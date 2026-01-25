Как испортить здоровье с детства: вредные советы

Не ухаживайте за молочными зубами
Некоторые родители уверены, что молочные зубы не требуют особой заботы. Зачем, ведь они скоро поменяются.
За полостью рта нужно ухаживать с момента появления первых зубов: сначала использовать специальные очищающие салфетки, затем – силиконовые щетки, а потом и обычные, с щетиной.
Важно вовремя лечить кариес. Если этого не делать, то инфекция, а кариес – это именно инфекция, может распространяться не только на появляющиеся постоянные зубы, но и на некоторые внутренние органы.
Одевайте ребенка потеплее независимо от погоды
Чтобы ребенок был здоров, нужно всячески беречь его от сквозняков, в минусовую погоду не гулять, в слякоть на улицу не выходить. Проветривание – дело опасное, дети от этого простывают, поэтому лучше одеться потеплее, накрыться во время сна одеялом потолще, а окна закрыть. Родители (и бабушки), пропагандирующие эти принципы, на самом деле считают, что именно так смогут уберечь детей от частых простуд. Однако это приведет к обратному результату.
Поощряйте увлечение гаджетами
Многие родители оправдывают повальное увлечение детей гаджетами. С одной стороны, они действительно приносят пользу: планшеты помогают научить ребенка читать, считать и даже разговаривать на английском.
Позволяйте ребенку есть все, что ему нравится
Фастфуд, газировка – это то, что дети всегда соглашаются есть, а для родителей главное, чтобы ребенок был сыт.
Конечно, это верный способ испортить ребенку желудок с самого детства. Газировка раздражает слизистую желудка и стимулирует выработку соляной кислоты в большом количестве, что становится причиной гастрита. Увлечение фастфудом приводит к ожирению, нарушению обмена веществ, развитию вредных пищевых привычек.
Не соблюдайте режим дня
Давно доказана важность режима для всего организма в целом и каждой его системы в отдельности. Например, если класть ребенка спать в одно и то же время, организм «запомнит» и будет настроен на отдых к этому часу, засыпать станет проще и быстрее.
Свежие комментарии