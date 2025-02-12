Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в 2025 году: путь к успешной сдаче экзамена

Грамотная подготовка к ЕГЭ по английскому языку в 2025 году может стать решающим фактором при поступлении в престижный вуз.
Полезная информация о ЕГЭ по английскому языку в 2025 году
Перед началом подготовки важно знать ключевые параметры экзамена. Это поможет вам эффективнее спланировать занятия и правильно распределить время:
|Даты экзамена
|Основной период: 5 июня (письменная часть), 10—11 июня (устная часть)
|Досрочный период: 18 апреля (письменная часть), 21 апреля (устная часть)
|Резервные дни: 18 июня (устная часть), 19 июня (письменная часть)
|Форма экзамена
|Компьютерный формат проведения для всех регионов РФ. Задания выполняются на специально оборудованных компьютерных местах. Бланки заполняются автоматически
|Структура
|Письменная часть — 40 заданий (4 раздела)
|Устная часть — 4 задания
|Каждый раздел включает задания разного уровня сложности
|Минимальный балл для сдачи
|22 (тестовых) балла — минимальный проходной порог. Достаточно для получения аттестата, но недостаточно для поступления в вуз
|100 баллов — максимально возможный результат. Письменная часть — 80 баллов, устная часть — 20 баллов
|Продолжительность
|Письменная часть — 3 часа 10 минут (190 минут)
|Устная часть — 17 минут
|Общее время экзамена — около 207 минут
|Разрешенные материалы
|Черновики (выдаются организаторами), гелевая ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность
|Особые условия
|Наушники для аудирования (предоставляются)
Основные разделы и темы экзамена по английскому языку
В 2025 году экзамен охватывает следующие ключевые области:
- аудирование: работа с аутентичными аудиозаписями разной сложности, включая диалоги, монологи и интервью. Проверяется умение понимать основное содержание и детали услышанного материала;
- чтение: анализ текстов различных жанров, от информационных статей до художественной литературы. Особое внимание уделяется пониманию структуры текста и авторской позиции;
- грамматика и лексика: проверка знания времен, модальных глаголов, условных предложений, фразовых глаголов и идиоматических выражений. Акцент делается на практическом применении языковых навыков;
- письмо: написание электронного письма личного характера и развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения. Оценивается умение логично и аргументированно излагать свои мысли;
- говорение: чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, описание фотографии и сравнение двух изображений. Проверяется беглость речи и умение поддерживать коммуникацию.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по английскому языку
Оптимально начинать подготовку за год до экзамена. Это позволит равномерно распределить нагрузку и уделить достаточно внимания каждому разделу. При наличии хорошей языковой базы можно начать за полгода, но в этом случае придется заниматься более интенсивно. Важно помнить, что изучение языка — процесс постепенный, и «штурмовщина» в последние месяцы редко приводит к желаемому результату.
Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку: пошаговый план
Организованный подход к подготовке значительно увеличивает ваши шансы на успех. Мы разработали подробный план действий, следуя которому вы сможете эффективно подготовиться к каждому разделу экзамена и уверенно справиться со всеми типами заданий. Выполняйте каждый шаг последовательно, уделяя особое внимание тем аспектам, которые даются вам сложнее всего.
1. Оцените текущий уровень знаний
Начните с диагностического тестирования по всем разделам экзамена. Пройдите полный пробный ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к реальным. Это поможет выявить сильные и слабые стороны и правильно распределить время на подготовку.
2. Составьте план подготовки по темам
Разработайте детальный график занятий с учетом выявленных пробелов. Распределите темы по неделям, выделяя больше времени на сложные разделы. Обязательно включите в план регулярное повторение пройденного материала.
3. Повторите грамматику и лексику по английскому языку
Систематизируйте знания по основным грамматическим темам. Составьте списки часто встречающихся фразовых глаголов, идиом и устойчивых выражений. Практикуйте их использование в речи и письме.
4. Подготовьтесь к письменной части ЕГЭ по английскому
Освойте форматы письменных заданий. Тренируйтесь писать письма и эссе с соблюдением всех требований к структуре и содержанию. Работайте над расширением активного словарного запаса.
5. Развивайте навыки аудирования
Ежедневно слушайте английскую речь: подкасты, новости, фильмы без субтитров. Выполняйте задания на аудирование из демоверсий и тренировочных вариантов.
