детские сады также отличаются друг от друга по программам развития. Во многих частных садах, например, не уделяется должного внимания сюжетно-ролевой игре, зато дети крайне нагружены интеллектуально. Где-то ситуация прямо противоположная.
Первая проблема, которую я вижу сегодня, — огромное количество моторных трудностей (простым языком, дети не только не готовы осваивать навык письма, но и просто удерживать статичную позу за столом).
Одни первоклассники не знают букв, а другие — читают тексты
Итак, на входе в школу мы имеем разных по уровню развития семилеток: одни, условно, не знают даже букв, а другие уже бегло читают художественные тексты. Такой класс сложно обучать в едином темпе, и страдают, как правило, дети, которые знают меньше — им приходится быстро догонять. Плюс программа первого класса довольно насыщенная и сжатая, у детей много самостоятельной работы и почти нет времени на закрепление базовых навыков.
В таких условиях учитель не может обучать каждого ребенка в соответствии с его уровнем знаний и умений, он просто задает некое общее направление, фактически выступая в роли методиста и ментора. При этом одни дети спокойно и самостоятельно работают, а другим это оказывается не под силу. Родителям приходится уже в первом классе брать репетиторов и привлекать других специалистов, потому что ребенок объективно «не тянет» программу.
Именно поэтому я рекомендую все же готовить ребенка к школе заранее, но делать это нужно с умом.
Не стоит превращать подготовку в прохождение программы первого класса — может быть, кроме варианта, когда ребенок идет на трехлетнюю программу обучения «Эффективная начальная школа 1-3». В этом случае ребенку лучше заранее пройти программу первого и даже второго класса, включая прописи.
Вместо прописей — карандаши и пластилин
В первую очередь, важно подготовить руку ребенка к письму. Для этого нужно регулярно развивать мышцы кисти, давать им нагрузку. Дошкольник должен уметь работать руками — мастерить, лепить, рисовать, вырезать.
Очень часто родители говорят: «Мой ребенок не любит эти занятия». Действительно, бывают такие дети, и у них, как правило, уже есть проблемы с мелкой моторикой. Задача родителей — придумывать интересные занятия, как-то увлекать ребенка, даже если он не очень хочет заниматься. Сейчас продается много пособий, раскрасок, наборов для творчества — всегда можно найти то, что понравится.
Задача — заложить фундамент, который потом поможет ребенку в школе, когда он сядет за прописи. Его рука и мозг будут готовы к этим занятиям, они не вызовут у него ужаса и отторжения.
Если же не заниматься развитием руки и графомоторики, то с началом обучения у ребенка, скорее всего, будет падать мотивация, он будет чувствовать напряжение и отказываться выполнять задания. Он будет сравнивать себя с одноклассниками, получать негативное подкрепление от учителя и расстраиваться.
О наличии проблем станет понятно только в ходе обучения
Мы, конечно, можем рассчитывать на то, что нечитающий семилетний ребенок пойдет в школу, откроет азбуку и легко научится читать. Так вполне может быть, если он полностью здоров и развит, но его по какой-то причине просто не учили читать.
К сожалению, практика показывает, что все не так просто: есть много детей со специфическими трудностями чтения, которые не видны до начала обучения. Причины их различны: от дефицита развития тех или иных высших психических функций до незрелой саморегуляции, когда ребенку элементарно не под силу удерживать внимание на строке.
Опять же, если ребенок до 7 лет не проявлял интереса к чтению, а при попытках что-то ему показать или рассказать — сопротивлялся, то это тоже звоночек для родителей.
Мы живем в насыщенном информационном поле: буквы, слова и тексты у нас повсюду и пройти мимо них у ребенка никак не получится. Но если в 6-7 лет интереса к этой теме нет, то, скорее всего, мозг ребенка подобную информацию не умеет должным образом обрабатывать. И тут надо разбираться в причинах.
Самое главное — вы не узнаете об этих проблемах, пока не начнете учить ребенка читать. Именно поэтому важно играть с буквами и словами за некоторое время до школы: чтобы понять, насколько ребенок в принципе берет этот материал. Тогда при возникновении сложностей у вас будет в запасе время на их решение. В первом классе ресурсы ребенка будут брошены на адаптацию к школе, и решать коррекционные задачи станет сложнее.
Чем лучше ребенок читает, тем проще ему учиться
Но даже если у вас совершенно обычный, хорошо обучаемый ребенок, то все равно я рекомендую идти в школу, уже умея читать. Потому что практически весь материал сейчас дается в текстовом виде. Ребенок должен уметь прочитать задание, понять его и выполнить. Уже в конце первого класса дети пишут итоговые работы, где проверяется уровень смыслового чтения.
