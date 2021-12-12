Оказывается, ЕГЭ по русскому нужно решать с середины. Чего еще вы не знали о подготовке к экзамену

Кажется, что сдать ЕГЭ по русскому языку — это не так уж сложно. Ведь проще выучить правописание, чем научиться решать задачи по тригонометрии. Но на самом деле теория в русском языке порой не легче точных наук: в правилах легко запутаться и применить их неверно.

Вместе с Виолеттой Генераловой, учителем русского языка в онлайн-школе «Турбоподготовка», расскажем, какие лайфхаки применить, чтобы сдать ЕГЭ на 90+ баллов.

Совет №1. Не надейтесь угадать правильные ответы

Из-за того, что русский — это ваш родной язык, кажется, что легко угадать правильную букву в слове. Поэтому есть соблазн начать решать тесты наобум. Но на одной интуиции далеко не уедешь: один правильный вариант ответа в тестах встречается сейчас очень редко. Например, в заданиях на орфографию правильных ответов от двух до четырех, а на пунктуацию и вовсе любое количество. Поэтому угадать правильный ответ почти нереально, нужно просто его знать.

Если вы не уверены в ответе или чего-то не знаете, лучше лишний раз свериться с теорией. Чем чаще вы будете подсматривать в правила, тем быстрее их запомните.

У нас на курсе есть подробные конспекты к каждому уроку, с которыми удобно сверяться, когда делаете домашку

Совет №2. Привыкайте к формату тестирования и ограниченному времени Привыкайте к формату тестирования и ограниченному времени

Большинство учеников волнуется на экзамене не только из-за того, что боится не сдать, но и из-за формата. Чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, важно постоянно решать задания в формате ЕГЭ.

Мы в Турбо решаем тесты каждый месяц, поэтому ученики понимают, какая логика у заданий и сколько времени нужно, чтобы их выполнить. А когда вырабатывается привычка и вы представляете, как распределить время, на настоящем экзамене будет не так страшно.

В личном кабинете есть прогноз баллов — это приблизительный результат, который ждет тебя на ЕГЭ. Ученики говорят, что прогноз правдивый

Прогноз баллов в Турбо — это алгоритм, который учитывает успехи и неудачи ученика по пробным вариантам ЕГЭ и домашним работам. Он близок к реальному результату и на него можно влиять — например, отрабатывать темы, которые вам тяжело даются. В зависимости от действий на курсе прогноз баллов повышается или понижается.

Совет №3. Заранее изучите алгоритмы выполнения заданий и критерии оценки

В ЕГЭ есть две части: задания с кратким ответом и анализ текста с ответом в виде эссе. Чтобы успешно выполнить задание, нужно знать, по какому алгоритму его делать. Алгоритм лучше запомнить вместе с правилами, чтобы на экзамене применять не задумываясь. Вот так выглядит алгоритм для задания с кратким ответом.

Вот пример алгоритма выполнения задания 12 на правописание суффиксов. Он есть в конспекте Турбо, и его легко повторить в любое время

У эссе алгоритм сложнее — нужно не просто подумать и пересказать исходный текст, а проанализировать его и при этом знать, по какой структуре писать. Выпускнику важно:

Хорошо понять текст — для этого нужно его внимательно прочитать.

Выделить авторскую позицию — для этого нужно разобрать каждый абзац и проследить логику.

Сформулировать проблему в одном предложении — обычно она перекликается с позицией автора. Например, автор считает, что истинная любовь к людям проявляется в умении идти на любые жертвы. Значит, проблема текста — «Как проявляется истинная любовь к людям?».

Подкрепить позицию автора и проблему двумя примерами из текста — важно сформулировать примеры так, чтобы проверяющий понял суть, даже если он не читал текст.

Обозначить свое мнение и подкрепить его примерами — вы можете согласиться с автором или опровергнуть его позицию. Свою позицию важно подкрепить примерами из жизни, кино, литературы. Например, в сочинении о любви к людям можно использовать пример из «Старухи Изергиль»: Данко из-за огромной любви к людям пожертвовал собой и спас тех, кого любил.

В конце сочинения вы делаете вывод в одном предложении.

При написании важно не допускать резких переходов от одной мысли к другой, двусмысленности, фактических, грамматических, речевых ошибок — за каждую можно потерять балл. Если не уверены в написании слова или знаке препинания, лучше перефразировать.

Совет №4. Не решайте задания по порядку

Многие преподаватели советуют решать задания на ЕГЭ по порядку, но это правило не работает во время экзамена по русскому языку. Первые несколько заданий теста — это задачи на логику, и, чтобы их выполнить, нужно сконцентрироваться. В самом начале экзамена ученики волнуются больше всего и собраться с мыслями очень сложно. Поэтому есть риск наделать много ошибок и потерять баллы.

Вот пример текста из первого задания: «История шляпы в России насчитывает 300 лет и полна невероятных событий, свидетельствующих не столько о причудах моды, _____ об особой роли шляпы. С давних пор головной убор наделяли особыми свойствами и интерпретировали как своего рода „замещение“ головы. Сложная история взаимоотношений человека и его головного убора позволяет рассматривать шляпу не просто как элемент костюма, но как своеобразный культурный и художественный феномен».

Выпускнику нужно проанализировать текст и правильно ответить на вопросы — например, вставить пропущенное слово или выделить основные мысли текста. Довольно сложно сделать это в самом начале экзамена, когда вы волнуетесь.

Лучше начинать с заданий на орфографию, например с девятого. В орфографии много правил, и выполнять эти задания не так интересно, но, если вы учили и готовились, здесь будет меньше всего сюрпризов. Нужно просто вставлять буквы в слова по алгоритму, и через несколько заданий удается успокоиться и понять, что на самом деле вариант не сложный. В этом настроении можно возвращаться к началу теста и приступать к заданиям на логику.

Совет №5. Не уходите с экзамена раньше времени, даже если все решили

Экзамен идет 3 часа 55 минут. По стандарту ученик должен за 40 минут справиться с первой частью и за 90 минут — со второй. Но есть ученики, которые решают все быстрее и просто убегают с экзамена, не проверив свои ответы. А потом огорчаются из-за низких баллов.

Важно не только быстро все решить, но и правильно записать ответы и все несколько раз перепроверить. А еще переписать эссе из черновика в бланк ровным понятным почерком — это тоже отнимает время. Так что, если вы закончили выполнять задания раньше остальных, лучше отредактировать эссе и перепроверить часть с кратким ответом, чем потом расстраиваться из-за глупых ошибок, которые вы допустили из-за невнимательности.