6. Тренируйте устную речь
Практикуйте говорение регулярно. Записывайте свои ответы на диктофон, анализируйте ошибки. Найдите партнера для разговорной практики или занимайтесь с преподавателем.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
Качественные учебные материалы — основа успешной подготовки к экзамену. Чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным, важно использовать разные источники информации и инструменты для практики. Рассмотрим наиболее полезные ресурсы, которые помогут вам освоить все аспекты экзамена и существенно повысить уровень владения языком.
Онлайн-платформы с заданиями
Используйте специализированные сайты с банком заданий, автоматической проверкой и подробными объяснениями. Регулярно решайте тренировочные варианты в формате ЕГЭ. Давайте рассмотрим некоторые из них с плюсами и минусами, которые вы получите:
- «Решу ЕГЭ» — это бесплатный доступ к огромной базе заданий, автоматическая проверка и подробные объяснения, возможность создавать индивидуальные варианты подготовки в зависимости от собственных знаний. Но заданий на аудирование и говорение тут недостаточно, чтобы заработать хороший балл на ЕГЭ.
- Skyeng дает много интерактивных заданий с автоматической проверкой. Кроме того, на самом сайте можно позаниматься с преподавателями (за дополнительную плату), которые подтянут вас по сложным темам. Главный минус заключается в том, что часть функций доступна только по платной подписке.
- «БанкЕГЭ» хорош тем, что предлагает комплексный подход к подготовке к итоговому экзамену. Ученику предоставляется доступ к большому количеству заданий с тестами по всем темам будущего ЕГЭ и тренировочными пробниками, которые помогут определить текущий уровень знаний. Задания регулярно обновляются в соответствии с требованиями на ЕГЭ.
Онлайн-курсы
Выбирайте курсы от проверенных образовательных платформ. Обращайте внимание на наличие обратной связи от преподавателей и возможность отработки всех типов заданий.
- Курсы от школы «Фоксфорд» дают качественную подготовку к ЕГЭ, но нужна систематизированность и вовлеченность самого ученика. Вам будут доступны интерактивные вебинары, домашние занятия, поддержка кураторов с обратной связью. Из минусов можно отметить высокую стоимость курсов и интенсивный график занятий, который может подойти не каждому.
- В «Тетрике» можно заниматься с преподавателем один на один, он подберет удобный формат уроков и даст качественную подготовку по всем разделам ЕГЭ. Но также отпугнуть может стоимость курсов.
- Онлайн-курсы от Яндекс Практикума удобны в первую очередь тем, что они помогают преодолеть языковой барьер, если он имеется у ученика. Здесь программу составят таким образом, чтобы сфокусироваться только на тех темах, которые вызывают затруднения. Также доступны домашние задания, упражнения и чат, где ученики могут общаться друг с другом.
Полезные блоги о ЕГЭ
Подпишитесь на профессиональные блоги преподавателей-экспертов. Они часто публикуют полезные советы, разборы заданий и актуальные изменения в формате экзамена.
- Блог ЕГЭ от Skyeng. Преимущества этого блога в том, что там вы найдете множество полезных статей с советами по подготовке, разборы заданий и лайфхаки для экзамена, а также бесплатные материалы. Из минусов — здесь нет интерактивных элементов и материалы часто носят общий характер.
- Telegram-канал «ЕГЭ Английский» содержит много коротких, но емких постов с полезной информацией об экзамене, новости на нем все время актуальны и регулярно обновляются. Но он подойдет больше как вспомогательный материал — полностью полагаться только на него во время подготовки не стоит.
- В блоге в ВК «EGExpert. ЕГЭ/ОГЭ по англ. языку» с 75 тысячами подписчиков вы найдете самую актуальную информацию по предстоящему экзамену.
Книги и сборники с заданиями
Приобретите официальные сборники ФИПИ и пособия от ведущих издательств. Используйте их для систематической подготовки и работы над ошибками. Вот несколько учебников, по которым можно готовиться к ЕГЭ по английскому языку:
- «ЕГЭ-2025. Английский язык.10—11 классы. Тренинг: все типы заданий». Авторы А. Мелиян и М. Бодоньи;
- «ЕГЭ-2025. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки». Автор Е. Музланова;
- «ЕГЭ-2025. Английский язык. Разделы „Письмо“ и „Говорение“». Авторы К. Громова, А. Манукова и С. Орлова;
- «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2025. 20 тренировочных вариантов на демоверсии 2025 года». Авторы А. Меликян, Н. Кулинцева, Е. Рубинская.
