Должен ли ребенок уметь читать и писать до школы: мнение нейропсихолога

Не все родители с энтузиазмом воспринимают идею о том, что современному ребенку желательно еще до школы научиться читать, считать и, возможно, даже писать, ведь раньше ничего такого не требовалось.

Официально иметь эти навыки к первому классу не требуется и сейчас, но практика показывает, что без них ребенку в школе будет довольно трудно.