Если ребенок пошел в школу в самом начале освоения навыка чтения, когда он только-только стал слоги складывать, то ему будет сложно. У него не будет времени на автоматизацию этого навыка. Он будет настолько поглощен делами, у него появятся новые задачи — писать прописи, что-то считать, портфель собирать, какие-то задания выполнять. Когда ему «расчитываться»?
Для меня идеальный период, чтобы «расчитаться», — это старший дошкольный возраст. В это время ребенок получает удовольствие от чтения (если родители не превращают занятия чтением в бесконечный прессинг, сопровождаемый критикой), он читает вывески, простые слова, потом — короткие предложения, рассматривает с мамой книги, читает подписи к картинкам. И все это не насильственно и растянуто во времени. Таким образом автоматизация навыка идет мягко, и ребенок за год-полтора может «расчитаться».
Многие будущие школьники не владеют базовыми математическими представлениями
Мне не нравится, когда пятилетку сажают за парту, выдают ему лист с примерами и заставляют их решать. Такое обучение ни к чему хорошему не приведет, особенно если сам ребенок от него не в восторге. Но важно дать дошкольнику базовые математические понятия, некий фундамент, на котором базируется математика. Раньше в садах давали этот минимум. Сейчас я вижу, что у многих детей эти элементарные математические представления не отработаны.
Ориентация в пространстве. Почему это важно? Математика есть оперирование идеальными объектами в мысленном поле. Операции с числами — это перемещение чисел во внутреннем пространстве или путешествие по числовой оси, причем передвигаться мы можем по ней как вперед, так и назад. Или влево, или вправо. Ребята, которые плохо ориентируются в направлениях, как правило, и в вычислениях постоянно путают сложение и вычитание, разряды чисел.
Умение представлять, визуализировать сюжет в виде схематичного взаимодействия объектов, освобождая его от деталей и красок, — основа работы с алгоритмами решения задач.
Для этого важно понимать, как в речи выражены пространственные представления. Например, понимать, что «затем», это значит после чего-либо, равно как и «за». Или что «между» — значит посередине. Здесь же можно упомянуть о понимании последовательностей, временных отношений, об умении ориентироваться в плоскости листа.
Ощущение количества. Это мгновенное распознавание количества объектов в пределах 5 (или больше). Очевидно? Не факт. Ко мне часто приходят дети 5-6 лет, которые пересчитывают количество пальцев на одной руке, когда я задаю вопрос: «А сколько здесь пальцев?» Кстати, это один из маркеров того, что ощущение количества не сформировано. Скажите, имеет ли смысл такому ребенку решать тонны примеров? Как только ребенок может выделять в множестве объектов подмножества — скажем, видеть, что кучка состоит из трех и одного, из пяти и одного, мы можем более детально изучать состав числа.
Состав числа. Мы говорим о составе числа в пределах 10. В идеале ребенок не должен ничего вычислять в пределах 10. Он должен владеть составом числа. Дети, не владеющие концепцией разложения множества на две и более части, долго стоят на месте в устном счете.
В математику можно и нужно играть
Я считаю, что базовые математические представления о количестве, составе числа, числовом ряде — все это можно и нужно отрабатывать до школы. Школа этого не даст, там ребенок сразу столкнется с абстракцией, он будет работать с цифрами, с обозначением количества в виде цифр. В школе сейчас мало наглядности, практически не используется счетный материал. Если ребенок не прожил этот этап наглядного оперирования предметами, то учиться ему будет сложно.
В математику с ребенком нужно много играть. Мне очень нравится методичка для детей 4-6 лет Евгении Кац «Математика вприпрыжку». Там даны варианты игр, которые развивают элементарные математические представления: состав числа, количественный ряд, пространство.
Я иногда спрашиваю ребенка: «По каким дням у тебя плавание?» И выясняется, что для некоторых детей даже сама концепция, что есть циклы, неделя, и на неделе, например, есть повторяющиеся занятия, как бы не существует. Они живут в системе одного дня, только здесь и сейчас.
Для них даже вчера, сегодня — это очень абстрактно. Зато другие дети сразу видят эту связь, видят себя в пространстве и во времени, без труда рассказывают о своем расписании. Такому ребенку в школе будет гораздо проще даже не с точки зрения математики, а с точки зрения какой-то общей самостоятельности и ответственности за свои действия, понимания: где я, кто я, зачем я.
