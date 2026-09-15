5 полезных продуктов для подростков с проблемной кожей

Многие родители сосредотачиваются на дорогих кремах и мазях, забывая, что состояние кожи напрямую зависит от того, что попадает в тарелку.
Форель
Форель — один из самых доступных и богатых источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Они работают как природное противовоспалительное средство, помогают снижать покраснения, болезненность и размеры высыпаний.
Достаточно двух порций по 100–150 г в неделю. Запекайте ее с овощами, добавляйте в салаты или готовьте рыбные котлеты. Если подросток не любит рыбу, обсудите с врачом прием рыбьего жира в капсулах — в них сохранены те же омега-3.
Тыквенные семечки
Горсть тыквенных семечек можно добавлять в утреннюю кашу, салаты, йогурты или есть как перекус. Достаточно 30–40 г в день — это примерно две столовые ложки без горки.
Черника
Среди ягод черника — лидер по содержанию антоцианов, мощных антиоксидантов, которые защищают клетки кожи от окислительного стресса. Этот стресс усиливает воспаление и замедляет обновление эпидермиса. Антоцианы нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже быстрее восстанавливаться после высыпаний.
Свежая или замороженная черника — идеальный перекус или дополнение к каше и творогу. Можно делать из нее морсы без сахара, добавлять в смузи или использовать как начинку для овсяных панкейков. Достаточно 100–150 г в день.
Гречка
Гречка — одна из немногих круп, которая имеет низкий гликемический индекс (около 50) и при этом богата клетчаткой, магнием и рутином. Белый хлеб, выпечка и сладкие хлопья провоцируют быстрый подъем уровня глюкозы и инсулина в крови.
Инсулин, в свою очередь, стимулирует сальные железы работать активнее — результат мы видим в виде новых прыщей. Гречка переваривается медленно, давая организму стабильную энергию без резких скачков гормонов. Клетчатка помогает выводить токсины и поддерживает здоровье кишечника, а это напрямую связано с состоянием кожи.
Замените белый рис на гречку, а обычные макароны — на гречневую лапшу. Гречку можно есть как гарнир к мясу или рыбе, добавлять в супы или салаты. Достаточно 150–200 г готовой гречки 3–4 раза в неделю.
Кефир
Среди кисломолочных продуктов кефир выделяется наибольшим разнообразием пробиотических культур — в нем до 20 видов бактерий и дрожжей. Пробиотики поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая напрямую связана с состоянием кожи.
Выбирайте кефир с минимальным сроком хранения (до 7 дней) и без сахара в составе. Достаточно одного стакана (200 мл) в день. Добавляйте в него чернику или тыквенные семечки вместо покупных сладких десертов.
Что исключить из рациона
Чтобы эти пять продуктов работали эффективно, стоит убрать главных провокаторов акне:
- сладости, выпечку, белый хлеб;
- фастфуд, чипсы, жареные блюда — трансжиры усиливают воспаления;
- сладкие йогурты и творожки — содержат много сахара и красителей.
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