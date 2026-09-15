5 полезных продуктов для подростков с проблемной кожей

Многие родители сосредотачиваются на дорогих кремах и мазях, забывая, что состояние кожи напрямую зависит от того, что попадает в тарелку.

Диетологи и дерматологи сходятся во мнении: рацион с низким гликемическим индексом и богатый определенными нутриентами может существенно уменьшить проявления акне.