На сегодняшний день таких учебников на рынке представлено множество, и если вы сомневаетесь в выборе, посоветуйтесь со своим преподавателем — он подскажет вам наиболее подходящие варианты.
Занятия с репетитором
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку с репетитором может начинаться за год или даже два до экзамена. Это позволяет глубже освоить материал и устранить возможные пробелы в знаниях. Репетитор помогает подтянуть грамматику и произношение, освоить специфическую лексику, развить уверенность в разговорной речи, что особенно важно для успешной сдачи экзамена. Несомненные плюсы в такой подготовке — это индивидуальный подход (репетитор может адаптировать программу обучения под конкретные нужды ученика, уделяя внимание тем аспектам языка, которые требуют большего внимания, гибкость (занятия могут проходить в удобное время и дома у ученика), поддержка и мотивация (преподаватель будет контролировать прогресс обучения и мотивировать его на достижение высоких результатов). А главный минус, конечно же, в финансовых затратах, но если времени на подготовку совсем мало, то репетитор, безусловно, будет хорошим вариантом.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Даже отлично подготовленные ученики могут терять баллы из-за невнимательности и волнения на экзамене. Рассмотрим основные рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и получить высокий результат:
- читайте формулировки заданий и выделяйте ключевые слова. Часто ошибки возникают из-за невнимательного прочтения условий;
- тренируйтесь работать с таймингом. На экзамене важно успеть выполнить все задания, поэтому учитесь распределять время эффективно;
- выполняйте задания в черновике, особенно в письменной части. Это поможет избежать ошибок и лучше организовать текст;
- регулярно практикуйте все типы заданий. Чем больше вы решите тренировочных вариантов, тем увереннее будете себя чувствовать на экзамене.
Советы эксперта
Готовясь к ЕГЭ в 2025 году, выпускники могут быть спокойны. Как отмечает Алена Артишевская, преподаватель английского языка и эксперт ЕГЭ и ОГЭ, топ преподавателей PROFI.RU: «В 2025 году изменений в ЕГЭ по английскому языку, к счастью, нет. Формат экзамена остался прежним». По словам эксперта, экзамен по-прежнему состоит из двух частей и проверяет все основные языковые навыки.
Говоря об устной части экзамена, преподаватель отмечает интересную особенность: основные трудности связаны не столько с языковыми ошибками, сколько с умением выстраивать логику ответа. «В процессе устного общения важна не только правильность конструкции фраз, но и последовательность мыслей, логика изложения и умение выразить собственное мнение», — поясняет наш эксперт.
Алена Артишевская приводит актуальный пример: «В экзаменах уже есть вопросы, связанные с искусственным интеллектом — его преимуществами и недостатками, а также с тем, почему выпускник использует или не использует его». При этом она отмечает, что многим подросткам сложно формулировать свои мысли даже на родном языке — явление, которое она называет «тихим шумом».
В своей практике Алена Артишевская использует аутентичные научные статьи для развития у учеников навыков аргументации. Она подчеркивает важность следования методическим рекомендациям и использования материалов ФИПИ для качественной подготовки.
Отвечая на вопрос о сроках подготовки, эксперт высказывается однозначно: «Не откладывайте на потом. Чем раньше начнете осваивать язык, тем легче вам будет в дальнейшем». При этом она отмечает, что при серьезном подходе двух лет подготовки в старшей школе может быть достаточно.
Главное о подготовке к ЕГЭ по английскому языку
Подведем итоги и выделим ключевые моменты, которые нужно учесть при подготовке к экзамену. Эти советы помогут вам структурировать процесс обучения и достичь желаемого результата.
1. Начните подготовку заранее и составьте четкий план действий.
2. Уделяйте внимание всем разделам экзамена, не забывая про регулярное повторение.
3. Используйте разнообразные материалы и ресурсы для подготовки.
4. Тренируйтесь в условиях, приближенных к экзаменационным.
5. Работайте над ошибками и регулярно оценивайте свой прогресс.
Список источников:
1. ФИПИ. Демоверсии, спецификаторы, кодификаторы.
2. Утверждены расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Министерство просвещения РФ. 2024.
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