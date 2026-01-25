Как испортить здоровье с детства: вредные советы

Свежий воздух необходим и для иммунитета, и для здоровой нервной системы, и для хорошего настроения ребенка.

Поэтому гулять нужно ежедневно, погода влияет лишь на продолжительность прогулки и на то, как вы оденетесь, но не отменяет прогулку.