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5 полезных продуктов для подростков с проблемной кожей

В подростковом возрасте гормональные изменения усиливают работу сальных желез, а неправильное питание провоцирует воспаления.

Автор Дети Mail
Молодая девушка с миской ягод, полезных для проблемной кожи
Включение в ежедневное меню определенных продуктов способно снизить уровень воспалений, нормализовать работу сальных желез и улучшить цвет лицаисточник: Magnific.com

Многие родители сосредотачиваются на дорогих кремах и мазях, забывая, что состояние кожи напрямую зависит от того, что попадает в тарелку.

Диетологи и дерматологи сходятся во мнении: рацион с низким гликемическим индексом и богатый определенными нутриентами может существенно уменьшить проявления акне. 

Нашли 5 продуктов, которые должны быть в рационе подростка с проблемной кожей, — они работают изнутри, дополняя любой наружный уход.

Форель

Форель — один из самых доступных и богатых источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.  Они работают как природное противовоспалительное средство, помогают снижать покраснения, болезненность и размеры высыпаний. 

Достаточно двух порций по 100–150 г в неделю. Запекайте ее с овощами, добавляйте в салаты или готовьте рыбные котлеты. Если подросток не любит рыбу, обсудите с врачом прием рыбьего жира в капсулах — в них сохранены те же омега-3.

Форель слабосоленая в виде цельного куска филе в вакуумной упаковке с мягким вкусом и нежной текстурой. Продукт готов к употреблению, богат омега-3 и витаминами, подходит для салатов, бутербродов и закусок, а также для тех, кто ценит легкие и полезные блюда

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки — один из самых доступных источников цинка. Этот микроэлемент регулирует работу сальных желез, снижает выработку кожного сала и обладает противовоспалительным эффектом.

Кроме того, цинк ускоряет заживление тканей, благодаря чему следы от прыщей проходят быстрее.

Горсть тыквенных семечек можно добавлять в утреннюю кашу, салаты, йогурты или есть как перекус. Достаточно 30–40 г в день — это примерно две столовые ложки без горки.

Тыквенные семечки — натуральный продукт без термической обработки и добавок. Семечки неочищенные, сохраняют природный вкус и питательные свойства. Подходят для включения в повседневный рацион и приготовления домашних блюд. Используются как самостоятельный перекус или ингредиент для салатов и каш

Черника

Среди ягод черника — лидер по содержанию антоцианов, мощных антиоксидантов, которые защищают клетки кожи от окислительного стресса. Этот стресс усиливает воспаление и замедляет обновление эпидермиса. Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже быстрее восстанавливаться после высыпаний. 

Кроме того, черника имеет низкий гликемический индекс (53), то есть не вызывает резких скачков инсулина, в отличие от сладких фруктов или соков.

Свежая или замороженная черника — идеальный перекус или дополнение к каше и творогу. Можно делать из нее морсы без сахара, добавлять в смузи или использовать как начинку для овсяных панкейков. Достаточно 100–150 г в день.

Гречка

Гречка — одна из немногих круп, которая имеет низкий гликемический индекс (около 50) и при этом богата клетчаткой, магнием и рутином. Белый хлеб, выпечка и сладкие хлопья провоцируют быстрый подъем уровня глюкозы и инсулина в крови. 

Инсулин, в свою очередь, стимулирует сальные железы работать активнее — результат мы видим в виде новых прыщей. Гречка переваривается медленно, давая организму стабильную энергию без резких скачков гормонов. Клетчатка помогает выводить токсины и поддерживает здоровье кишечника, а это напрямую связано с состоянием кожи.

Замените белый рис на гречку, а обычные макароны — на гречневую лапшу. Гречку можно есть как гарнир к мясу или рыбе, добавлять в супы или салаты. Достаточно 150–200 г готовой гречки 3–4 раза в неделю.

Кефир

Среди кисломолочных продуктов кефир выделяется наибольшим разнообразием пробиотических культур — в нем до 20 видов бактерий и дрожжей. Пробиотики поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая напрямую связана с состоянием кожи. 

Когда баланс бактерий в кишечнике нарушен, иммунная система становится более реактивной, и акне усиливается. Регулярное употребление кефира без сахара помогает снизить системное воспаление и улучшить цвет лица.

Выбирайте кефир с минимальным сроком хранения (до 7 дней) и без сахара в составе. Достаточно одного стакана (200 мл) в день. Добавляйте в него чернику или тыквенные семечки вместо покупных сладких десертов.

Что исключить из рациона

Чтобы эти пять продуктов работали эффективно, стоит убрать главных провокаторов акне:

  • сладости, выпечку, белый хлеб;
  • фастфуд, чипсы, жареные блюда — трансжиры усиливают воспаления;
  • сладкие йогурты и творожки — содержат много сахара и красителей.
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