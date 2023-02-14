Эра "беспринципного воспитания", или На чем стоит российская школа

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Колумнист Педсовета, педагог с 37-летним стажем Александр Бушуев размышляет о проблемах воспитания в современной российской школе.

Спрашиваю студентов — будущих педагогов: «Какие принципы воспитания вы считаете важнейшими?».

Следует довольно долгая пауза — надо же вспомнить ЗАУЧЕННОЕ… Затем кто-то говорит, что надо любить детей. На вопрос «Что значит ЛЮБИТЬ?» следуют ответы типа:

«Часто хвалить учеников и во всем помогать им».

То есть удалять от решения проблем.

«Делать их жизнь интересной».

То есть — развлекать.

«Не огорчать их».

Читай — послаблять требования.

А вот Сухомлинский, к примеру, считал, что любить детей — это значит вникать в их проблемы (ибо нелегко быть малым и молодым), оценивать порывы души, намерения, устремления. Исключительно сложное дело…

Еще на ум приходит высказывание Горького: «Любить детей — это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их — это великое государственное дело, требующее знания жизни».

Но что будущие педагоги знают о жизни вообще, о ее законах? Понимают ли они, что прогресс (и особенно регресс!) любого общества напрямую зависит от уровня нравственности его членов, а вовсе не от экономики и технологий, которые последнее время превозносятся до небес?

Вернемся к принципам.

Кто-то из студентов вспомнил про «воспитание гармоничной личности». А разве она может быть абсолютно гармоничной? И, наконец, неплохо бы знать будущим учителям, что личность невозможно «сделать» — она «выделывается» самим человеком (Мамардашвили).

Кто-то вспомнил про субъектность, субъект — субъектные отношения… Задаю вопрос: «А является ли ребенок объектом?». В ответ: «Как так можно — превращать ребенка в объект! Это противоречит всей современной педагогической науке!». И тут возникает ряд вопросов.

Занимается ли педагог вообще воспитательной деятельностью? Ответ однозначный — «да». А если «да», то разве может деятельность вообще быть при отсутствии объекта? Нет, не может. Круг замкнулся: ребенок объектом быть не может, а воспитательная деятельность, направленная на него, имеет место быть…

Дальнейшая беседа показывает, что будущие педагоги не понимают сам смысл слова «принцип», путают принципы с целями, методами, приемами… Выходит, грядет эра беспринципного воспитания.

Как мы к этому пришли? Началось всё с идеологического шараханья: от «советской системы» к ультралиберальной. Это ведь ультралиберальные идея: абсолютизировать субъектность ребенка вплоть до исчезновения объекта. Что, кстати, очень удобно: не требуется в этот сложнейший объект проникать. Вот и стали предметом работы воспитателя только поверхностные «хотелки» ребенка — он «сам с усам», что надо выберет и сам себя воспитает…

Но дело не только в этом. Слово «принцип» происходит от латинского слова principium — дословно «первейшее». Сухомлинский, например, считал, что «первейшим» должно быть нравственное воспитание — воспитание совести. А теперь вспомним, что в приоритете воспитательной политики в современной школе: немыслимый вал мероприятий, которые она обязана проводить. А ведь количество и свидетельствует, как раз, о непонимании «первейшего» и важнейшего.

Классным руководителям некогда поднять голову. Они подобны тягловым лошадям, которых взнуздали так, чтобы они тащили воз по готовой колее. Кто-то принуждает чиновников — они принуждают директоров, директора — учителей, учителя — детей… Очень кстати вспомнить совет Януша Корчака: « Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, — непрочно, неверно и ненадежно».

«Советский» Антон Семенович Макаренко говорил, что в человеке в первую очередь надо преодолеть стихийные и эгоистичные стороны человеческой природы, оказать ему педагогическую поддержку в формировании своего нравственного образа. И чтобы выстроить такой воспитательный процесс, надо прежде всего начать с головы — прояснить принципы, расчистить воспитательное пространство от наносного, излишнего, не искать простые рецепты.

К примеру, не стоит отождествлять духовно-нравственное воспитание с конфессиональным. Не стоит возлагать надежды на «трудовое воспитание». Детский труд у Макаренко, Сухомлинского, Щетинина был организован на нравственной основе: помощь коммуне, близким, стране. Точно так же не стоит пытаться воспитывать детей одними патриотическими и волонтерскими мероприятиями. Нужно разобраться, что первично и что вторично, что есть цель, а что — средства, что сущностное для человека, а что наносное, временное…

И самое главное: «Чем ниже духовный уровень воспитателя, бесцветнее его моральный облик, больше забот о своем покое и удобствах, тем больше он издает приказов и запретов, диктуемых якобы заботой о благе детей», — Я. Корчак. Хорошо было бы, если бы это высказывание висело в кабинетах тех, кто определяет политику в образовании, начиная с депутатов, министров и вплоть до директора школы.

PS: У читателя может сложиться впечатление, что автор принадлежит к числу тех, кто требует вернуть «советское образование». Это не так. «Нельзя дважды войти в одну реку». Но, в советском образовании имелся значительный гуманистический потенциал, имелся прожитый и осмысленный умными людьми ОПЫТ. Будь я, например, советником по воспитанию, я бы начал именно с изучения трудов наших предшественников.