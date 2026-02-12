Почему у пауков восемь глаз: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок впервые разглядывает паука и замечает у него много глаз, обычно возникает удивление или даже лёгкий страх: «Зачем ему столько? Он что, видит одновременно всё на свете?» На самом деле восемь глаз — это не украшение и не способ «лучше смотреть», а умная природная система, которая помогает пауку выживать, охотиться и замечать опасность.